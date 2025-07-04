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За перше півріччя 2025 року знешкоджено 230 тис. окупантів, - Сирський. ВIДЕО
За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
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Василь Довганенко #609187
показати весь коментар04.07.2025 19:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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