Военный 153-й ОМБр и фотограф Станислав Гуменюк погиб вследствие удара РФ по Херсонщине. ФОТО

На войне погиб 59-летний главный сержант 153-й ОМБр, фотограф и бывший работник Чернобыльского заповедника Станислав Гуменюк.

Об этом сообщили на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического заповедника, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Гуменюк погиб 22 июня 2025 года вследствие российского ракетного удара на Херсонщине,

"В 2024-м году он мог не идти на фронт - в мае 2026-го ему бы исполнилось 60 лет. Но он не мог оставаться в стороне. Господин Станислав был из тех, кто не прячется за спинами других", - также написали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее чем через месяц после обмена умер воин Валерий Зеленский. Он пробыл в плену РФ более 3 лет

Что известно о павшем защитнике?

Станислав Гуменюк жил в селе Новобратское Чоповичской громады: занимался фотографией и музыкой, выступал в местном Доме культуры, волонтерил, был инициатором движения "Спасем Полесье!" и боролся против разработки титанового месторождения.

Окончив Киевский пединститут им. Драгоманова в 1992 году, Станислав работал учителем украинского языка, заместителем главреда газеты "Директор школы", начальником отдела образования, культуры и спорта в Чоповицком поселковом совете.

В 2013-м мужчина прошел обучение организации УНА-УНСО, с 2014-го волонтерил, а в 2015-м воевал в АТО. После демобилизации активно помогал военным.

Читайте также: Начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк погибли в результате удара РФ

Станислав работал в Чернобыльском заповеднике с 2018 по 2021 год.

После деоккупации Чернобыльщины присоединился к ГСП "Экоцентр" как водитель, а осенью 2024 года пошел служить в одну из вновь созданных бригад в должности главного сержанта.

Воспоминаниями о Станиславе также поделился его товарищ и коллега, заведующий научным отделом Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

"Стас Гуменюк погиб. Ракетный удар. Необыкновенный человек. Живой и чувствительный, увлеченный и принципиальный. Не любил компромиссов, рутины и безвкусицы. Поэтому с ним было одновременно интересно и непросто.

Филолог по образованию и по призванию, активист, волонтер, участник АТО. Действительно творческая личность", - написал Вишневский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 110 ОМБр Захаревич погиб в результате удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине, - Зеленский

В заповеднике Стас был частью "первого состава": работал в отделе информационно-просветительской работы, создавал для сайта статьи и фотографии, исследовал животный и растительный мир в экспедициях.

По словам Дениса Вишневского, Станислав был незаменимым и для научного отдела.

По словам Дениса, Станислав был всегда готов к приключениям и неожиданным решениям. Как-то в июле 2018-го он вместе с коллегами решил снять восход солнца и еще до темноты отправился на пожарно-обзорную башню. В ноябре того же года он в сумерках возил коллег по Ближней зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На войне погиб комвзвода, бывший звукорежиссер Общественное Чернигов Дмитрий Горнов