На фронте погиб партиец "ЕС" с Луганщины Александр Бабушкин. ФОТО
На фронте погиб партиец "Европейской солидарности" с Луганщины Александр Бабушкин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Ужасные новости продолжаются. После бессонной ночи под обстрелами с глубокой печалью узнал о гибели на войне нашего побратима - Саши Бабушкина", - написал Петр Порошенко в соцсетях.
"Глава ячейки "Европейской Солидарности" в Троицком. Доброволец. Защитник. Человек, для которого Украина - это не просто слово. С первых часов полномасштабного вторжения он вышел с громадой сопротивляться оккупантам. Потом - фронт. Ранение. И снова возвращение в строй. Он мечтал вернуться на Луганщину. И мечтал увидеть ее свободной", - отметил лидер "ЕС".
"С начала полномасштабного вторжения на фронте уже погибли 112 партийцев, депутатов разных уровней и активистов "ЕС".
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але, до чого тут партійність?
кончені, упороті політичні хайпожери!!!
мені, бан? бо, неможна таке писати про п...о?
але ж я розумію, вони всі ухилянти. а на фронті виключно шоколадні добровольці?
А тут йде розмова про членів партії та депутатів місцевого рівня Європейської Солідарності. В інших чатах, і навіть на цензорі публікуються імена загиблих героїв з партії "Свобода". Коли згадуємо азовців - то серед них 99% партійців Національного корпусу. Інколи згадуються партійці та депутати Батьківщини.
З партії слуг уродів і з числа депутатів місцевого рівня та й навіть нардепів від слуг уродів якщо хто і згадується - то лише в числі зрадників України.
І про це мова в цій інфі та в коментах.
і ВІЧНА народна пам'ять...
a не вот этa все бaрбершопнaя п**дотa по эфирaм шaтaющaяся