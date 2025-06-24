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Новости Потери Украины
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Во время выполнения боевого задания погиб полицейский Анатолий Олешко из Полтавщины

Погиб Анатолий Олешко

Защищая Украину от врага в Донецкой области, погиб полицейский стрелкового батальона полиции Полтавщины Анатолий Олешко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Верный присяге и своему долгу, полицейский отдал самое дорогое - свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность Украины от российской агрессии. Герою было 47 лет.

В течение 24-х лет Анатолий служил в рядах органов внутренних дел, занимал различные должности в подразделениях патрульной службы областной полиции и Управлении полиции охраны в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Полтавщины, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

21 июня 2025 года во время боевого столкновения с российскими захватчиками в Донецкой области Анатолий Олешко погиб.

У погибшего остались жена, сын и дочь.

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Нацполиция (16607) потери (4464)


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Низький уклін герою..
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24.06.2025 13:36 Ответить
Вічна Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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24.06.2025 13:39 Ответить
добровільно вступив - вільна людина - герой
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24.06.2025 14:51 Ответить
Я так поняв поліцейських у війську так багацько що кожен загиблий достойний цілої статті.
А герою - слава!
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24.06.2025 15:15 Ответить
Ні, ви не вірно зрозуміли, бо як що б ви читали статтю уважно, то побачили би що він служив в стрілецькому батальйоні поліції Полтавщини, таких батальйонів приблизно стільки ж скільки областей, в ще окремо є штурмова бригада Національної Поліції "Лють", а ще є бригада патрульної поліції"Хижак" ( кожна бригада ще декілька батальонів). Крім того, майже в кожному батальйоні ЗСУ є відставні поліцейські і навіть менти, хтось з пенсії, а хтось просто звільнився. Наприклад зі мною на початку війни служив чувак з Беркута, в 14-му ми стояли на різних сторонах барикад, а в 22 сиділи в одному окопі... Але ж вам це не цікаво, бо вірити в те що поліція воює неможна, бо ця єрєсь руйнує світогляд пересічного українця
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24.06.2025 15:52 Ответить
 
 