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Новости Видео Бои на востоке Украины
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Подвиг взвода "Фрост" под Андреевкой. 2-й штурмбат 3-й ОШБр. ВИДЕО

В марте этого года в сети появились потрясающие кадры, которые снял украинский воин Третьей штурмовой бригады взвода "Frost" с позывным "Пиро" на камеру GoPro на своем шлеме. Группа бойцов ведет бой за лесополосу, под корень выкошенную огнем артиллерии. Вражеский обстрел минометами и дронами, надежных укрытий нет - воины прячутся в воронках от снарядов и неглубоких окопах. К посадке залетает бронетранспортер YPR-765, который высаживает новую группу на ротацию, а группа, в которую входит "Пиро", запрыгивает в БТР. Но машина выходит из строя, эвакуация сорвана, и группа вынуждена оставить ее. Враг открыл прицельный огонь по этому месту, тяжелое ранение получил один боец, а затем и сам оператор. Невероятное мужество, смелость, мотивация, готовность сделать все для спасения товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из героев тех кадров - украинский воин с позывным Пиро рассказал о бое каналу "Бутусов плюс".

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Автор: 

Донецкая область (9978) Бутусов Юрий (4383) 3-я Отдельная штурмовая бригада (442) Бахмутский район (479) Андреевка (9)


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Дякую вам Воїни світла🙏
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05.06.2025 10:55 Ответить
група бійців веде бій за лісосмугу, під корінь викошену вогнем артилерії. Ворожий обстріл мінометами та дронами, надійних укриттів не має - воїни ховаються у вирвах від снарядів та неглубоких окопах. До посадки залітає бронетранспортер YPR-765, який висаджує нову групу на ротацію Джерело: https://censor.net/ua/v3556260

Героям - шана .

А тепер про неприємне .

За героїзмом простих солодат дуже часто ховається некомпетентність командування.

Питання :

1, Для чого утримувати лісосмугу в якій немає нормальних укриттів - тим самим піддаючи ризику особовий склад ?

2, Чи зроблені висновки з даної операції та яке покарання понесли офіцери ,що її планували?

Поклоніння героям найбільш розвинене там, де не розвинена повага до людської свободи Герберт Спенсер (1820-1903).

Мені б хотілося ,що б в нашій країні героїзм зник,як масове явище - через те ,що компетентність та відповідальність офіцерів усунули в ньому потребу ....
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05.06.2025 11:33 Ответить
Героям Слава.
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05.06.2025 12:09 Ответить
Питання некомпетентності командування у той період проявилось дуже яскраво, адже над головою у Залужного хронічно висів верховний зе. Час, про який йдеться, це період боїв за повернення вже втраченого Бахмута і наступу на півдні. Того самого розпіареного, який так чекали партнери, надали купу зброї і БК. Геніальна ідея розділити цю потугу навпіл, залишивши одну половину для наступу, а другу перемістивши під Бахмут для контрнаступу (Фортецю Бахмут всі ще пам'ятають?) , у ті самі випалені і знищені посадки, вщент зруйновані укріплення, належить найвеличнішому. Як результат ми втратили найкращі сили як на одному, так і на другому напрямках. Нажаль, нестерпне бажання зе за будь-що приліпитись до дій ЗСУ, мало страшні наслідки. І це ми ще не все знаємо. Та й сьогодні все те саме. Ні слова про надскладну ситуацію на Сумщині, весь ефір просто переповнений "павутиною" (респект бійцям невидимого фронту СБУ та ГУР), але зверніть увагу: немає ніяких розлогих коментарів самих авторів і виконавців цього дійсно фантастичного дійства. Зате скільки коментів від зе. З фотками його величності, аби в наших мізках закарбувався лише він як автор і виконавець.
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05.06.2025 14:11 Ответить
 
 