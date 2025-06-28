На войне погиб комвзвода, бывший звукорежиссер "Суспільне Чернігів" Дмитрий Горнов

На фронте погиб бывший звукорежиссер "Суспільне Чернігів" Дмитрий Горнов. 28 июня ему должен был бы исполниться 31 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила его жена Виктория, которая также работает на Суспільному.

Дмитрий родился в городе Днепрорудное Запорожской области. Со временем семья переехала в Нежин, что на Черниговщине.

В 2018 году окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя по специальности "Преподаватель биологии".

В студенческие годы Дмитрий принимал активное участие в общественной жизни учебного заведения и города в целом.

Был фронтменом рок-группы "Вирій". Сам писал песни. В 2018 году группа выпустила альбом "Грани сновидений". Тогда же Дмитрий переехал в Чернигов, где присоединился к команде Суспільного.

В 2019 году мужчина женился, впоследствии у супругов родилась дочь Варя.

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Кроме работы звукорежиссером, Дмитрий брался за различные проекты. В частности, на "Украинском Радио Чернигов" делал передачу "Играть или не играть", где рассказывал об обучении детей музыке. Также вместе с коллегами работал над созданием фильма "Битва за Чернигов".

С июня 2023-го по февраль 2024 года работал оператором программного обеспечения в IT-компании Realwiev. Затем трудоустроился оператором цеха варки пива на ABinBev Черниговского отделения.

В апреле 2024 года его мобилизовали в ряды ВСУ.

Базовую военную подготовку прошел в Великобритании. С июня 2024 года Дмитрий Горнов был в школе индивидуальной подготовки воинской части. В ноябре военного перевели на должность стрелка-санитара в роту обозначения действий противника школы коллективной подготовки. Тогда же его зачислили на базовый сержантский курс учебного батальона резерва сержантского состава. В марте 2025 года боец получил должность инструктора, а в мае ему присвоили звание младшего лейтенанта. Был командиром взвода 158-й отдельной механизированной бригады.

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Погиб Дмитрий Горнов 21 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении вследствие атаки россиян управляемой авиабомбой.

У него остались беременная жена, пятилетняя дочь и дедушка.