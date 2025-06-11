В Україну повернули тіла полеглих Захисників: СБУ показала фото та відео репатріації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео репатріаційних заходів, проведених 11 червня. До України повернули тіла полеглих Захисників.
Відповідні матеріали СБУ опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Операцію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки і оборони України.
Також у СБУ подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння. Робота з виконання доручення Президента України та реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі, триває.
Раніше повідомлялося, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.
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