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Пленный долларовый миллионер из Новосибирска. ВИДЕО
Климов Даниил Николаевич, 29.04.2004 года рождения, военнослужащий 74-й бригады ВС РФ, 1444-го полка. Долларовый миллионер, "офисный работник" из Новосибирска. В течение 2,5 лет его call-центр выманивал у россиян деньги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после ареста двух его сообщников Климов решил избежать их участи, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну в Украину. Климов вместе с тремя другими военнослужащими ВС РФ был взят в плен бойцами 425-го ОШП "Скала" на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
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+10 Олександр САТ РАМ #601301
показать весь комментарий23.06.2025 10:26 Ответить Ссылка
+10 Igor #591922
показать весь комментарий23.06.2025 10:28 Ответить Ссылка
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.06.2025 10:22 Ответить Ссылка
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Але бабло - в касу!
А взагалі він міг і прип...діть про мільйони, хочеться ж понти кинути)
тянет на медаль, не?
Уявіть - ТЦК бусикофікувало Колю Катлету і його охоону і відправило під Покровськ! Найпотужніша операція командування Сухопутних військ - це ж яку потрібно мати силу духу щоб обісравшись з самого початку довести справу до кінця! Всім Гіроїв Україні і річний абонемент у прачечну!
Як у фільмі про графа Монте Крісто - куриця продана за 1 млн франків . !!
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