Новости Выплаты семьям военнопленных
681 14

Правительство одобрило выплату 15 миллионов грн семьям военнослужащих, погибших в плену, - Свириденко

Свириденко

В пятницу, 15 августа, Кабинет Министров принял решение о выплатах единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен семьям погибших в плену военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы", - сообщила глава Кабмина.

Кроме этого, по словам Свириденко, Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на один год после завершения военного положения, "чтобы враг не мог использовать эти данные".

Читайте также: Семьи погибших в плену военных смогут получить по 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

+3
15 мільонів - сума, начебто, і суттєва, але скільки загиблих у полоні? Чи не стимулюватиме це росіян вбивати полонених українців? Може краще допомогати всім сім'ям полонених українців, виплачуючи їм гроші, якби їхні рідні були на фронті? Або хочаб половину з тих грошей. Іншу половину отримає полонений після звільнення
15.08.2025 20:51 Ответить
+1
По поводу 15 миллионов. Не лучше ли было бы вместо ее выплаты ( великі гроші дурні, всім знайомо) увеличить ( и я так понимаю очень существенно) боевые выплаты живым бойцам , обеспечить ротации и отпуска, профилактические лечения в санаториях , качественное и достаточно длиьельное лечение ранений, дополнительные обучения в безопасном месте?
15.08.2025 21:10 Ответить
+1
Ця новина вже пів дня гуляє інтернетом... Це все, що нам треба знати про "комунікації" цього Уряду
15.08.2025 22:00 Ответить
Там вроде 100 000 в год платят и льготы
15.08.2025 20:55 Ответить
Це чудово. А гроші на це є?
15.08.2025 20:52 Ответить
Надрукують.
15.08.2025 20:56 Ответить
Странные у вас в Сибири заботы.
15.08.2025 21:01 Ответить
Знову не ті таблетки випив?
15.08.2025 21:38 Ответить
Після виборів щури будуть втікати і губити накрадені на війні гроші. Тож вистачить
15.08.2025 21:05 Ответить
По поводу 15 миллионов. Не лучше ли было бы вместо ее выплаты ( великі гроші дурні, всім знайомо) увеличить ( и я так понимаю очень существенно) боевые выплаты живым бойцам , обеспечить ротации и отпуска, профилактические лечения в санаториях , качественное и достаточно длиьельное лечение ранений, дополнительные обучения в безопасном месте?
15.08.2025 21:10 Ответить
Тобі там з Алабами видніше?
15.08.2025 21:39 Ответить
За это давно говорил, что воины получат после года службы 700т, а семья погибшего 15млн. Теряется ценность остаться живым, предположу, доказательств нет, но некоторые военные не ценят свою жизнь. А выжившие воины потеряли работу, семью, будущее, за 700т.?! Правительство не правильно решило распоряжаться западной помощью. Подняли з/п и раздули штат всех госслужащих, средняя з/п 50т. , чтобы освоить деньги, а воинам на передке херню платят. Разница должна быть в 10 раз!!!! Тогда очереди будут и не нужно ловить всех подряд.
15.08.2025 22:16 Ответить
Це справедливо! 🫡🇺🇦
15.08.2025 22:02 Ответить
 
 