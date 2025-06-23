Полонений доларовий мільйонер із Новосибірська. ВIДЕО

Клімов Даниїл Миколайович, 29.04.2004 року народження, військовослужбовець 74-ї бригади ЗС РФ, 1444-го полку. Доларовий мільйонер, "офісник" із Новосибірська. Протягом 2,5 років його call-центр виманював у росіян гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після арешту двох його спільників Клімов вирішив уникнути їхньої долі, підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив на війну в Україну. Клімова разом із трьома іншими військовослужбовцями ЗС РФ було взято в полон бійцями 425-го ОШП "Скала" на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

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