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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Сирський про Покровський напрямок: Ситуація під контролем. Росіян відкинули від адмінмежі

Що відбувається на Покровському напрямку. Сирський доповів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Покровський напрямок.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни.

"Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою", - наголосив головком.

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Сирський зазначив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

"Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено, лінію бойового зіткнення стабілізовано, - Сирський

Автор: 

Донецька область (8932) бойові дії (4184) Сирський Олександр (663) Покровський район (737)


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Топ коментарі
+11
віддавши родовище литию??
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27.06.2025 13:23 Відповісти
+4
Якби ж так було - шо ми їх стримуєм - вже родовище літію кацапи захватили
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27.06.2025 13:25 Відповісти
+4
чим більше говорить "сирок" тим більше рашистської окупації України
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27.06.2025 13:50 Відповісти
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віддавши родовище литию??
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27.06.2025 13:23 Відповісти
Якби ж так було - шо ми їх стримуєм - вже родовище літію кацапи захватили
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27.06.2025 13:25 Відповісти
вже "з грудня 24", то французи лише написали, а ви підхопили
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27.06.2025 13:31 Відповісти
І кому вірити.
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27.06.2025 13:47 Відповісти
чим більше говорить "сирок" тим більше рашистської окупації України
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27.06.2025 13:50 Відповісти
@ "На Покровському напрямку російським військам поставлене завдання прорвати оборону на лівому фланзі в районі від Новосергіївки до Котлиного. Основною метою є населений пункт Удачне, де розташована друга шахта коксівного вугілля (першу в Піщаному ЗСУ довелось підірвати).
Протягом всього вчорашнього дня супротивник штурмував піхотними підрозділами пішим ходом і на мотоциклах."
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27.06.2025 14:28 Відповісти
... адмінмежі з новим регіоном рашки ?!!
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27.06.2025 14:32 Відповісти
угу... як там родичі в рашці?
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27.06.2025 14:58 Відповісти
Тобто головна ціль у голові ГК - це адмінмежі. Не люди, не техніка, а тупо риски на карті.
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27.06.2025 15:38 Відповісти
 
 