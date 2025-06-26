Вісім діб один із двома полоненими на позиції. Тімон, 155-а бригада. ВIДЕО

8 діб наодинці з ворогом. Розвідник 155-ї‬ ОМБр імені Анни Київської на псевдо Тімон в березні 2025 року на позиціях в Шевченко обороняв підступи до Покровська. Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один, але продовжив виконувати бойове завдання – закріпився на позиції та натрапив на двох ворожих розвідників, зміг самотужки взяти їх в полон та провів з ними 8 діб. Збирав та передавав інформацію, слухаючи їхні рації, відбив 4 штурми, дочекався заміни та наказу на відхід. Під час виходу один з полонених підірвався на міні, інший - поповнив обмінний фонд. Після цього бойового виходу Тімон нагороджений нагрудним знаком "Хрест хоробрих".

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