На фронті загинув партієць "ЄС" з Луганщини Олександр Бабушкін. ФОТО

На фронті загинув партієць "Європейської солідарності" з Луганщини Олександр Бабушкін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Жахливі новини продовжуються. Після безсонної ночі під обстрілами, з глибоким сумом дізнався про загибель на війні нашого побратима — Сашка Бабушкіна", – написав Петро Порошенко у соцмережах.

"Голова осередку "Європейської Солідарності" в Троїцькому. Доброволець. Захисник. Людина, для якої Україна — це не просто слово. З перших годин повномасштабного вторгнення він вийшов з громадою чинити спротив окупантам. Потім — фронт. Поранення. І знову повернення в стрій. Він мріяв повернутися на Луганщину. І мріяв побачити її вільною", – зазначив лідер "ЄС".

"З початку повномасштабного вторгнення на фронті вже загинули 112 партійців, депутатів різних рівнів та активістів "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партієць "ЄС" Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну. ФОТОрепортаж