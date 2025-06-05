Подвиг взводу "Фрост" під Андріївкою. 2-й штурмбат 3-ї ОШБр. ВIДЕО

У березні цього року в мережі з'явились приголомшливі кадри, що їх зняв український воїн Третьої штурмової бригади взводу "Frost" з позивним "Піро" на камеру GoPro на своєму шоломі. Група бійців веде бій за лісосмугу, під корінь викошену вогнем артилерії. Ворожий обстріл мінометами та дронами, надійних укриттів не має - воїни ховаються у вирвах від снарядів та неглубоких окопах. До посадки залітає бронетранспортер YPR-765, який висаджує нову групу на ротацію, а група, до якої входить "Піро", застрибує в БТР. Але машина виходить з ладу, евакуація зірвана, і група змушена залишити її. Ворог відкрив прицільний вогонь по цьому місцю, тяжке поранення отримав один боєць, а потім і сам оператор. Неймовірна мужність, сміливість, мотивація, готовність зробити все для порятунку товаришів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із героїв тих кадрів - український воїн із позивним Піро розповів про бій каналу "Бутусов плюс".

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