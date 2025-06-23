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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинув партієць "ЄС" з Луганщини Олександр Бабушкін. ФОТО

На фронті загинув партієць "Європейської солідарності" з Луганщини Олександр Бабушкін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

загинув партієць ЄС Бабушкін

"Жахливі новини продовжуються. Після безсонної ночі під обстрілами, з глибоким сумом дізнався про загибель на війні нашого побратима — Сашка Бабушкіна", – написав Петро Порошенко у соцмережах.

"Голова осередку "Європейської Солідарності" в Троїцькому. Доброволець. Захисник. Людина, для якої Україна — це не просто слово. З перших годин повномасштабного вторгнення він вийшов з громадою чинити спротив окупантам. Потім — фронт. Поранення. І знову повернення в стрій. Він мріяв повернутися на Луганщину. І мріяв побачити її вільною", – зазначив лідер "ЄС".

"З початку повномасштабного вторгнення на фронті вже загинули 112 партійців, депутатів різних рівнів та активістів "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партієць "ЄС" Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15203) втрати (4479) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+30
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23.06.2025 20:41 Відповісти
+23
...і жодного загиблого на фронті партійця "Слуги народу" за всю історію!
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23.06.2025 20:46 Відповісти
+21
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23.06.2025 20:44 Відповісти
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23.06.2025 20:41 Відповісти
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23.06.2025 20:44 Відповісти
...і жодного загиблого на фронті партійця "Слуги народу" за всю історію!
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23.06.2025 20:46 Відповісти
в них нема партії. З партії в них є лише одне керівництво.
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23.06.2025 21:39 Відповісти
Вони ж усі ***********
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24.06.2025 10:57 Відповісти
схиляю голову на коліні!
але, до чого тут партійність?
кончені, упороті політичні хайпожери!!!
мені, бан? бо, неможна таке писати про п...о?
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23.06.2025 20:46 Відповісти
До того,що ні один зепідор ,чи ригоанал ніколи не був на фронті.
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23.06.2025 21:09 Відповісти
як що, взяти до уваги, що 73% з проголосувавших, це зе!біли, то на фронті ті ж самі 73%.
але ж я розумію, вони всі ухилянти. а на фронті виключно шоколадні добровольці?
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23.06.2025 21:17 Відповісти
А шоколадни добровольцы это кто?
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23.06.2025 21:32 Відповісти
И не эти ли 73 процента сами открыли дверь для войны ,,патамушта какая разница,,?
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23.06.2025 21:33 Відповісти
так, на фронті воюють ~50%зебілів. Не партійців слуг уродів, а зебілів. Яким все пофік було в 2019-му, "акакаяразніца", які пішли на вибори "па-пріколу".
А тут йде розмова про членів партії та депутатів місцевого рівня Європейської Солідарності. В інших чатах, і навіть на цензорі публікуються імена загиблих героїв з партії "Свобода". Коли згадуємо азовців - то серед них 99% партійців Національного корпусу. Інколи згадуються партійці та депутати Батьківщини.

З партії слуг уродів і з числа депутатів місцевого рівня та й навіть нардепів від слуг уродів якщо хто і згадується - то лише в числі зрадників України.

І про це мова в цій інфі та в коментах.
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23.06.2025 21:37 Відповісти
73 не на фронті. Вони в батальоні Монако..ті, що мають бабло. Ті, що без бабла - втекли до мамані під юбку в італіях ще в перший рік війни.
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24.06.2025 00:42 Відповісти
всі пишуть. Це нормально. Якщо людина була членом партії, значить людина це не скривала і кожна партія просто має право про таке писати у себе в прес-службі. В чому проблема?
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23.06.2025 21:09 Відповісти
Тим часом партієць та ворюга із "слуг урода" чернишов покатавшись по Європі повернувся розважатися в Україні під гарантії дєрьмака.
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23.06.2025 20:58 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪

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23.06.2025 21:05 Відповісти
Хоч одна зелупа квартальна була на фронті? Чи тільки бикувати по кабачкам ,як Коля котлета і очком на камеру крутить ,як підор?
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23.06.2025 21:08 Відповісти
а де слуги народу на фронті їх не побачиш
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23.06.2025 21:14 Відповісти
Героям - СЛАВА!

і ВІЧНА народна пам'ять...
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23.06.2025 21:25 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям.
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23.06.2025 21:48 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
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23.06.2025 22:48 Відповісти
нaстоящий воин, устaвший взгляд,

a не вот этa все бaрбершопнaя п**дотa по эфирaм шaтaющaяся
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24.06.2025 02:07 Відповісти
Слава Герою!♥️🇺🇦♥️А хто зі "слуг" хоча би знаходиться на нулі?
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24.06.2025 08:52 Відповісти
 
 