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Новости Фото Потери Украины
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В Украину вернули тела погибших защитников: СБУ показала фото и видео репатриации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео репатриационных мероприятий, проведенных 11 июня. В Украину вернули тела павших защитников.

Соответствующие материалы СБУ опубликовала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Тела 1212 погибших Защитников возвращены в Украину, - Коордштаб. ФОТО

Операцию удалось осуществить благодаря совместной работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников
В Украину вернули тела погибших Защитников

Также в СБУ поблагодарили Международный Комитет Красного Креста за содействие. Работа по выполнению поручения Президента Украины и реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается.

Ранее сообщалось, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников.

Также смотрите: Зеленский об обмене: Процесс продлится еще не один день, а детали - деликатны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. ВИДЕО

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обмен (1434) СБУ (20055) потери (4437)


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Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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11.06.2025 17:22 Ответить
тупой клоун и лизоблюд кацап, это все на вашей совести.
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11.06.2025 17:24 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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11.06.2025 17:25 Ответить
Будьте прокляті кацапи та москвороті ждуни які роками кликали рускій мір.
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11.06.2025 17:53 Ответить
З поверненням..ВОЇНИ!!! Хоч рідні будуть мати змогу прийти до Вас і вклонитися...і подякувати ...((( І будуть спокійні..що тіло ВОЇНА у рідній землі.. за яку він віддав найдорогоцінніше..ЖИТТЯ!
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11.06.2025 18:16 Ответить
 
 