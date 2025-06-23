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Полонений доларовий мільйонер із Новосибірська. ВIДЕО
Клімов Даниїл Миколайович, 29.04.2004 року народження, військовослужбовець 74-ї бригади ЗС РФ, 1444-го полку. Доларовий мільйонер, "офісник" із Новосибірська. Протягом 2,5 років його call-центр виманював у росіян гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після арешту двох його спільників Клімов вирішив уникнути їхньої долі, підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив на війну в Україну. Клімова разом із трьома іншими військовослужбовцями ЗС РФ було взято в полон бійцями 425-го ОШП "Скала" на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.
Топ коментарі
+10 Олександр САТ РАМ #601301
показати весь коментар23.06.2025 10:26 Відповісти Посилання
+10 Igor #591922
показати весь коментар23.06.2025 10:28 Відповісти Посилання
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
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Але бабло - в касу!
А взагалі він міг і прип...діть про мільйони, хочеться ж понти кинути)
тянет на медаль, не?
Уявіть - ТЦК бусикофікувало Колю Катлету і його охоону і відправило під Покровськ! Найпотужніша операція командування Сухопутних військ - це ж яку потрібно мати силу духу щоб обісравшись з самого початку довести справу до кінця! Всім Гіроїв Україні і річний абонемент у прачечну!
Як у фільмі про графа Монте Крісто - куриця продана за 1 млн франків . !!
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