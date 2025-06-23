РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
15 211 26

Пленный долларовый миллионер из Новосибирска. ВИДЕО

Климов Даниил Николаевич, 29.04.2004 года рождения, военнослужащий 74-й бригады ВС РФ, 1444-го полка. Долларовый миллионер, "офисный работник" из Новосибирска. В течение 2,5 лет его call-центр выманивал у россиян деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ареста двух его сообщников Климов решил избежать их участи, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну в Украину. Климов вместе с тремя другими военнослужащими ВС РФ был взят в плен бойцами 425-го ОШП "Скала" на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона специального назначения "Донбасс" пробыли без ротации в боях под Часовым Яром 94 суток. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) контракт (436) мошенничество (1252) плен (2651) Бутусов Юрий (4390) Бутусов Плюс (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Доларовий ільйонер ніколи не потрапив би на передню лінію . Якщо б взагалі потрапив в армію.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:26 Ответить
+10
Навіщо, дати комп і нехай дали виманює гроші у москалів, но під нашим контролем
показать весь комментарий
23.06.2025 10:28 Ответить
+7
виманював у росіян гроші
показать весь комментарий
23.06.2025 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виманював у росіян гроші
показать весь комментарий
23.06.2025 10:22 Ответить
Нехай відкуписться за $500К і пензлює в Європу. Якщо, звісно, нікого не не вбив, не поранив з наших.
Але бабло - в касу!
показать весь комментарий
23.06.2025 10:22 Ответить
В Європу не пустять , а от на Балі або в Тайланд на ізі
показать весь комментарий
23.06.2025 10:24 Ответить
Ніт, я вважаю що кацапи хочуть потримати цього «доларового мільйонера» за горло і залюбки обміняють на наших полонених.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:27 Ответить
можна і так, ввечері; але $500К - зранку і наперед!
показать весь комментарий
23.06.2025 10:41 Ответить
Навіщо, дати комп і нехай дали виманює гроші у москалів, но під нашим контролем
показать весь комментарий
23.06.2025 10:28 Ответить
Які ще "$500К" ??? Замість К мусить бути М ! Якщо хоче жити, звісно.
показать весь комментарий
23.06.2025 11:02 Ответить
Доларовий ільйонер ніколи не потрапив би на передню лінію . Якщо б взагалі потрапив в армію.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:26 Ответить
Так там же диктатура, всіх хапають - хоч ти мільйонер хоч бідняк, в газель закинули і на полігон.

А взагалі він міг і прип...діть про мільйони, хочеться ж понти кинути)
показать весь комментарий
23.06.2025 10:34 Ответить
Теоретично заробити в сумі міг - але те ,що просрав їх - це 100%
показать весь комментарий
23.06.2025 10:50 Ответить
Тому й проривався на Дніпро - до колег, для обміну досвідом.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:55 Ответить
Нууу, те, що це шулєр - правда. Тому і бреше, що мільйонер. Тобто у своєму репертуарі. Ви праві - доларовий мільйонер на війну не потрапив би.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:36 Ответить
У нас тоже хватает таких, которые "мобилизуются", что бы избежать наказания... Вот только никто из них на передовую не едет, сидят в глубоком тылу.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:28 Ответить
"виманював у росіян гроші"

тянет на медаль, не?
показать весь комментарий
23.06.2025 10:31 Ответить
Кацапські дегенерати самі собі мото купляють.... "фтарая армія в мірє" ..... замість того щоб скинути х7йла та його шоблу з кремля , зупинити війну та жити далі ,кацапи- раби дегенерати лізуть подихати в чужих країнах!!! Дегенерати деграданти кацапські.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:46 Ответить
Бреше.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:46 Ответить
Оце я розумію кацапів!
Уявіть - ТЦК бусикофікувало Колю Катлету і його охоону і відправило під Покровськ! Найпотужніша операція командування Сухопутних військ - це ж яку потрібно мати силу духу щоб обісравшись з самого початку довести справу до кінця! Всім Гіроїв Україні і річний абонемент у прачечну!
показать весь комментарий
23.06.2025 10:59 Ответить
Він піде на обмін ? Після такої нісенітниці.
показать весь комментарий
23.06.2025 11:00 Ответить
Ну якщо він мільйонер то нічого його годувати у полоні за державний рахунок ,, нехай купує собі харчі за гроші .
Як у фільмі про графа Монте Крісто - куриця продана за 1 млн франків . !!
..
показать весь комментарий
23.06.2025 11:01 Ответить
Не існує ніяких "кордонів" Дніпропетровської та Донецької областей.
показать весь комментарий
23.06.2025 11:22 Ответить
У сосії теж граніц немає
показать весь комментарий
23.06.2025 12:18 Ответить
100% офіцер....дуже розумний
показать весь комментарий
23.06.2025 11:50 Ответить
Теперь хрен что-то выведет. Думаю зря показали. Можно было на несколько тысяч дронов раскрутить
показать весь комментарий
23.06.2025 11:54 Ответить
московитська тактика воювати особивим складом допоки він весь не сточеться, а потім не маючи від особічтів нарікань щодо до кінця виконаного обов'язку з "чистою душею" відійти на поповнення і доукомплектованіє.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:19 Ответить
Згадаємо методи Сталіна! Влаштуємо штрафний кол-центр по виманюванню грошей в росіян .
показать весь комментарий
23.06.2025 12:44 Ответить
Snachala konfiskacia imushcestva , patom konfiskacia mazgov ....
показать весь комментарий
23.06.2025 12:55 Ответить
 
 