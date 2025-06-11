СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове с 12 по 16 июня

Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории Львова с 12 по 16 июня.

Об этом сообщило управление СБУ Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

"К мероприятиям по безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город", - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.

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"Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - пояснили в СБУ.

Там призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

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