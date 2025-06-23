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Полонений доларовий мільйонер із Новосибірська. ВIДЕО

Клімов Даниїл Миколайович, 29.04.2004 року народження, військовослужбовець 74-ї бригади ЗС РФ, 1444-го полку. Доларовий мільйонер, "офісник" із Новосибірська. Протягом 2,5 років його call-центр виманював у росіян гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після арешту двох його спільників Клімов вирішив уникнути їхньої долі, підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив на війну в Україну. Клімова разом із трьома іншими військовослужбовцями ЗС РФ було взято в полон бійцями 425-го ОШП "Скала" на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

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Автор: 

армія рф (18036) контракт (414) шахрайство (1123) полон (1603) Бутусов Юрій (3622) Бутусов Плюс (26)


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Топ коментарі
+10
Доларовий ільйонер ніколи не потрапив би на передню лінію . Якщо б взагалі потрапив в армію.
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23.06.2025 10:26 Відповісти
+10
Навіщо, дати комп і нехай дали виманює гроші у москалів, но під нашим контролем
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23.06.2025 10:28 Відповісти
+7
виманював у росіян гроші
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23.06.2025 10:22 Відповісти
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виманював у росіян гроші
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23.06.2025 10:22 Відповісти
Нехай відкуписться за $500К і пензлює в Європу. Якщо, звісно, нікого не не вбив, не поранив з наших.
Але бабло - в касу!
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23.06.2025 10:22 Відповісти
В Європу не пустять , а от на Балі або в Тайланд на ізі
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23.06.2025 10:24 Відповісти
Ніт, я вважаю що кацапи хочуть потримати цього «доларового мільйонера» за горло і залюбки обміняють на наших полонених.
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23.06.2025 10:27 Відповісти
можна і так, ввечері; але $500К - зранку і наперед!
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23.06.2025 10:41 Відповісти
Навіщо, дати комп і нехай дали виманює гроші у москалів, но під нашим контролем
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23.06.2025 10:28 Відповісти
Які ще "$500К" ??? Замість К мусить бути М ! Якщо хоче жити, звісно.
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23.06.2025 11:02 Відповісти
Доларовий ільйонер ніколи не потрапив би на передню лінію . Якщо б взагалі потрапив в армію.
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23.06.2025 10:26 Відповісти
Так там же диктатура, всіх хапають - хоч ти мільйонер хоч бідняк, в газель закинули і на полігон.

А взагалі він міг і прип...діть про мільйони, хочеться ж понти кинути)
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23.06.2025 10:34 Відповісти
Теоретично заробити в сумі міг - але те ,що просрав їх - це 100%
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23.06.2025 10:50 Відповісти
Тому й проривався на Дніпро - до колег, для обміну досвідом.
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23.06.2025 10:55 Відповісти
Нууу, те, що це шулєр - правда. Тому і бреше, що мільйонер. Тобто у своєму репертуарі. Ви праві - доларовий мільйонер на війну не потрапив би.
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23.06.2025 10:36 Відповісти
У нас тоже хватает таких, которые "мобилизуются", что бы избежать наказания... Вот только никто из них на передовую не едет, сидят в глубоком тылу.
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23.06.2025 10:28 Відповісти
"виманював у росіян гроші"

тянет на медаль, не?
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23.06.2025 10:31 Відповісти
Кацапські дегенерати самі собі мото купляють.... "фтарая армія в мірє" ..... замість того щоб скинути х7йла та його шоблу з кремля , зупинити війну та жити далі ,кацапи- раби дегенерати лізуть подихати в чужих країнах!!! Дегенерати деграданти кацапські.
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23.06.2025 10:46 Відповісти
Бреше.
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23.06.2025 10:46 Відповісти
Оце я розумію кацапів!
Уявіть - ТЦК бусикофікувало Колю Катлету і його охоону і відправило під Покровськ! Найпотужніша операція командування Сухопутних військ - це ж яку потрібно мати силу духу щоб обісравшись з самого початку довести справу до кінця! Всім Гіроїв Україні і річний абонемент у прачечну!
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23.06.2025 10:59 Відповісти
Він піде на обмін ? Після такої нісенітниці.
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23.06.2025 11:00 Відповісти
Ну якщо він мільйонер то нічого його годувати у полоні за державний рахунок ,, нехай купує собі харчі за гроші .
Як у фільмі про графа Монте Крісто - куриця продана за 1 млн франків . !!
..
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23.06.2025 11:01 Відповісти
Не існує ніяких "кордонів" Дніпропетровської та Донецької областей.
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23.06.2025 11:22 Відповісти
У сосії теж граніц немає
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23.06.2025 12:18 Відповісти
100% офіцер....дуже розумний
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23.06.2025 11:50 Відповісти
Теперь хрен что-то выведет. Думаю зря показали. Можно было на несколько тысяч дронов раскрутить
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23.06.2025 11:54 Відповісти
московитська тактика воювати особивим складом допоки він весь не сточеться, а потім не маючи від особічтів нарікань щодо до кінця виконаного обов'язку з "чистою душею" відійти на поповнення і доукомплектованіє.
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23.06.2025 12:19 Відповісти
Згадаємо методи Сталіна! Влаштуємо штрафний кол-центр по виманюванню грошей в росіян .
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23.06.2025 12:44 Відповісти
Snachala konfiskacia imushcestva , patom konfiskacia mazgov ....
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23.06.2025 12:55 Відповісти
 
 