На фронте погиб партиец "ЕС" с Луганщины Александр Бабушкин. ФОТО

На фронте погиб партиец "Европейской солидарности" с Луганщины Александр Бабушкин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ужасные новости продолжаются. После бессонной ночи под обстрелами с глубокой печалью узнал о гибели на войне нашего побратима - Саши Бабушкина", - написал Петр Порошенко в соцсетях.

"Глава ячейки "Европейской Солидарности" в Троицком. Доброволец. Защитник. Человек, для которого Украина - это не просто слово. С первых часов полномасштабного вторжения он вышел с громадой сопротивляться оккупантам. Потом - фронт. Ранение. И снова возвращение в строй. Он мечтал вернуться на Луганщину. И мечтал увидеть ее свободной", - отметил лидер "ЕС".

"С начала полномасштабного вторжения на фронте уже погибли 112 партийцев, депутатов разных уровней и активистов "ЕС".

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