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За первое полугодие 2025 года обезврежено 230 тыс. оккупантов, - Сырский. ВИДЕО
За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
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Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий04.07.2025 19:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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