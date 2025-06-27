Сирський про Покровський напрямок: Ситуація під контролем. Росіян відкинули від адмінмежі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Покровський напрямок.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни.
"Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою", - наголосив головком.
Сирський зазначив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.
"Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - підсумував він.
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