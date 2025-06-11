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Новини Заходи безпеки СБУ
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СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня

СБУ проведе безпекові заходи у Львові. Названо дати

Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львову із 12 по 16 червня.

Про це повідомило управління СБУ Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

"До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто", - йдеться в повідомленні.

Метою заходу є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

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"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - пояснили в СБУ.

Там закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

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СБУ проведе безпекові заходи у Львові. Названо дати

Автор: 

безпека (945) Львів (3091) СБУ (12986) Львівська область (2465) Львівський район (71)


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Топ коментарі
+11
місто Лева ще той розсадник сепаратизму. Певно наступ на Суми лише відволікаючий маневр, а основна загроза он вона звідки велося наступлєніє
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11.06.2025 15:47 Відповісти
+11
А у Сумах не бажають "провести заходи"?!
Там нацгвардія ще й кийки з щитами закупила для таких "заходів".
Чи занадто лячно?
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11.06.2025 15:58 Відповісти
+9
Знову у Львові? А чому не в Кривому Розі?
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11.06.2025 15:43 Відповісти
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Знову у Львові? А чому не в Кривому Розі?
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11.06.2025 15:43 Відповісти
тому що у Львові є зрадники і багато нв тільки у Східних областях
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11.06.2025 15:51 Відповісти
Точно! Це ж Львівська область найбільше дала голосів за втілення планів Зе сайтісь_пасєрєдінє з ху@лом.
До речі, поясніть що означало те "пасєрєдінє", за яке і ви ймовірно голосували.
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11.06.2025 15:55 Відповісти
Надто багато коригувальників розвелось у Львові.
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11.06.2025 15:59 Відповісти
Більше, ніж в Харкові, Дніпрі, Полтаві?
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11.06.2025 16:07 Відповісти
Ні. Там розвелося багато сбушників та поліцаїв, котрим нічим зайнятися.
Ну не воювати ж їм йти, як можна?!?
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11.06.2025 16:21 Відповісти
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11.06.2025 15:44 Відповісти
місто Лева ще той розсадник сепаратизму. Певно наступ на Суми лише відволікаючий маневр, а основна загроза он вона звідки велося наступлєніє
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11.06.2025 15:47 Відповісти
Я дам вам парабеллум.....
Сегодня вечером орбан и фицо будут нападать, но мы готовы. Мы им еще покажем!
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11.06.2025 16:56 Відповісти
Чую гарні цифри у звітах з виконання мобілізаційних норм після цих "безпекових заходів"
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11.06.2025 15:48 Відповісти
Ага - а потім тисячі нових справ по СЗЧ
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11.06.2025 16:58 Відповісти
не дивно,Західні партнери перестали мусолити план введення війск "коаліції охочих" в Західну Україну....
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11.06.2025 15:53 Відповісти
А у Сумах не бажають "провести заходи"?!
Там нацгвардія ще й кийки з щитами закупила для таких "заходів".
Чи занадто лячно?
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11.06.2025 15:58 Відповісти
Кийки зі щитами ще не доїхали. От як доїдуть - так і будуть проводити.
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11.06.2025 16:02 Відповісти
Вже скасували тендер. Тепер хтось залишиться без нової тачки та дачі в Іспанії.
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11.06.2025 16:23 Відповісти
В Сумах трєвожно. Це не тєма для себеу...
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11.06.2025 16:04 Відповісти
Ти "не в темі".
Гумор - захищає та рятує!... коли нічого іншого не залишається...
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11.06.2025 16:06 Відповісти
У тебя не Гумор, а тупизм 🤔
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11.06.2025 16:49 Відповісти
А разве не повод половить ждунов, наводчиков и прочий сброд ? В Сумах именно..
Пока "силовики" могут там безбоязненно записывать видосики работать - окружения нет, арты врага нет..
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11.06.2025 16:55 Відповісти
В Сумах не нагліють дуже,а от Львову можуть допомогти
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11.06.2025 16:10 Відповісти
Гестапо та СС проводять заходи безпеки?)))
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11.06.2025 16:02 Відповісти
дуже надіюсь це сарказм.
Бо інакше вам за кораблем
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11.06.2025 16:17 Відповісти
Коли себеу проводило контртерористичні заходи в Херсонській областв 17.02.2022, то 24-26.02.2022 Херсонську область ми втратили. Все це є в інтернеті.
Совпадєніє? Нє думаю...
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11.06.2025 16:02 Відповісти
Заради безпеки цивільних потрібно вже копам та сбушникам дозволити нишпорити по квартирам та приватним будинкам в пошуках "ухилянтів" диверсантів...
Але є одна проблема - якщо вони раптом знайдуть диверсантів - вони ж "ненавчені"?
Мабуть єдиний вихід - брати роботяг та селян - та пхати поперед себе - ті ж універсали - можуть все .
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11.06.2025 16:45 Відповісти
З цими хлопцями з бусіка буде дорожче вийти
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11.06.2025 16:47 Відповісти
А вам не кажется что ****@т ?
контразведовательная деятельность - а всех засевших шпионов предупредили через Сми ))) ну разве не цырк ? 🙈🙉🙊
Или дают зашкваренному агенту сигнал "уходи, уже спалился" или хотят мешать оппозиции и волонтерам..
В другое не поверю
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11.06.2025 16:52 Відповісти
Це вираз з новояза за Оруелом:

Контртерористичні заходи - ловля посполитих в ТЦК, бо команди з бусифікації не справляються
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11.06.2025 16:57 Відповісти
 
 