На фронті загинув партієць "ЄС" з Луганщини Олександр Бабушкін. ФОТО
На фронті загинув партієць "Європейської солідарності" з Луганщини Олександр Бабушкін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Жахливі новини продовжуються. Після безсонної ночі під обстрілами, з глибоким сумом дізнався про загибель на війні нашого побратима — Сашка Бабушкіна", – написав Петро Порошенко у соцмережах.
"Голова осередку "Європейської Солідарності" в Троїцькому. Доброволець. Захисник. Людина, для якої Україна — це не просто слово. З перших годин повномасштабного вторгнення він вийшов з громадою чинити спротив окупантам. Потім — фронт. Поранення. І знову повернення в стрій. Він мріяв повернутися на Луганщину. І мріяв побачити її вільною", – зазначив лідер "ЄС".
"З початку повномасштабного вторгнення на фронті вже загинули 112 партійців, депутатів різних рівнів та активістів "ЄС".
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але, до чого тут партійність?
кончені, упороті політичні хайпожери!!!
мені, бан? бо, неможна таке писати про п...о?
але ж я розумію, вони всі ухилянти. а на фронті виключно шоколадні добровольці?
А тут йде розмова про членів партії та депутатів місцевого рівня Європейської Солідарності. В інших чатах, і навіть на цензорі публікуються імена загиблих героїв з партії "Свобода". Коли згадуємо азовців - то серед них 99% партійців Національного корпусу. Інколи згадуються партійці та депутати Батьківщини.
З партії слуг уродів і з числа депутатів місцевого рівня та й навіть нардепів від слуг уродів якщо хто і згадується - то лише в числі зрадників України.
І про це мова в цій інфі та в коментах.
і ВІЧНА народна пам'ять...
a не вот этa все бaрбершопнaя п**дотa по эфирaм шaтaющaяся