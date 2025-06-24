Во время выполнения боевого задания погиб полицейский Анатолий Олешко из Полтавщины
Защищая Украину от врага в Донецкой области, погиб полицейский стрелкового батальона полиции Полтавщины Анатолий Олешко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Верный присяге и своему долгу, полицейский отдал самое дорогое - свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность Украины от российской агрессии. Герою было 47 лет.
В течение 24-х лет Анатолий служил в рядах органов внутренних дел, занимал различные должности в подразделениях патрульной службы областной полиции и Управлении полиции охраны в Полтавской области", - говорится в сообщении.
В июне 2024 года добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Полтавщины, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.
21 июня 2025 года во время боевого столкновения с российскими захватчиками в Донецкой области Анатолий Олешко погиб.
У погибшего остались жена, сын и дочь.
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