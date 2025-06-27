РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 494 10

Сырский о Покровском направлении: Ситуация под контролем. Россияне отброшены от админграницы

Что происходит на Покровском направлении. Сирский доложил

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с рабочей поездкой посетил Покровское направление.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны.

"Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку - около 111 тысяч личного состава. Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью", - подчеркнул главком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продвижение РФ в приграничных районах Сумской области остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована, - Сырский

Сырский отметил, что особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем.

"Пообщался с нашими воинами в непосредственной близости к линии боевого столкновения и на следующих линиях обороны. Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые мужественно сдерживают и уничтожают врага. Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач", - подытожил он.

Смотрите также: Украинские войска всего за неделю нанесли удар по 99 районам сосредоточения российских оккупационных сил. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10119) боевые действия (4429) Александр Сырский (639) Покровский район (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
віддавши родовище литию??
показать весь комментарий
27.06.2025 13:23 Ответить
+4
чим більше говорить "сирок" тим більше рашистської окупації України
показать весь комментарий
27.06.2025 13:50 Ответить
+3
Якби ж так було - шо ми їх стримуєм - вже родовище літію кацапи захватили
показать весь комментарий
27.06.2025 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
віддавши родовище литию??
показать весь комментарий
27.06.2025 13:23 Ответить
Якби ж так було - шо ми їх стримуєм - вже родовище літію кацапи захватили
показать весь комментарий
27.06.2025 13:25 Ответить
вже "з грудня 24", то французи лише написали, а ви підхопили
показать весь комментарий
27.06.2025 13:31 Ответить
І кому вірити.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:47 Ответить
чим більше говорить "сирок" тим більше рашистської окупації України
показать весь комментарий
27.06.2025 13:50 Ответить
@ "На Покровському напрямку російським військам поставлене завдання прорвати оборону на лівому фланзі в районі від Новосергіївки до Котлиного. Основною метою є населений пункт Удачне, де розташована друга шахта коксівного вугілля (першу в Піщаному ЗСУ довелось підірвати).
Протягом всього вчорашнього дня супротивник штурмував піхотними підрозділами пішим ходом і на мотоциклах."
показать весь комментарий
27.06.2025 14:28 Ответить
... адмінмежі з новим регіоном рашки ?!!
показать весь комментарий
27.06.2025 14:32 Ответить
угу... як там родичі в рашці?
показать весь комментарий
27.06.2025 14:58 Ответить
Тобто головна ціль у голові ГК - це адмінмежі. Не люди, не техніка, а тупо риски на карті.
показать весь комментарий
27.06.2025 15:38 Ответить
 
 