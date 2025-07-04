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Новости Видео Потери врага
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За первое полугодие 2025 года обезврежено 230 тыс. оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Александр Сырский (645) война в Украине (5058)


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І десятки відео як рюські знешкоджені вояки на милицях йдуть в атаки.
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04.07.2025 19:02 Ответить
 
 