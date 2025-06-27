Сырский о Покровском направлении: Ситуация под контролем. Россияне отброшены от админграницы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с рабочей поездкой посетил Покровское направление.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны.

"Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку - около 111 тысяч личного состава. Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью", - подчеркнул главком.

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Сырский отметил, что особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем.

"Пообщался с нашими воинами в непосредственной близости к линии боевого столкновения и на следующих линиях обороны. Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые мужественно сдерживают и уничтожают врага. Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач", - подытожил он.

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