СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня
Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львову із 12 по 16 червня.
Про це повідомило управління СБУ Львівщини, передає Цензор.НЕТ.
"До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто", - йдеться в повідомленні.
Метою заходу є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.
"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - пояснили в СБУ.
Там закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
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До речі, поясніть що означало те "пасєрєдінє", за яке і ви ймовірно голосували.
Ну не воювати ж їм йти, як можна?!?
Сегодня вечером орбан и фицо будут нападать, но мы готовы. Мы им еще покажем!
Там нацгвардія ще й кийки з щитами закупила для таких "заходів".
Чи занадто лячно?
Гумор - захищає та рятує!... коли нічого іншого не залишається...
Пока "силовики" могут там безбоязненно
записывать видосикиработать - окружения нет, арты врага нет..
Бо інакше вам за кораблем
Совпадєніє? Нє думаю...
"ухилянтів"диверсантів...
Але є одна проблема - якщо вони раптом знайдуть диверсантів - вони ж "ненавчені"?
Мабуть єдиний вихід - брати роботяг та селян - та пхати поперед себе - ті ж універсали - можуть все .
контразведовательная деятельность - а всех засевших шпионов предупредили через Сми ))) ну разве не цырк ? 🙈🙉🙊
Или дают зашкваренному агенту сигнал "уходи, уже спалился" или хотят мешать оппозиции и волонтерам..
В другое не поверю
Контртерористичні заходи - ловля посполитих в ТЦК, бо команди з бусифікації не справляються