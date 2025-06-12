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Новини Втрати України
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"Рік мріяв про яблуко": помер військовий Дмитро Шаповалов, який два роки тому повернувся з полону

Помер Дмитро Шаповалов, який повернувся з полону у 2023 році

На Вінниччині помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений з російського полону у межах обміну 26 квітня 2023 року.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", - написала Павлюк.

Прощання з українським захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Причину смерті Дмитра у Коордштабі не зазначили.

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Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.

Автор: 

військовополонені (994) військовослужбовці (4812) втрати (4455) війна в Україні (4786)


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Топ коментарі
+22
Ото ж бо й воно. Мученики.
З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
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12.06.2025 15:12 Відповісти
+22
Не здивуюсь якщо кацапи спеціально їх чимось травили. Щоб не одразу проявилось.
Там Менгелє відпочиває...
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12.06.2025 15:17 Відповісти
+17
Царство Небесне, Казаче!
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12.06.2025 15:11 Відповісти
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🙏🙏🕯🙏🙏
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12.06.2025 15:09 Відповісти
Царство Небесне, Казаче!
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12.06.2025 15:11 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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12.06.2025 16:06 Відповісти
Ото ж бо й воно. Мученики.
З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
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12.06.2025 15:12 Відповісти
І саме сумне що ця толерантність нічого доброго нам не передбачає ...

а заголовки в книгах майбутнього цілком можуть мати такі заголовки...
колись існувала дуже добра і толерантна нація в якої відібрали ядерну зброю , вбивали і калічили їх геноцидом а ворогові вони підставлчли чомусь і ліву і праву щоку
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12.06.2025 15:20 Відповісти
Україна, насамперед, робить такі умови рахованам, щоб ЄС чого б не сказали про "нарушеніє прав чєловєка". Ще чого доброго недодадуть вАнькам масла у кашу і у ваньки виникне запор.
А по-друге - у владі в Україні стирчать агенти раші, і виконують настанови кремля. Все ж ясно.
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12.06.2025 15:28 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним.....

.
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12.06.2025 15:17 Відповісти
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12.06.2025 15:17 Відповісти
Не здивуюсь якщо кацапи спеціально їх чимось травили. Щоб не одразу проявилось.
Там Менгелє відпочиває...
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12.06.2025 15:17 Відповісти
На россії на софріно на підмосковії знаходится самий великий центр в світі ядів і отруйних речовин. Бюджет його -10 мільярдів зелені.
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12.06.2025 15:21 Відповісти
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12.06.2025 15:23 Відповісти
Памятаймо про героїчних, Українських заручників, які побачили жахи московитів 21 століття!!!
Це не оті теревені та маячня, старого банкрота з Білого дому!!
Слава Україні! Памятаймо про Українців! Табори ГУЛАГУ2, у прутінській московії, це реальність сьогодення!
А оті дивні особи, на посадах, в структурах збереження МИРУ, в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ….лише схвильовані, і фсьо!!
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12.06.2025 15:24 Відповісти
ці тварі катують наших людей, їхні повинні в полоні теж подихати і виходити з випаленими словами як ті тварі роблять з нашими
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12.06.2025 15:42 Відповісти
Полон - не санаторій, здоров'я там губиться на раз-два...
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12.06.2025 15:46 Відповісти
Вічна пам'ять. Героям слава! Нелюди мордують наших хлопців. Та що там казати, вони своїх мордують, вбивають т знущаються, а світ ще й досі вважає, що росіяни люди..
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12.06.2025 15:50 Відповісти
Чортові кацапи убивають наших хлопців у полоні! Після їхніх тортур людина ніколи не одужає. Царство Небесне Герою!
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12.06.2025 15:56 Відповісти
"09 червня 2025 року під час захисту Батьківщини в с. Катеринівка https://www.ukrinform.ua/tag-dnipropetrovsina Дніпропетровської областіназавжди зупинилося серце відважного воїна, уродженця села Йосипівка - старшого сержанта Дмитра ШАПОВАЛОВА"
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12.06.2025 16:00 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😥🥀
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12.06.2025 16:10 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...
💔
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12.06.2025 16:02 Відповісти
...а в колоніях-профілакторіях для росполонених на кухнях йде готування вечері,сьогодні кацапам-полоненим (парням,мужикам,рєбатам) на вечерю: гречана каша з курячою відбивною,салат з молодої капусти та огірків,сирна запіканка,сметана,французські батони,масло,чай. Хто клеїть хоч якісь коробки отримує до 8000 /міс,які може отоварити в санаторному буфеті,купити собі сигарети,шоколад,згущене молоко,м"ясні консерви ,презики,мило тощо... Під особливим контролем МОЗ і Червоного Хреста є давня радянська санаторна традиція: 200 мл кефіру щоденно перед сном....
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12.06.2025 16:03 Відповісти
..повиздихайте усі, кацапи, поклонники ***** и вашего узкого мира.. идиоты конченые..
на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске (Копейске), та й Кубані, есть и мои "украинские", типа сумские, родЫчи, терпилы безмолвные, продуманые.. мовчать, сцыкуны сцаря *****.. мабуть, чекають, коли воно здохне.. і от тоді вони - огого!!!!))) усі разом обплюють його могилу-мавзолей.. якщо їм, гнидам, дозволять... амеби зайвохромсомні...
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12.06.2025 16:11 Відповісти
 
 