Сирський про Покровський напрямок: Ситуація під контролем. Росіян відкинули від адмінмежі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Покровський напрямок.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни.

"Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою", - наголосив головком.

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Сирський зазначив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

"Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - підсумував він.

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