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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погиб партиец "ЕС" с Луганщины Александр Бабушкин. ФОТО

На фронте погиб партиец "Европейской солидарности" с Луганщины Александр Бабушкин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

погиб партиец ЕС Бабушкин

"Ужасные новости продолжаются. После бессонной ночи под обстрелами с глубокой печалью узнал о гибели на войне нашего побратима - Саши Бабушкина", - написал Петр Порошенко в соцсетях.

"Глава ячейки "Европейской Солидарности" в Троицком. Доброволец. Защитник. Человек, для которого Украина - это не просто слово. С первых часов полномасштабного вторжения он вышел с громадой сопротивляться оккупантам. Потом - фронт. Ранение. И снова возвращение в строй. Он мечтал вернуться на Луганщину. И мечтал увидеть ее свободной", - отметил лидер "ЕС".

"С начала полномасштабного вторжения на фронте уже погибли 112 партийцев, депутатов разных уровней и активистов "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партиец "ЕС" Петр Зарубенко погиб в Новомихайловке, защищая Украину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19628) потери (4464) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+30
Вічна пам'ять
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23.06.2025 20:41 Ответить
+23
...і жодного загиблого на фронті партійця "Слуги народу" за всю історію!
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23.06.2025 20:46 Ответить
+21
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23.06.2025 20:44 Ответить
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23.06.2025 20:41 Ответить
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23.06.2025 20:44 Ответить
...і жодного загиблого на фронті партійця "Слуги народу" за всю історію!
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23.06.2025 20:46 Ответить
в них нема партії. З партії в них є лише одне керівництво.
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23.06.2025 21:39 Ответить
Вони ж усі ***********
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24.06.2025 10:57 Ответить
схиляю голову на коліні!
але, до чого тут партійність?
кончені, упороті політичні хайпожери!!!
мені, бан? бо, неможна таке писати про п...о?
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23.06.2025 20:46 Ответить
До того,що ні один зепідор ,чи ригоанал ніколи не був на фронті.
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23.06.2025 21:09 Ответить
як що, взяти до уваги, що 73% з проголосувавших, це зе!біли, то на фронті ті ж самі 73%.
але ж я розумію, вони всі ухилянти. а на фронті виключно шоколадні добровольці?
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23.06.2025 21:17 Ответить
А шоколадни добровольцы это кто?
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23.06.2025 21:32 Ответить
И не эти ли 73 процента сами открыли дверь для войны ,,патамушта какая разница,,?
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23.06.2025 21:33 Ответить
так, на фронті воюють ~50%зебілів. Не партійців слуг уродів, а зебілів. Яким все пофік було в 2019-му, "акакаяразніца", які пішли на вибори "па-пріколу".
А тут йде розмова про членів партії та депутатів місцевого рівня Європейської Солідарності. В інших чатах, і навіть на цензорі публікуються імена загиблих героїв з партії "Свобода". Коли згадуємо азовців - то серед них 99% партійців Національного корпусу. Інколи згадуються партійці та депутати Батьківщини.

З партії слуг уродів і з числа депутатів місцевого рівня та й навіть нардепів від слуг уродів якщо хто і згадується - то лише в числі зрадників України.

І про це мова в цій інфі та в коментах.
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23.06.2025 21:37 Ответить
73 не на фронті. Вони в батальоні Монако..ті, що мають бабло. Ті, що без бабла - втекли до мамані під юбку в італіях ще в перший рік війни.
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24.06.2025 00:42 Ответить
всі пишуть. Це нормально. Якщо людина була членом партії, значить людина це не скривала і кожна партія просто має право про таке писати у себе в прес-службі. В чому проблема?
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23.06.2025 21:09 Ответить
Тим часом партієць та ворюга із "слуг урода" чернишов покатавшись по Європі повернувся розважатися в Україні під гарантії дєрьмака.
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23.06.2025 20:58 Ответить
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪

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23.06.2025 21:05 Ответить
Хоч одна зелупа квартальна була на фронті? Чи тільки бикувати по кабачкам ,як Коля котлета і очком на камеру крутить ,як підор?
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23.06.2025 21:08 Ответить
а де слуги народу на фронті їх не побачиш
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23.06.2025 21:14 Ответить
Героям - СЛАВА!

і ВІЧНА народна пам'ять...
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23.06.2025 21:25 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям.
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23.06.2025 21:48 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
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23.06.2025 22:48 Ответить
нaстоящий воин, устaвший взгляд,

a не вот этa все бaрбершопнaя п**дотa по эфирaм шaтaющaяся
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24.06.2025 02:07 Ответить
Слава Герою!♥️🇺🇦♥️А хто зі "слуг" хоча би знаходиться на нулі?
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24.06.2025 08:52 Ответить
 
 