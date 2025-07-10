Рубио озвучил потери РФ на фронте с начала года: у Украины значительно меньше

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими. Потери ВСУ гораздо меньше.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио отметил, что гибель людей на войне - то, что беспокоит президента США Дональда Трампа. Его ключевой интерес - остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно.

"И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президенту не нравятся войны", - рассказал госсекретарь США.