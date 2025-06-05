Подвиг взвода "Фрост" под Андреевкой. 2-й штурмбат 3-й ОШБр. ВИДЕО
В марте этого года в сети появились потрясающие кадры, которые снял украинский воин Третьей штурмовой бригады взвода "Frost" с позывным "Пиро" на камеру GoPro на своем шлеме. Группа бойцов ведет бой за лесополосу, под корень выкошенную огнем артиллерии. Вражеский обстрел минометами и дронами, надежных укрытий нет - воины прячутся в воронках от снарядов и неглубоких окопах. К посадке залетает бронетранспортер YPR-765, который высаживает новую группу на ротацию, а группа, в которую входит "Пиро", запрыгивает в БТР. Но машина выходит из строя, эвакуация сорвана, и группа вынуждена оставить ее. Враг открыл прицельный огонь по этому месту, тяжелое ранение получил один боец, а затем и сам оператор. Невероятное мужество, смелость, мотивация, готовность сделать все для спасения товарищей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из героев тех кадров - украинский воин с позывным Пиро рассказал о бое каналу "Бутусов плюс".
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Героям - шана .
А тепер про неприємне .
За героїзмом простих солодат дуже часто ховається некомпетентність командування.
Питання :
1, Для чого утримувати лісосмугу в якій немає нормальних укриттів - тим самим піддаючи ризику особовий склад ?
2, Чи зроблені висновки з даної операції та яке покарання понесли офіцери ,що її планували?
Поклоніння героям найбільш розвинене там, де не розвинена повага до людської свободи Герберт Спенсер (1820-1903).
Мені б хотілося ,що б в нашій країні героїзм зник,як масове явище - через те ,що компетентність та відповідальність офіцерів усунули в ньому потребу ....