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Новини Фото Втрати України
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В Україну повернули тіла полеглих Захисників: СБУ показала фото та відео репатріації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео репатріаційних заходів, проведених 11 червня. До України повернули тіла полеглих Захисників.

Відповідні матеріали СБУ опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Операцію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки і оборони України.

В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників
В Україну повернули тіла полеглих Захисників

Також у СБУ подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння. Робота з виконання доручення Президента України та реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі, триває.

Раніше повідомлялося, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.

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Автор: 

обмін (1216) СБУ (12986) втрати (4452)


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Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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11.06.2025 17:22 Відповісти
Квартальні паскуди продовжують і далі творити успішно для кацапів.
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11.06.2025 18:19 Відповісти
тупой клоун и лизоблюд кацап, это все на вашей совести.
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11.06.2025 17:24 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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11.06.2025 17:25 Відповісти
Будьте прокляті кацапи та москвороті ждуни які роками кликали рускій мір.
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11.06.2025 17:53 Відповісти
З поверненням..ВОЇНИ!!! Хоч рідні будуть мати змогу прийти до Вас і вклонитися...і подякувати ...((( І будуть спокійні..що тіло ВОЇНА у рідній землі.. за яку він віддав найдорогоцінніше..ЖИТТЯ!
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11.06.2025 18:16 Відповісти
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11.06.2025 18:34 Відповісти
 
 