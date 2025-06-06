Украина предоставит 50 тыс. грн детям, вернувшимся из оккупации или депортации, - Минсоцполитики
Государство будет предоставлять одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен каждому ребенку, который возвращается с временно оккупированных территорий или был депортирован или принудительно перемещен.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, цель выплаты - поддержать адаптацию и реинтеграцию детей в мирной среде после возвращения. Средства предназначены для создания надлежащих условий проживания, обучения и развития.
Помощь не будет учитываться при расчете других социальных выплат или субсидий, поэтому не будет влиять на уже получаемую государственную поддержку.
Для получения выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.
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ЗЄлічка міг би роздати по тисячі будь кому, як робив раніше.
Щасливими були б не одна нещасна дитинка, а цілих 50 гладких електорів.
Шмигаль, особисто буде возити, безкоштовно, по урядовому кварталі, через блок-пости??
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Може батькам, опікунам, то що.
Битва ШІ.
Я уже давно не был в Украине, но, даже когда был, это были небольшие деньги, чтоб делать из них новость. Когда мой дядя приехал из Горловки в Киев, я потратил такую же сумму на его обследование и лечение.
Но, в любом случае - хорошо, хоть так.
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Сьогодні зробив три переказу на свої картки і окуїв. Мені (думаю усім також) встановив ліміт три перекази на добу. Тобто зелені покидьки забороняють громадянам України на користування своїм майном. Гроші це майно, якщо хтось не знає. Що дали? Три розрахунки на добу на касі? Ліміт на добові витрати? *****, вітаю у зеленому совку!
МАРЧЕНКО В УСЬОМУ ЗІЗНАВСЯ! Гроші для ЗСУ злили на ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО. Допит міністра фінансів в Раді
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk