Восемь суток один с двумя пленными на позиции. "Тимон" 155-я бригада. ВИДЕО
8 суток наедине с врагом. Разведчик 155-й ОМБр имени Анны Киевской с псевдонимом Тимон в марте 2025 года на позициях в Шевченко оборонял подступы к Покровску. Во время этого выхода 4-ро его побратимов погибли, он остался один, но продолжил выполнять боевую задачу - закрепился на позиции и наткнулся на двух вражеских разведчиков, смог самостоятельно взять их в плен и провел с ними 8 суток. Собирал и передавал информацию, слушая их рации, отразил 4 штурма, дождался замены и приказа на отход. Во время выхода один из пленных подорвался на мине, другой - пополнил обменный фонд. После этого боевого выхода Тимон награжден нагрудным знаком "Крест храбрых".
Топ комментарии
+10 Александр Штүндер
показать весь комментарий26.06.2025 12:15 Ответить Ссылка
+4 Bander UA
показать весь комментарий26.06.2025 12:47 Ответить Ссылка
+4 мыкола дрон
показать весь комментарий26.06.2025 12:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А розум ,логіка та раціональність позбавляють героїчного нальоту .
Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один Джерело: https://censor.net/ua/v3560054
Мова не про героя історії - він дійсно герой . І шана йому. Мова про командування та офіцерів.
Цікаво чи був аналіз та підготовка - до того як людей послали на завдання ?
Чи був After Action Review (AAR), Аналіз після бою?
Хтось з командирів поніс відповідальність за втрату 80% особового складу ? Реальний винуватець , а не цап -відбувайло ?
До тих пір доки в нас ОКРІМ героїчних історій не буде десятки публікацій про розбір та аналіз дій саме офіцерів , а також про їх відповідальність - доти до простих солдат будуть ставитися, як до м'яса, а в суспільства не буде довіри до генералітету . А отже ніяких перемог не буде ,якби не намагалися придворні політруки в пікселі..
Рассказать или снять СКАЗКУ ПРО ГЕРОЯ - легко
А создавать в любой области профессиональные структуры
Это безумно трудно
На Западе в любой профессии - в том числе и у военных
Есть протоколы профессии
И все по ним работают - десятки лет
Поэтому мы и говорим про
СИЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ИНСТИТУЦИИ
А мы живемдо сих пор как при совке
У нас АВРАЛ!
Или АНАРХИЯ!
А они не могут существовать без ГЕРОИЗМА!
Вот поэтому мы - нация героев...
Наш героизм - это всегда результат чьей - то тупости и лени
И как вы это делаете
С удовольствием читаю ваши посты
Они всегда наполнены сёрьезным анализом
В них нет шапкозакидательства
Трезво взглянуть на любую ситуацию - это так важно....
Дякую вам ,пан Александр!
Упередження виживання може призводити до занадто оптимістичних вірувань, оскільки невдачі ігноруються: наприклад, коли збанкрутілі компанії виключаються з аналізу фінансового стану. Це упередження також може призводити до хибного переконання, що успіхи у групі мають якусь особливу причину, а не є просто випадковістю.
Та й таке...
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
**************
59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка..... зауважила бригада, Що він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".
Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3558429
Ex ungue leonem, як говорили давні римляни ...
Герою Слава !
.
вони заплатили найдорожчим - своїми життями за життя в Україні
.