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За перше півріччя 2025 року знешкоджено 230 тис. окупантів, - Сирський. ВIДЕО

За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Сирський Олександр (669) війна в Україні (5094)


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І десятки відео як рюські знешкоджені вояки на милицях йдуть в атаки.
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04.07.2025 19:02 Відповісти
 
 