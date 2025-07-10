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Рубио озвучил потери РФ на фронте с начала года: у Украины значительно меньше

Рубио оценил потери России и Украины с начала года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими. Потери ВСУ гораздо меньше.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио отметил, что гибель людей на войне - то, что беспокоит президента США Дональда Трампа. Его ключевой интерес - остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно.

"И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президенту не нравятся войны", - рассказал госсекретарь США.

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По словам чиновника США, Трамп считает, что войны - это пустая трата денег и жизней.

"И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он имеет шанс прекратить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим", - отметил он.

Рубио добавил, что в Вашингтоне понимают, что это требует времени и терпения.

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Автор: 

армия РФ (19998) потери (4473) Рубио Марко (235) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+5
Це прямо з Пентагону чи з оХВіса Зеленського повідомили?
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10.07.2025 21:51 Ответить
+4
В Рубіо є мозок?
Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
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10.07.2025 21:47 Ответить
+3
гарантувавши безпеку Україні!

Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
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10.07.2025 21:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До речі постачання зброї, попри заяви, поки що так і не відновили...
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10.07.2025 21:38 Ответить
Це прямо з Пентагону чи з оХВіса Зеленського повідомили?
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10.07.2025 21:51 Ответить
Трамп ще на початку року говорив що 800 тисяч.
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10.07.2025 21:42 Ответить
Він сказав про початок цього року, читай уважно!!!
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10.07.2025 21:45 Ответить
Значить вже 900 тисяч. Це більше ніж США втратили за Другу світову, В'етнам і Корейську війну разом узяті.
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10.07.2025 21:51 Ответить
В Рубіо є мозок?
Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
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10.07.2025 21:47 Ответить
гарантувавши безпеку Україні!

Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
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10.07.2025 21:53 Ответить
Чергове дауніто з черговим "тату де море".
Весь той меморандум це і є гарантія. Для чого його по твоєму писали?

І так складаються міждержавні угоди - в них нема відповідальності за невиконання хоч у "5-му пункті НАТО", хоч у договорі "про дружбу між ереф і Україною". Тільки репутація і добра воля....
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10.07.2025 22:26 Ответить
Та мова ж не йде про відповідальність за невиконання. В жодному договорі такого не прописують. Зараз тебе питаю. Без зайвої демагогії надай просту, чітку, змістовну відповідь на просте питання: в яких саме пунктах Будапештського меморандуму прописані гарантії безпеки України? Просто назви ці пункти. Давай, ти зможеш!
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10.07.2025 22:35 Ответить
Просто почитай його назву.
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10.07.2025 22:38 Ответить
Гарантії безпеки для кого? Гарантії безпеки у зв'язку і т. д. це дуже прикольно.
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10.07.2025 22:41 Ответить
Почитав? Ще є питання?
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10.07.2025 22:48 Ответить
Лише два. Гарантії безпеки для кого? І які саме?
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10.07.2025 22:49 Ответить
І дійсно - для кого?
Тату а де море(с)...
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10.07.2025 23:05 Ответить
Так надай же просту відповідь на просте питання: для кого? Дауніто, ти хоч розумієш що в таких договорах сперечаються не лише за кожне слово, а й за кожну кому? Використай комбінацію CTRL+F та знайди у тексті слова "гарантії безпеки для України". Та навіть й не це головне. Що, на твою думку звісно, згідно цього меморандуму зобов'язалися робити штати у випадку агресії проти України? Теж просте наче питання. Ще раз питаю: у чому саме полягають гарантії безпеки?
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10.07.2025 23:17 Ответить
Якраз не сперечаються, дурашка. Гарантії або є або нема.
Ніхто в таких угодах не прописує якусь матеріальну чи іншу відповідальність. Як і ніхто не заважає похєрить самі залізобетонні, підписані кров'ю, угоди з неустойкою трильйон доларів. Крім чесного слова...
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10.07.2025 23:25 Ответить
Ти точно потомок еволюції мавпи? Чи скоріше віслюка? Гарантії безпеки були чи ні? Якщо були, то в чому був їх зміст?
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10.07.2025 23:33 Ответить
Гарантії безпеки так називаються тому що це гарантії безпеки. Це ж просто, навіть для такої мавпи.
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10.07.2025 23:41 Ответить
Гарантії безпеки так називаються тому що це гарантії безпеки.

