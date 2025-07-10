Рубио озвучил потери РФ на фронте с начала года: у Украины значительно меньше
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими. Потери ВСУ гораздо меньше.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Рубио отметил, что гибель людей на войне - то, что беспокоит президента США Дональда Трампа. Его ключевой интерес - остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно.
"И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президенту не нравятся войны", - рассказал госсекретарь США.
По словам чиновника США, Трамп считает, что войны - это пустая трата денег и жизней.
"И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он имеет шанс прекратить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим", - отметил он.
Рубио добавил, что в Вашингтоне понимают, что это требует времени и терпения.
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Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
Весь той меморандум це і є гарантія. Для чого його по твоєму писали?
І так складаються міждержавні угоди - в них нема відповідальності за невиконання хоч у "5-му пункті НАТО", хоч у договорі "про дружбу між ереф і Україною". Тільки репутація і добра воля....
Тату а де море(с)...
Ніхто в таких угодах не прописує якусь матеріальну чи іншу відповідальність. Як і ніхто не заважає похєрить самі залізобетонні, підписані кров'ю, угоди з неустойкою трильйон доларів. Крім чесного слова...
Ну ти точно віслюк. Ось тепер я наочно розумію які дебіли під керівництвом *********** напідписували торік 28 потужних безпекових угод. Я розумію що питати про зміст гарантій безпеки які, на твою думку, надали штати у 94 році марно, проте спробую ще раз. В останнє. Весь світ не знає що ж там було гарантовано Україні у тих гарантіях безпеки, лише ти один знаєш. Так що ж там все ж зобов'язалися робити штати у випадку агресії інших держав проти України?
Ти просто тупе є'банько якому налили лайна в голову. Класичне "тату де море". Надоїв.
штати та і всі підписанти крім мордору перевиконали той меморандум, адже по ньому вони мали тільки не зазіхати на наш суверенітет та у разі чого зібрати Раду Безпеки організації озабочених.
Гарантії безпеки це і є гарантії безпеки. Вони самі по собі є гарантіями безпеки. І коли тобі надають гарантії безпеки то це значить що тобі гарантують безпеку. А безпека це коли по твоїй макітрі не прилітають шахіди...
ну тепер ясно чому ти таке тупе
тупоголове назви пункт будапештської туалетної бумаги який порушили США, тільки конкретний пункт без демагогій, чи ти убоге не здатне на таку просту річ?
але марафон та пазітівні блохери засрали мізки таким інфузоріям
Переклад цитати Рубіо "А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні."
К 9 июля авторы оценивают российские потери в диапазоне от 900 тысяч до 1,3 млн человек. Из них от 190 до 350 тысяч убитыми. Если усреднить - 1,1 млн человек, из них 270 тысяч убитыми.
у кацапні втрати за твоїми посиланнями до 350к жмурів, у нас за даними твого буби 140 загиблих.
це так для роздумів про переможну переможеньку марафонську.
Так в України є великі втрати але у неї і нема іншого виходу.
Твої ж братушки можуть забратися нахєр і війна закінчиться завтра...
кацапні срати на своїх жмурів вони для них гній який продав свою гнилу душу за 2 ляма підйомних, тому рахувати смерті того поголівя марна трата часу.
п.с. ти ж старе але не знаєш що совок знищив не афган а чорнобиль низькі ціни на нафту та амбіції місцевих еліт які захотіли більше влади.
ніяких ознак розпаду чи гаплика параші наразі не видно у найближчій перспективі, хоча це вже давно мало статись по словам пазітівних блохерів у 22 році, та й таке.
Каких 100 тысяч ???