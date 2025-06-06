РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Выплаты детям
382 16

Украина предоставит 50 тыс. грн детям, вернувшимся из оккупации или депортации, - Минсоцполитики

зарплата,деньги,выплаты,пенсия

Государство будет предоставлять одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен каждому ребенку, который возвращается с временно оккупированных территорий или был депортирован или принудительно перемещен.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель выплаты - поддержать адаптацию и реинтеграцию детей в мирной среде после возвращения. Средства предназначены для создания надлежащих условий проживания, обучения и развития.

Помощь не будет учитываться при расчете других социальных выплат или субсидий, поэтому не будет влиять на уже получаемую государственную поддержку.

Для получения выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Национальный кэшбек": Кабмин выделил на выплаты по программе еще 2,4 миллиарда из резерва

Автор: 

выплаты (658) депортация (688) дети (6574) оккупация (10196)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Буси ... дзеркальця ...
показать весь комментарий
06.06.2025 15:44 Ответить
+3
"Мирне середовище"? Ви там зовсім вже з дуба впали? Особливо вночі сьогодні було для дітей "мирне середовище"!
показать весь комментарий
06.06.2025 15:49 Ответить
+3
через два роки після закінчення бойових дій за постановою суда і доказової бази,з неменьш як сотнею свідків....
показать весь комментарий
06.06.2025 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буси ... дзеркальця ...
показать весь комментарий
06.06.2025 15:44 Ответить
дарма Ви так !

ЗЄлічка міг би роздати по тисячі будь кому, як робив раніше.
Щасливими були б не одна нещасна дитинка, а цілих 50 гладких електорів.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:09 Ответить
От би й наші пани крали тіко одноразово!
показать весь комментарий
06.06.2025 15:44 Ответить
А Верещучка, і шатли Українцям обіцяла, із шмигалем??
Шмигаль, особисто буде возити, безкоштовно, по урядовому кварталі, через блок-пости??
показать весь комментарий
06.06.2025 15:45 Ответить
"Мирне середовище"? Ви там зовсім вже з дуба впали? Особливо вночі сьогодні було для дітей "мирне середовище"!
показать весь комментарий
06.06.2025 15:49 Ответить
але ж "вільне середовище"

.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:11 Ответить
50 тис. надаватиме прямо дітям? Шмаркаль затвердив?
показать весь комментарий
06.06.2025 15:51 Ответить
через два роки після закінчення бойових дій за постановою суда і доказової бази,з неменьш як сотнею свідків....
показать весь комментарий
06.06.2025 15:57 Ответить
Влад. Ти трішки не уважний. Читаю: Украіна надаватиме дітям.......
Може батькам, опікунам, то що.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:18 Ответить
ні,пан(і) я уважний до того як держава виконує свої обов'язки перед громадянами,особливо це стосується виплат та утримання,поранені,переселенці,майнові втрати,по загибелі годувальника,......і тут навіть не важливо хто отримувач,робиться все щоб отримували меньше або краще не отримували,хоча себе не забувають
показать весь комментарий
06.06.2025 16:39 Ответить
Бачу ШІ писав. Перевірив?
показать весь комментарий
06.06.2025 16:46 Ответить
Я, маю ШІ. Твій на порядок обгадився.
Битва ШІ.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:49 Ответить
Средства предназначены для создания надлежащих условий проживания, обучения и развития. Источник: https://censor.net/ru/n3556530
Я уже давно не был в Украине, но, даже когда был, это были небольшие деньги, чтоб делать из них новость. Когда мой дядя приехал из Горловки в Киев, я потратил такую же сумму на его обследование и лечение.
Но, в любом случае - хорошо, хоть так.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:09 Ответить
середня місячна зарплата в Києві

.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:12 Ответить
50 000 гривень. І не в чому собі не відмовляйте!
Сьогодні зробив три переказу на свої картки і окуїв. Мені (думаю усім також) встановив ліміт три перекази на добу. Тобто зелені покидьки забороняють громадянам України на користування своїм майном. Гроші це майно, якщо хтось не знає. Що дали? Три розрахунки на добу на касі? Ліміт на добові витрати? *****, вітаю у зеленому совку!
показать весь комментарий
06.06.2025 16:26 Ответить
Прекрасно. Де будете гроші брати?

МАРЧЕНКО В УСЬОМУ ЗІЗНАВСЯ! Гроші для ЗСУ злили на ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО. Допит міністра фінансів в Раді
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk
показать весь комментарий
06.06.2025 16:42 Ответить
 
 