Правительство одобрило выплату 15 миллионов грн семьям военнослужащих, погибших в плену, - Свириденко

В пятницу, 15 августа, Кабинет Министров принял решение о выплатах единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен семьям погибших в плену военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы", - сообщила глава Кабмина.

Кроме этого, по словам Свириденко, Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на один год после завершения военного положения, "чтобы враг не мог использовать эти данные".

