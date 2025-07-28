Семьи погибших в плену военных смогут получить по 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Члены семей военнослужащих, погибших в российском плену в период действия военного положения, будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

Соответствующие изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№13168) подписал президент Владимир Зеленский, говорится в карточке документа на сайте ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон уточняет некоторые нормы, связанныех с регламентированием выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим на пероид военного положения в случае их гибели (смерти) во время пребывания в плену, а также в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Согласно новым изменениям, члены семей военнослужащих, погибших в плену в период действия военного положения, будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Однако помощь не будут выплачивать, если военный добровольно сдался в плен.

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Кроме этого, закон увеличил от трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения или заболевания военнослужащего во время службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

Документ также изменил порядок определения размера выплат военным при изменении группы инвалидности.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которыми регулируется порядок получения единовременного пособия в случае гибели военного в плену.

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