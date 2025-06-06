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Новини Виплати дітям
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Україна надаватиме 50 тис. грн дітям, які повернулись з окупації або депортації, - Мінсоцполітики

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 гривень кожній дитині, яка повертається з тимчасово окупованих територій або була депортована чи примусово переміщена.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у телегамі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета виплати - підтримати адаптацію та реінтеграцію дітей у мирному середовищі після повернення. Кошти призначені для створення належних умов проживання, навчання та розвитку.

Допомога не враховуватиметься при розрахунку інших соціальних виплат чи субсидій, тому не впливатиме на вже отримувану державну підтримку.

Для отримання виплати необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Національний кешбек": Кабмін виділив на виплати за програмою ще 2,4 мільярда з резерву

Автор: 

виплати (1064) депортація (730) діти (5149) окупація (6748)


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Топ коментарі
+3
Буси ... дзеркальця ...
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06.06.2025 15:44 Відповісти
+3
"Мирне середовище"? Ви там зовсім вже з дуба впали? Особливо вночі сьогодні було для дітей "мирне середовище"!
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06.06.2025 15:49 Відповісти
+3
через два роки після закінчення бойових дій за постановою суда і доказової бази,з неменьш як сотнею свідків....
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06.06.2025 15:57 Відповісти
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Буси ... дзеркальця ...
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06.06.2025 15:44 Відповісти
дарма Ви так !

ЗЄлічка міг би роздати по тисячі будь кому, як робив раніше.
Щасливими були б не одна нещасна дитинка, а цілих 50 гладких електорів.
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06.06.2025 16:09 Відповісти
От би й наші пани крали тіко одноразово!
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06.06.2025 15:44 Відповісти
А Верещучка, і шатли Українцям обіцяла, із шмигалем??
Шмигаль, особисто буде возити, безкоштовно, по урядовому кварталі, через блок-пости??
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06.06.2025 15:45 Відповісти
"Мирне середовище"? Ви там зовсім вже з дуба впали? Особливо вночі сьогодні було для дітей "мирне середовище"!
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06.06.2025 15:49 Відповісти
але ж "вільне середовище"

.
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06.06.2025 16:11 Відповісти
50 тис. надаватиме прямо дітям? Шмаркаль затвердив?
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06.06.2025 15:51 Відповісти
через два роки після закінчення бойових дій за постановою суда і доказової бази,з неменьш як сотнею свідків....
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06.06.2025 15:57 Відповісти
Влад. Ти трішки не уважний. Читаю: Украіна надаватиме дітям.......
Може батькам, опікунам, то що.
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06.06.2025 16:18 Відповісти
ні,пан(і) я уважний до того як держава виконує свої обов'язки перед громадянами,особливо це стосується виплат та утримання,поранені,переселенці,майнові втрати,по загибелі годувальника,......і тут навіть не важливо хто отримувач,робиться все щоб отримували меньше або краще не отримували,хоча себе не забувають
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06.06.2025 16:39 Відповісти
Бачу ШІ писав. Перевірив?
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06.06.2025 16:46 Відповісти
Я, маю ШІ. Твій на порядок обгадився.
Битва ШІ.
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06.06.2025 16:49 Відповісти
Средства предназначены для создания надлежащих условий проживания, обучения и развития. Источник: https://censor.net/ru/n3556530
Я уже давно не был в Украине, но, даже когда был, это были небольшие деньги, чтоб делать из них новость. Когда мой дядя приехал из Горловки в Киев, я потратил такую же сумму на его обследование и лечение.
Но, в любом случае - хорошо, хоть так.
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06.06.2025 16:09 Відповісти
середня місячна зарплата в Києві

.
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06.06.2025 16:12 Відповісти
50 000 гривень. І не в чому собі не відмовляйте!
Сьогодні зробив три переказу на свої картки і окуїв. Мені (думаю усім також) встановив ліміт три перекази на добу. Тобто зелені покидьки забороняють громадянам України на користування своїм майном. Гроші це майно, якщо хтось не знає. Що дали? Три розрахунки на добу на касі? Ліміт на добові витрати? *****, вітаю у зеленому совку!
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06.06.2025 16:26 Відповісти
Прекрасно. Де будете гроші брати?

МАРЧЕНКО В УСЬОМУ ЗІЗНАВСЯ! Гроші для ЗСУ злили на ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО. Допит міністра фінансів в Раді
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk
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06.06.2025 16:42 Відповісти
 
 