Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Анатолій Олешко з Полтавщини
Боронячи Україну від ворога на Донеччині, загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
"Вірний присязі та своєму обов’язку, поліцейський віддав найдорожче – своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російської агресії. Герою було 47 років.
Упродовж 24-х років Анатолій служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у підрозділах патрульної служби обласної поліції та Управлінні поліції охорони в Полтавській області", - йдеться в повідомленні.
У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини, щоб захищати Україну від російських окупантів.
21 червня 2025 року під час бойового зіткнення з російськими загарбниками на Донеччині Анатолій Олешко загинув.
У загиблого залишилися дружина, син та донька.
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