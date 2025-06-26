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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Восемь суток один с двумя пленными на позиции. "Тимон" 155-я бригада. ВИДЕО

8 суток наедине с врагом. Разведчик 155-й ОМБр имени Анны Киевской с псевдонимом Тимон в марте 2025 года на позициях в Шевченко оборонял подступы к Покровску. Во время этого выхода 4-ро его побратимов погибли, он остался один, но продолжил выполнять боевую задачу - закрепился на позиции и наткнулся на двух вражеских разведчиков, смог самостоятельно взять их в плен и провел с ними 8 суток. Собирал и передавал информацию, слушая их рации, отразил 4 штурма, дождался замены и приказа на отход. Во время выхода один из пленных подорвался на мине, другой - пополнил обменный фонд. После этого боевого выхода Тимон награжден нагрудным знаком "Крест храбрых".

Также смотрите: Подвиг взвода "Фрост" под Андреевкой. 2-й штурмбат 3-й ОШБр. ВИДЕО

Также смотрите: Пленный долларовый миллионер из Новосибирска в плену. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10126) Бутусов Юрий (4390) Покровск (663) бой (190) Покровский район (729) Бутусов Плюс (26)


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Топ комментарии
+10
В чому проблема українського суспільства ? Люди ******* історії про героїзм ,перемоги ,"контрнаступи". Людям подобаються шоу, казки ,емоції - саме тому вони вибрали шоуменів у владу . А шоумени знають ,що потрібно розповідати красиві героїчні історії, які діють на емоції.
А розум ,логіка та раціональність позбавляють героїчного нальоту .

Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один Джерело: https://censor.net/ua/v3560054

Мова не про героя історії - він дійсно герой . І шана йому. Мова про командування та офіцерів.

Цікаво чи був аналіз та підготовка - до того як людей послали на завдання ?

Чи був After Action Review (AAR), Аналіз після бою?

Хтось з командирів поніс відповідальність за втрату 80% особового складу ? Реальний винуватець , а не цап -відбувайло ?

До тих пір доки в нас ОКРІМ героїчних історій не буде десятки публікацій про розбір та аналіз дій саме офіцерів , а також про їх відповідальність - доти до простих солдат будуть ставитися, як до м'яса, а в суспільства не буде довіри до генералітету . А отже ніяких перемог не буде ,якби не намагалися придворні політруки в пікселі..
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26.06.2025 12:15 Ответить
+4
ТИТАН!
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26.06.2025 12:47 Ответить
+4
нагороджений нагрудним знаком ??????? за це геройство треба орденом нагородити !!! хай товстожопі, тилові криси хоч день пробудуть на передовій,що за млядство !!!!!
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26.06.2025 12:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В чому проблема українського суспільства ? Люди ******* історії про героїзм ,перемоги ,"контрнаступи". Людям подобаються шоу, казки ,емоції - саме тому вони вибрали шоуменів у владу . А шоумени знають ,що потрібно розповідати красиві героїчні історії, які діють на емоції.
А розум ,логіка та раціональність позбавляють героїчного нальоту .

Під час цього виходу 4-ро його побратимів загинули, він залишився один Джерело: https://censor.net/ua/v3560054

Мова не про героя історії - він дійсно герой . І шана йому. Мова про командування та офіцерів.

Цікаво чи був аналіз та підготовка - до того як людей послали на завдання ?

Чи був After Action Review (AAR), Аналіз після бою?

Хтось з командирів поніс відповідальність за втрату 80% особового складу ? Реальний винуватець , а не цап -відбувайло ?

До тих пір доки в нас ОКРІМ героїчних історій не буде десятки публікацій про розбір та аналіз дій саме офіцерів , а також про їх відповідальність - доти до простих солдат будуть ставитися, як до м'яса, а в суспільства не буде довіри до генералітету . А отже ніяких перемог не буде ,якби не намагалися придворні політруки в пікселі..
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26.06.2025 12:15 Ответить
Все очень просто
Рассказать или снять СКАЗКУ ПРО ГЕРОЯ - легко
А создавать в любой области профессиональные структуры
Это безумно трудно
На Западе в любой профессии - в том числе и у военных
Есть протоколы профессии
И все по ним работают - десятки лет
Поэтому мы и говорим про
СИЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ИНСТИТУЦИИ
А мы живемдо сих пор как при совке
У нас АВРАЛ!
Или АНАРХИЯ!
А они не могут существовать без ГЕРОИЗМА!
Вот поэтому мы - нация героев...
Наш героизм - это всегда результат чьей - то тупости и лени
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26.06.2025 12:47 Ответить
Дякую за класний коментар!
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26.06.2025 12:52 Ответить
И я вам очень признательна за все - что вы пишете
И как вы это делаете
С удовольствием читаю ваши посты
Они всегда наполнены сёрьезным анализом
В них нет шапкозакидательства
Трезво взглянуть на любую ситуацию - это так важно....
Дякую вам ,пан Александр!
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26.06.2025 12:56 Ответить
Дякую за зворотній зв'язок )
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26.06.2025 13:06 Ответить
Упере́дження вижива́ння, упередження уцілілого (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. survivorship bias, або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. survival bias) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%B0 логічна хиба концентрації на людях або речах, які «вижили» в певному процесі, та, відповідно, нехтування тими, які не «вижили», через відсутність про них достатньої інформації.

Упередження виживання може призводити до занадто оптимістичних вірувань, оскільки невдачі ігноруються: наприклад, коли збанкрутілі компанії виключаються з аналізу фінансового стану. Це упередження також може призводити до хибного переконання, що успіхи у групі мають якусь особливу причину, а не є просто випадковістю.

Та й таке...
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26.06.2025 13:00 Ответить
Знаєте запитання МОЖЛИВО і правильні, але дитячі Ну звідки ви знаєте подробиці,а особливо про подальші розбірки Як на мене --пусте роздування своєї теорії і не більше Ваш вісер--це приниження наших офіцерів по методичці кацапів
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26.06.2025 13:23 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10081890208572529&id=100002549517797&rdid=vOLkMtdyNVff7bZQ Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:

«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».



**************


59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка..... зауважила бригада, Що він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".

Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3558429

Ex ungue leonem, як говорили давні римляни ...
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26.06.2025 13:35 Ответить
ТИТАН!
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26.06.2025 12:47 Ответить
нагороджений нагрудним знаком ??????? за це геройство треба орденом нагородити !!! хай товстожопі, тилові криси хоч день пробудуть на передовій,що за млядство !!!!!
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26.06.2025 12:48 Ответить
За два роки не звільнено жодного метра території,а нам розповідають історії про героїзм рядового складу,а чомусь вищого командування не видно і ніхто не поніс відповідальності.
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26.06.2025 12:56 Ответить
людина надзвичайної сили духа !
Герою Слава !

.
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26.06.2025 12:58 Ответить
Слава і чотирьом загиблим побратимам-Героям Тимона.

вони заплатили найдорожчим - своїми життями за життя в Україні

.
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26.06.2025 13:56 Ответить
а що до ліквідації свиноорків при спробі втекти
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26.06.2025 13:05 Ответить
це на місці поради були потрібні
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26.06.2025 17:35 Ответить
 
 