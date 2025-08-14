БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Угода про копалини із США: Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин

Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин

Мінекономіки та Держгеонадр доручено провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали спецдозволи на вивчення та розробку родовищ корисних копалин стратегічного значення.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", – написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

Оновлені умови свідчать, що ці конкурси відбуватимуться у межах угоди про корисні копалини із США.

"Умови оновили – з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це – виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – додала Свириденко.

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції. Зокрема, до них увійшли 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 – критичного.

Читайте також: Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського: Свириденко пояснила, як він працюватиме

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. 

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

Кабмін (7900) мораторій (131) родовище (166) копалини (93) Свириденко Юлія (208)
Коментувати
Сортувати:
Ну звісно перевірити перед тим як Трамп перепише їх х*йлу 15-го як і заздалегідь і планувалось.
14.08.2025 12:58 Відповісти
На літієві ділянки претендує Рональд Лаудер, https://bastion.tv/slugi-sionistiv-planuyut-vidibrati-v-**********-specialni-dozvoli_n73359 президент Всесвітнього єврейського конгресу.
14.08.2025 16:09 Відповісти
только у нас могут подписать угоду, а потом провести аудит))
14.08.2025 13:11 Відповісти
афігеть!
зелені дегенерати мародери.
кончена дебілка свириденка, спочатку щось підписала, а вже потім вирішила перевірити?
14.08.2025 14:00 Відповісти
Ну чого це кончена? Це звичайний рівень блазня і його коМАНДИ. Весь цей зоопарк набирав по обьяві Беня КАЛ.омойський. Назовіть хоть одного розумного з зграї ЗЕбанутих дебілів. А хто не входить до цієї зграї, то їх стараються арештувати, придумати якусь провину і посадити, щоб не виділялись за фоні дурнів ЗЕбанутих.
Я наведу 2 приклади. Всі памятають генерала Марченка, якому ЗЕбануті шили видумане діло за бронежилети. Порошенко заплатив за Марченка заставу і його ЗЕбануті шакали випустили. Потум генерал Марченко організував оборону Миколаєва і Вознесенська і відкинув кацапську орду. А Миколаєв був готовий до здачі кацапам і потім ця орда рванула-би на Придістровя, відрізаючи від ЗСУ весь південь. І все було готово для захвату Миколаїва і Одеси. Не знаю, може в ЗЕбанутих був такий план по здачі півдня, але генерал Марченко захистив південь.Про ц є фільм в інеті, мажна знайти.
14.08.2025 16:12 Відповісти
Другий приклад. Стерненко, якому зграя ЗЕбанутих тварюк шила діло. Коли дика кацапська орда напала на Україну, він організував збір коштів на дрони. Ось яка інформація від ШІ - штучний інталакт.

Огляд від ШІ

Сергій Стерненко з початку повномасштабного вторгнення закупив та передав ЗСУ понад 132 тисячі дронів, з яких близько 131 тисяча - це FPV-дрони, а також майже 1,7 тисячі інших типів безпілотників. Загальна сума коштів, зібраних його спільнотою на підтримку армії, перевищує 3,2 мільярда гривень.
А шо там зграя ЗЕбанутих тварюк? Хоч десять гривень задонатили на допомогу ЗСУ? Не для цього вони прийшли до влади. Беня і ЗЕля поставили їх не кормленіє, ні одне гривня не проходить мимо цих тварюк, вони все контролюють
14.08.2025 16:20 Відповісти
Вже Стерненко хороший? Недавно ж його обсирали тут.
14.08.2025 16:54 Відповісти
Не читав. Очевидно що обсирали ЗЕбануті дебіли чи боти Дрюлі д,Ермака. ВАони розуміють, що ця влада блазня протримається до виборів, які будуть після перемоги. А ЗЕбанута срань вміє тільки красти, тому цих задротів жаба давить, що хтось все робить для України а ЗЕбануті вміють тільки красти.
14.08.2025 17:01 Відповісти

