Пленный долларовый миллионер из Новосибирска. ВИДЕО

Климов Даниил Николаевич, 29.04.2004 года рождения, военнослужащий 74-й бригады ВС РФ, 1444-го полка. Долларовый миллионер, "офисный работник" из Новосибирска. В течение 2,5 лет его call-центр выманивал у россиян деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ареста двух его сообщников Климов решил избежать их участи, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну в Украину. Климов вместе с тремя другими военнослужащими ВС РФ был взят в плен бойцами 425-го ОШП "Скала" на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона специального назначения "Донбасс" пробыли без ротации в боях под Часовым Яром 94 суток. ВИДЕО