Ну ти точно віслюк. Ось тепер я наочно розумію які дебіли під керівництвом *********** напідписували торік 28 потужних безпекових угод. Я розумію що питати про зміст гарантій безпеки які, на твою думку, надали штати у 94 році марно, проте спробую ще раз. В останнє. Весь світ не знає що ж там було гарантовано Україні у тих гарантіях безпеки, лише ти один знаєш. Так що ж там все ж зобов'язалися робити штати у випадку агресії інших держав проти України?
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10.07.2025 23:53 Ответить
Це ти типу "весь світ"?
Ти просто тупе є'банько якому налили лайна в голову. Класичне "тату де море". Надоїв.
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11.07.2025 00:00 Ответить
Зрозуміло Всрався Андрюша, так і не надавши відповідь на просте питання щодо змісту гарантій про які він стверджував. Ну добре, ходи здоровий віслюк, хай щастить.
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11.07.2025 00:05 Ответить
ти хоч читав той меморандум чи як дурник повторюєш за всіма.
штати та і всі підписанти крім мордору перевиконали той меморандум, адже по ньому вони мали тільки не зазіхати на наш суверенітет та у разі чого зібрати Раду Безпеки організації озабочених.
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10.07.2025 22:50 Ответить
До дегенератів досі не дійшло що єдині, хто порушив той меморандум, то кацапи.
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10.07.2025 22:53 Ответить
Воно-то так. Але ось виникає потреба й бажання підписати щось подібне з Іраном. А потім з іще якоюсь країною. І з іще якоюсь… А тут ось на тобі приклад красномовний, що потім буває… З викручуванням рук тепер справа так легко не піде.
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10.07.2025 23:06 Ответить
той меморандун ніким не ратифікований так фількіна грамота за яку Кучма-Кравчук віддали кацапам всю яз, так у нас не було ресурсів щоб її утримувати, але але але.
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10.07.2025 23:22 Ответить
Для початку хоч назву його прочитай, клоун, бо он твій брат по розуму вже в прострації. На смайли перейшов...
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10.07.2025 23:19 Ответить
Дауніто, запитую тебе ще раз. Які саме гарантії безпеки надали штати? Ну не морозься, відповідай!
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10.07.2025 23:23 Ответить
Добре що у панів мериканців є такі слухнянв корисні ідіоти як ти. Не просто лошара яку кинули а лошара яка з піною у рота захищає кидал. Просто унікальний ідіот...
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10.07.2025 23:29 Ответить
У тебе є унікальний шанс утерти як ти кажеш "слухняного корисного ідіота меріканців ", просто розмазати його вщент. Для цього треба надати відповідь на просте питання: які саме гарантії безпеки надали штати? Скористайся їм.
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10.07.2025 23:37 Ответить
Не всі люди пішли від мавп. Деякі видно від дятлів.
Гарантії безпеки це і є гарантії безпеки. Вони самі по собі є гарантіями безпеки. І коли тобі надають гарантії безпеки то це значить що тобі гарантують безпеку. А безпека це коли по твоїй макітрі не прилітають шахіди...
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10.07.2025 23:49 Ответить
Ото ти видав... А у тебе зараз лише претензії до США та меморандуму 94 року? А до *********** із його 28 потужними безпековим угодами підписаними торік претензій немає?
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10.07.2025 23:57 Ответить
ти тільки назви читаєш а не зміст ?
ну тепер ясно чому ти таке тупе
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10.07.2025 23:23 Ответить
Розумієш, дятєл ти мій сибірський, якщо на коробці написано цукерки а всередині лайно - то це тебе обули, а не ти щось неправильно прочитав....
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10.07.2025 23:32 Ответить
точно тупоголове зебидло, та ще і пишається цим.
тупоголове назви пункт будапештської туалетної бумаги який порушили США, тільки конкретний пункт без демагогій, чи ти убоге не здатне на таку просту річ?
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10.07.2025 23:57 Ответить
Там повний п..здець. Ось цитата: Гарантії безпеки так називаються тому що це гарантії безпеки.
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10.07.2025 23:59 Ответить
та воно тупе ніяк не второпає що порушили ту фількіну грамоту лише ***********.
але марафон та пазітівні блохери засрали мізки таким інфузоріям
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11.07.2025 00:06 Ответить
Щоб знищити їх 100 лямів патріоти мають не патякати в інтернетах , а йти в окопи.
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10.07.2025 22:22 Ответить
Будапештский меморандум 1994 года превратился в городскую легенду. США, Британия и россия гарантировали, что последняя не нападет на Украину. Бред, разумеется, но упорно распространяется до сих пор.
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10.07.2025 22:26 Ответить
Мы тоже хотим, чтобы войны закончились. Закончится параша- закончатся войны.
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10.07.2025 21:47 Ответить
Тобто добра в кацапів стратегія навіть з тими просуваннями на5-10 км втратити за пів року лишу убитими 100 тисяч .
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10.07.2025 21:48 Ответить
Хрестик стерся...
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10.07.2025 21:49 Ответить
Заголовок: "В України значно менші"
Переклад цитати Рубіо "А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні."
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10.07.2025 21:57 Ответить
The Economist: потери российской армии во время её текущего летнего наступления выше, чем даже в битвах за Бахмут и Авдеевку. С 1 мая Россия потеряла приблизительно 31 тысячу человек убитыми - за два месяца. Это абсолютный рекорд этой войны...
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10.07.2025 22:01 Ответить
В своём исследовании The Economist использовали данные более из 200 (!) разных источников - как открытых независимых исследований, так и оценок западных разведок.

