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Україна надаватиме 50 тис. грн дітям, які повернулись з окупації або депортації, - Мінсоцполітики
Держава надаватиме одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 гривень кожній дитині, яка повертається з тимчасово окупованих територій або була депортована чи примусово переміщена.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у телегамі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мета виплати - підтримати адаптацію та реінтеграцію дітей у мирному середовищі після повернення. Кошти призначені для створення належних умов проживання, навчання та розвитку.
Допомога не враховуватиметься при розрахунку інших соціальних виплат чи субсидій, тому не впливатиме на вже отримувану державну підтримку.
Для отримання виплати необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.
Топ коментарі
+3 Рой Мир
показати весь коментар06.06.2025 15:44 Відповісти Посилання
+3 Светлана Круп
показати весь коментар06.06.2025 15:49 Відповісти Посилання
+3 Влад #584963
показати весь коментар06.06.2025 15:57 Відповісти Посилання
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ЗЄлічка міг би роздати по тисячі будь кому, як робив раніше.
Щасливими були б не одна нещасна дитинка, а цілих 50 гладких електорів.
Шмигаль, особисто буде возити, безкоштовно, по урядовому кварталі, через блок-пости??
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Може батькам, опікунам, то що.
Битва ШІ.
Я уже давно не был в Украине, но, даже когда был, это были небольшие деньги, чтоб делать из них новость. Когда мой дядя приехал из Горловки в Киев, я потратил такую же сумму на его обследование и лечение.
Но, в любом случае - хорошо, хоть так.
.
Сьогодні зробив три переказу на свої картки і окуїв. Мені (думаю усім також) встановив ліміт три перекази на добу. Тобто зелені покидьки забороняють громадянам України на користування своїм майном. Гроші це майно, якщо хтось не знає. Що дали? Три розрахунки на добу на касі? Ліміт на добові витрати? *****, вітаю у зеленому совку!
МАРЧЕНКО В УСЬОМУ ЗІЗНАВСЯ! Гроші для ЗСУ злили на ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО. Допит міністра фінансів в Раді
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk