СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове с 12 по 16 июня
Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории Львова с 12 по 16 июня.
Об этом сообщило управление СБУ Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
"К мероприятиям по безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город", - говорится в сообщении.
Целью мероприятия является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.
"Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.
В то же время будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - пояснили в СБУ.
Там призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
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