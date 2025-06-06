Україна надаватиме 50 тис. грн дітям, які повернулись з окупації або депортації, - Мінсоцполітики

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 гривень кожній дитині, яка повертається з тимчасово окупованих територій або була депортована чи примусово переміщена.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у телегамі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета виплати - підтримати адаптацію та реінтеграцію дітей у мирному середовищі після повернення. Кошти призначені для створення належних умов проживання, навчання та розвитку.

Допомога не враховуватиметься при розрахунку інших соціальних виплат чи субсидій, тому не впливатиме на вже отримувану державну підтримку.

Для отримання виплати необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Національний кешбек": Кабмін виділив на виплати за програмою ще 2,4 мільярда з резерву