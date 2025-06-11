В Украину вернули тела погибших защитников: СБУ показала фото и видео репатриации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео репатриационных мероприятий, проведенных 11 июня. В Украину вернули тела павших защитников.
Соответствующие материалы СБУ опубликовала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Операцию удалось осуществить благодаря совместной работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
Также в СБУ поблагодарили Международный Комитет Красного Креста за содействие. Работа по выполнению поручения Президента Украины и реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается.
Ранее сообщалось, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников.
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