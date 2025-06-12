"Рік мріяв про яблуко": помер військовий Дмитро Шаповалов, який два роки тому повернувся з полону

На Вінниччині помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений з російського полону у межах обміну 26 квітня 2023 року.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", - написала Павлюк.

Прощання з українським захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Причину смерті Дмитра у Коордштабі не зазначили.

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Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.