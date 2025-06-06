Украина предоставит 50 тыс. грн детям, вернувшимся из оккупации или депортации, - Минсоцполитики

Государство будет предоставлять одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен каждому ребенку, который возвращается с временно оккупированных территорий или был депортирован или принудительно перемещен.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель выплаты - поддержать адаптацию и реинтеграцию детей в мирной среде после возвращения. Средства предназначены для создания надлежащих условий проживания, обучения и развития.

Помощь не будет учитываться при расчете других социальных выплат или субсидий, поэтому не будет влиять на уже получаемую государственную поддержку.

Для получения выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

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