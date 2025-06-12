"Рік мріяв про яблуко": помер військовий Дмитро Шаповалов, який два роки тому повернувся з полону
На Вінниччині помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений з російського полону у межах обміну 26 квітня 2023 року.
Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", - написала Павлюк.
Прощання з українським захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.
Причину смерті Дмитра у Коордштабі не зазначили.
Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.
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З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
а заголовки в книгах майбутнього цілком можуть мати такі заголовки...
колись існувала дуже добра і толерантна нація в якої відібрали ядерну зброю , вбивали і калічили їх геноцидом а ворогові вони підставлчли чомусь і ліву і праву щоку
А по-друге - у владі в Україні стирчать агенти раші, і виконують настанови кремля. Все ж ясно.
співчуття рідним.....
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Там Менгелє відпочиває...
Це не оті теревені та маячня, старого банкрота з Білого дому!!
Слава Україні! Памятаймо про Українців! Табори ГУЛАГУ2, у прутінській московії, це реальність сьогодення!
А оті дивні особи, на посадах, в структурах збереження МИРУ, в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ….лише схвильовані, і фсьо!!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...
💔
на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске (Копейске), та й Кубані, есть и мои "украинские", типа сумские, родЫчи, терпилы безмолвные, продуманые.. мовчать, сцыкуны сцаря *****.. мабуть, чекають, коли воно здохне.. і от тоді вони - огого!!!!))) усі разом обплюють його могилу-мавзолей.. якщо їм, гнидам, дозволять... амеби зайвохромсомні...