К 9 июля авторы оценивают российские потери в диапазоне от 900 тысяч до 1,3 млн человек. Из них от 190 до 350 тысяч убитыми. Если усреднить - 1,1 млн человек, из них 270 тысяч убитыми.
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10.07.2025 22:02 Ответить
Для порівняння в Афганістані СССР втратив 14.000. І здох...
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10.07.2025 22:06 Ответить
в Афгані було знищено 3.5 млн цивільних, доречі українців серед "афганців" було дуже багато..
у кацапні втрати за твоїми посиланнями до 350к жмурів, у нас за даними твого буби 140 загиблих.
це так для роздумів про переможну переможеньку марафонську.
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10.07.2025 22:15 Ответить
А шо так попєрдолило, цапа?
Так в України є великі втрати але у неї і нема іншого виходу.
Твої ж братушки можуть забратися нахєр і війна закінчиться завтра...
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10.07.2025 22:20 Ответить
типовий зеблан який дуже нервуєтсья коли його мегапатріотичні постики розбиваються об реальність.
кацапні срати на своїх жмурів вони для них гній який продав свою гнилу душу за 2 ляма підйомних, тому рахувати смерті того поголівя марна трата часу.
п.с. ти ж старе але не знаєш що совок знищив не афган а чорнобиль низькі ціни на нафту та амбіції місцевих еліт які захотіли більше влади.
ніяких ознак розпаду чи гаплика параші наразі не видно у найближчій перспективі, хоча це вже давно мало статись по словам пазітівних блохерів у 22 році, та й таке.
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10.07.2025 22:42 Ответить
Рузвельт теж хвилювався за загинувших у Вермахті?
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10.07.2025 22:16 Ответить
6000/174
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10.07.2025 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iME9jjmC8s0&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=iME9jjmC8s0&t=РАШКИН: Рубио снова ОПОЗОРИЛ США ПРИ ВСЕХ СРОЧНАЯ встреча Зеленского в Риме , Оружие уже в пути
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10.07.2025 22:44 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 030 580 осіб !
Каких 100 тысяч ???
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10.07.2025 22:47 Ответить
 
 