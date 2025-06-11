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Новости Меры безопасности СБУ
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СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове с 12 по 16 июня

СБУ проведет меры безопасности во Львове. Названы даты

Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории Львова с 12 по 16 июня.

Об этом сообщило управление СБУ Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

"К мероприятиям по безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город", - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.

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"Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - пояснили в СБУ.

Там призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

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СБУ проведет меры безопасности во Львове. Названы даты

Автор: 

безопасность (1116) Львов (4599) СБУ (20055) Львовская область (2937) Львовский район (63)


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Топ комментарии
+5
Знову у Львові? А чому не в Кривому Розі?
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11.06.2025 15:43 Ответить
+4
місто Лева ще той розсадник сепаратизму. Певно наступ на Суми лише відволікаючий маневр, а основна загроза он вона звідки велося наступлєніє
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11.06.2025 15:47 Ответить
+3
А у Сумах не бажають "провести заходи"?!
Там нацгвардія ще й кийки з щитами закупила для таких "заходів".
Чи занадто лячно?
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11.06.2025 15:58 Ответить
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Знову у Львові? А чому не в Кривому Розі?
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11.06.2025 15:43 Ответить
тому що у Львові є зрадники і багато нв тільки у Східних областях
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11.06.2025 15:51 Ответить
Точно! Це ж Львівська область найбільше дала голосів за втілення планів Зе сайтісь_пасєрєдінє з ху@лом.
До речі, поясніть що означало те "пасєрєдінє", за яке і ви ймовірно голосували.
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11.06.2025 15:55 Ответить
Надто багато коригувальників розвелось у Львові.
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11.06.2025 15:59 Ответить
Більше, ніж в Харкові, Дніпрі, Полтаві?
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11.06.2025 16:07 Ответить
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11.06.2025 15:44 Ответить
місто Лева ще той розсадник сепаратизму. Певно наступ на Суми лише відволікаючий маневр, а основна загроза он вона звідки велося наступлєніє
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11.06.2025 15:47 Ответить
Чую гарні цифри у звітах з виконання мобілізаційних норм після цих "безпекових заходів"
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11.06.2025 15:48 Ответить
не дивно,Західні партнери перестали мусолити план введення війск "коаліції охочих" в Західну Україну....
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11.06.2025 15:53 Ответить
А у Сумах не бажають "провести заходи"?!
Там нацгвардія ще й кийки з щитами закупила для таких "заходів".
Чи занадто лячно?
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11.06.2025 15:58 Ответить
Кийки зі щитами ще не доїхали. От як доїдуть - так і будуть проводити.
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11.06.2025 16:02 Ответить
В Сумах трєвожно. Це не тєма для себеу...
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11.06.2025 16:04 Ответить
Ти "не в темі".
Гумор - захищає та рятує!... коли нічого іншого не залишається...
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11.06.2025 16:06 Ответить
В Сумах не нагліють дуже,а от Львову можуть допомогти
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11.06.2025 16:10 Ответить
Гестапо та СС проводять заходи безпеки?)))
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11.06.2025 16:02 Ответить
Коли себеу проводило контртерористичні заходи в Херсонській областв 17.02.2022, то 24-26.02.2022 Херсонську область ми втратили. Все це є в інтернеті.
Совпадєніє? Нє думаю...
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11.06.2025 16:02 Ответить
 
 