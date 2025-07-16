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Новости Потери Украины
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Рада приняла закон о выплате 15 млн грн в случае гибели военнослужащего в плену

смерть,потери,тело

Верховная Рада внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которыми регулируется порядок получения единовременного пособия в случае гибели военного в плену.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За принятие в целом соответствующего законопроекта проголосовали 289 депутатов.

Ключевая проблема заключалась в том, что причину смерти военных, тела которых возвращали из плена, устанавливали украинские судмедэксперты. И чаще всего они фиксировали гибель от болезней. Поэтому семьи получали значительно меньшую помощь, чем за гибель на поле боя.

Поэтому закон теперь четко устанавливает, что в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, независимо от диагноза или причины смерти, семья имеет право на гарантированную государственную помощь - не менее 15 млн грн.

Единовременная денежная помощь будет назначаться также в случае получения военнослужащим ранения, контузии или травмы, если они привели к частичной потере трудоспособности. Также закон уточняет привязку суммы выплат к прожиточному минимуму: он должен учитываться по состоянию на 1 января того года, в который установлена инвалидность или другой соответствующий статус.

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военнопленные (1159) выплаты (670) плен (2660) потери (4478)


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Життя звісно безцінне, та хіба наша країна на стільки багата? В мого загиблого друга родичі в хлам пересварилися за ці гроші... Треба і в усяких держслужбовців (суддів, прокурорів, міністрів, депутатів і т.і.) порізати несамовиті оклади, максимально зменшити будівництво-крадівництво на дорогах! Максимально направити гроші на зброю!
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16.07.2025 17:50 Ответить
В принципе можно и сто миллионов пообещать, а потом развести руками и сказать - грошей немає, будьте потужними. И что люди сделают? А ничего.
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16.07.2025 18:21 Ответить
Втрачають життя наші воїни ,але є питаня офіційного числа наших загиблих немає,але думаю не менше ста тисяч ,і це жодного бюджету не вистачить ,що б не було так одним виплачуємо 15 мільйонів ,а інша частина не отримує нічого.
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16.07.2025 19:11 Ответить
 
 