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Новини Втрати України
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Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Анатолій Олешко з Полтавщини

Загинув Анатолій Олешко

Боронячи Україну від ворога на Донеччині, загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Вірний присязі та своєму обов’язку, поліцейський віддав найдорожче – своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російської агресії. Герою було 47 років.

Упродовж 24-х років Анатолій служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у підрозділах патрульної служби обласної поліції та Управлінні поліції охорони в Полтавській області", - йдеться в повідомленні.

У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини, щоб захищати Україну від російських окупантів.

21 червня 2025 року під час бойового зіткнення з російськими загарбниками на Донеччині Анатолій Олешко загинув.

У загиблого залишилися дружина, син та донька.

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Нацполіція (15325) втрати (4479)


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Низький уклін герою..
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24.06.2025 13:36 Відповісти
Вічна Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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24.06.2025 13:39 Відповісти
добровільно вступив - вільна людина - герой
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24.06.2025 14:51 Відповісти
Я так поняв поліцейських у війську так багацько що кожен загиблий достойний цілої статті.
А герою - слава!
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24.06.2025 15:15 Відповісти
Ні, ви не вірно зрозуміли, бо як що б ви читали статтю уважно, то побачили би що він служив в стрілецькому батальйоні поліції Полтавщини, таких батальйонів приблизно стільки ж скільки областей, в ще окремо є штурмова бригада Національної Поліції "Лють", а ще є бригада патрульної поліції"Хижак" ( кожна бригада ще декілька батальонів). Крім того, майже в кожному батальйоні ЗСУ є відставні поліцейські і навіть менти, хтось з пенсії, а хтось просто звільнився. Наприклад зі мною на початку війни служив чувак з Беркута, в 14-му ми стояли на різних сторонах барикад, а в 22 сиділи в одному окопі... Але ж вам це не цікаво, бо вірити в те що поліція воює неможна, бо ця єрєсь руйнує світогляд пересічного українця
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24.06.2025 15:52 Відповісти
 
 