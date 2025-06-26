Вісім діб один із двома полоненими на позиції. Тімон, 155-а бригада. ВIДЕО
8 діб наодинці з ворогом. Розвідник 155-ї ОМБр імені Анни Київської на псевдо Тімон в березні 2025 року на позиціях в Шевченко обороняв підступи до Покровська. Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один, але продовжив виконувати бойове завдання – закріпився на позиції та натрапив на двох ворожих розвідників, зміг самотужки взяти їх в полон та провів з ними 8 діб. Збирав та передавав інформацію, слухаючи їхні рації, відбив 4 штурми, дочекався заміни та наказу на відхід. Під час виходу один з полонених підірвався на міні, інший - поповнив обмінний фонд. Після цього бойового виходу Тімон нагороджений нагрудним знаком "Хрест хоробрих".
Топ коментарі
+10 Александр Штүндер
показати весь коментар26.06.2025 12:15 Відповісти Посилання
+4 Bander UA
показати весь коментар26.06.2025 12:47 Відповісти Посилання
+4 мыкола дрон
показати весь коментар26.06.2025 12:48 Відповісти Посилання
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А розум ,логіка та раціональність позбавляють героїчного нальоту .
Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один Джерело: https://censor.net/ua/v3560054
Мова не про героя історії - він дійсно герой . І шана йому. Мова про командування та офіцерів.
Цікаво чи був аналіз та підготовка - до того як людей послали на завдання ?
Чи був After Action Review (AAR), Аналіз після бою?
Хтось з командирів поніс відповідальність за втрату 80% особового складу ? Реальний винуватець , а не цап -відбувайло ?
До тих пір доки в нас ОКРІМ героїчних історій не буде десятки публікацій про розбір та аналіз дій саме офіцерів , а також про їх відповідальність - доти до простих солдат будуть ставитися, як до м'яса, а в суспільства не буде довіри до генералітету . А отже ніяких перемог не буде ,якби не намагалися придворні політруки в пікселі..
Рассказать или снять СКАЗКУ ПРО ГЕРОЯ - легко
А создавать в любой области профессиональные структуры
Это безумно трудно
На Западе в любой профессии - в том числе и у военных
Есть протоколы профессии
И все по ним работают - десятки лет
Поэтому мы и говорим про
СИЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ИНСТИТУЦИИ
А мы живемдо сих пор как при совке
У нас АВРАЛ!
Или АНАРХИЯ!
А они не могут существовать без ГЕРОИЗМА!
Вот поэтому мы - нация героев...
Наш героизм - это всегда результат чьей - то тупости и лени
И как вы это делаете
С удовольствием читаю ваши посты
Они всегда наполнены сёрьезным анализом
В них нет шапкозакидательства
Трезво взглянуть на любую ситуацию - это так важно....
Дякую вам ,пан Александр!
Упередження виживання може призводити до занадто оптимістичних вірувань, оскільки невдачі ігноруються: наприклад, коли збанкрутілі компанії виключаються з аналізу фінансового стану. Це упередження також може призводити до хибного переконання, що успіхи у групі мають якусь особливу причину, а не є просто випадковістю.
Та й таке...
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
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59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка..... зауважила бригада, Що він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".
Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3558429
Ex ungue leonem, як говорили давні римляни ...
Герою Слава !
.
вони заплатили найдорожчим - своїми життями за життя в Україні
.