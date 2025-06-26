Восемь суток один с двумя пленными на позиции. "Тимон" 155-я бригада. ВИДЕО

8 суток наедине с врагом. Разведчик 155-й ОМБр имени Анны Киевской с псевдонимом Тимон в марте 2025 года на позициях в Шевченко оборонял подступы к Покровску. Во время этого выхода 4-ро его побратимов погибли, он остался один, но продолжил выполнять боевую задачу - закрепился на позиции и наткнулся на двух вражеских разведчиков, смог самостоятельно взять их в плен и провел с ними 8 суток. Собирал и передавал информацию, слушая их рации, отразил 4 штурма, дождался замены и приказа на отход. Во время выхода один из пленных подорвался на мине, другой - пополнил обменный фонд. После этого боевого выхода Тимон награжден нагрудным знаком "Крест храбрых".

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