Рада приняла закон о выплате 15 млн грн в случае гибели военнослужащего в плену

Верховная Рада внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которыми регулируется порядок получения единовременного пособия в случае гибели военного в плену.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За принятие в целом соответствующего законопроекта проголосовали 289 депутатов.

Ключевая проблема заключалась в том, что причину смерти военных, тела которых возвращали из плена, устанавливали украинские судмедэксперты. И чаще всего они фиксировали гибель от болезней. Поэтому семьи получали значительно меньшую помощь, чем за гибель на поле боя.

Поэтому закон теперь четко устанавливает, что в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, независимо от диагноза или причины смерти, семья имеет право на гарантированную государственную помощь - не менее 15 млн грн.

Единовременная денежная помощь будет назначаться также в случае получения военнослужащим ранения, контузии или травмы, если они привели к частичной потере трудоспособности. Также закон уточняет привязку суммы выплат к прожиточному минимуму: он должен учитываться по состоянию на 1 января того года, в который установлена инвалидность или другой соответствующий статус.

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