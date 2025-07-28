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Новости Выплаты семьям военнопленных
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Семьи погибших в плену военных смогут получить по 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Зеленський

Члены семей военнослужащих, погибших в российском плену в период действия военного положения, будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

Соответствующие изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№13168) подписал президент Владимир Зеленский, говорится в карточке документа на сайте ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон уточняет некоторые нормы, связанныех с регламентированием выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим на пероид военного положения в случае их гибели (смерти) во время пребывания в плену, а также в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Согласно новым изменениям, члены семей военнослужащих, погибших в плену в период действия военного положения, будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Однако помощь не будут выплачивать, если военный добровольно сдался в плен.

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Кроме этого, закон увеличил от трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения или заболевания военнослужащего во время службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

Документ также изменил порядок определения размера выплат военным при изменении группы инвалидности.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которыми регулируется порядок получения единовременного пособия в случае гибели военного в плену.

Читайте также: Рада приняла закон о выплате 15 млн грн в случае гибели военнослужащего в плену

Автор: 

военнопленные (1164) выплаты (671) закон (3187) Зеленский Владимир (21376)


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Топ комментарии
+5
Якщо хто не знає- Федір Сидоренко проросійський троль. Він тут постійно агітує за капітуляцію і мир під владою кацапів.
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28.07.2025 23:24 Ответить
+3
Але ... после того как зеля миллиард деревьев... одолеть всему порядке очерёдности...
Ах да после учителей и врачей у них там зарплату обещаная как
5000 тысяч долларов каждому...
Зеля ты тупо еаперсточник !!!
Разводила лохов
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28.07.2025 23:16 Ответить
+2
Дєнюжку малвати буде? Чи таки за розум візьметься і створить технократичний уряд національної єдності? 🤔 Хоча про що це я?Розіантазувався, блін.
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28.07.2025 22:57 Ответить
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Дєнюжку малвати буде? Чи таки за розум візьметься і створить технократичний уряд національної єдності? 🤔 Хоча про що це я?Розіантазувався, блін.
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28.07.2025 22:57 Ответить
Чи будуть командири виплачувати державі ці мільйони за загиблих солдат?
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28.07.2025 23:04 Ответить
Робота командирів всіх армій всіх часів посилати солдата на смерть.

Чи ти вчора народився ?

.
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29.07.2025 00:16 Ответить
Здатися в полон- тут неабияка сміливість потрібна. Я серйозно. Особисто я 3 роки протягав одну, типу н-зешну ефку.
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28.07.2025 23:12 Ответить
Де це ти на блокпості в закарпатті в полон хотів здаватися? Хто тобі гранату видав?
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28.07.2025 23:21 Ответить
Фєдя, іди на чоловічий статевий орган. Серйозно.
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28.07.2025 23:23 Ответить
Якщо хто не знає- Федір Сидоренко проросійський троль. Він тут постійно агітує за капітуляцію і мир під владою кацапів.
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28.07.2025 23:24 Ответить
Не бреши, я ніколи за кацапів не топив.
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28.07.2025 23:27 Ответить
Ти ти найдобрший чолов"яга на сайті-називаєш кацапідера Федір Сидоренко тролем...
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29.07.2025 00:07 Ответить
Не хочу, сам йди.
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28.07.2025 23:28 Ответить
Якщо не хочеш, то винесуть

.
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29.07.2025 00:18 Ответить
Тільки може на практиці з'ясуватися, що треба отримати довідку про це у кацапів.

Десь так зараз українці можуть отримати компенсацію про житло, втрачене на окупованих територіях. Нема підтверджень - нема компенсації.
Їдьте на ТОТ і складайте акт з фотографіями.

А теоретично так - можуть.
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28.07.2025 23:15 Ответить
Але ... после того как зеля миллиард деревьев... одолеть всему порядке очерёдности...
Ах да после учителей и врачей у них там зарплату обещаная как
5000 тысяч долларов каждому...
Зеля ты тупо еаперсточник !!!
Разводила лохов
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28.07.2025 23:16 Ответить
Не заважайте найвеличнішому фантазувати, обіцянки, це як бальзам на душу, або банан макаці
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29.07.2025 01:26 Ответить
 
 