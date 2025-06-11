СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня

Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львову із 12 по 16 червня.

Про це повідомило управління СБУ Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

"До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто", - йдеться в повідомленні.

Метою заходу є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

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"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - пояснили в СБУ.

Там закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

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