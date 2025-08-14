Угода про копалини із США: Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин
Мінекономіки та Держгеонадр доручено провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали спецдозволи на вивчення та розробку родовищ корисних копалин стратегічного значення.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", – написала Свириденко.
Вона додала, що уряд також вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.
Оновлені умови свідчать, що ці конкурси відбуватимуться у межах угоди про корисні копалини із США.
"Умови оновили – з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це – виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – додала Свириденко.
Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції. Зокрема, до них увійшли 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 – критичного.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.
Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.
За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".
За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.
Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.
На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зелені дегенерати мародери.
кончена дебілка свириденка, спочатку щось підписала, а вже потім вирішила перевірити?
Я наведу 2 приклади. Всі памятають генерала Марченка, якому ЗЕбануті шили видумане діло за бронежилети. Порошенко заплатив за Марченка заставу і його ЗЕбануті шакали випустили. Потум генерал Марченко організував оборону Миколаєва і Вознесенська і відкинув кацапську орду. А Миколаєв був готовий до здачі кацапам і потім ця орда рванула-би на Придістровя, відрізаючи від ЗСУ весь південь. І все було готово для захвату Миколаїва і Одеси. Не знаю, може в ЗЕбанутих був такий план по здачі півдня, але генерал Марченко захистив південь.Про ц є фільм в інеті, мажна знайти.
Огляд від ШІ
Сергій Стерненко з початку повномасштабного вторгнення закупив та передав ЗСУ понад 132 тисячі дронів, з яких близько 131 тисяча - це FPV-дрони, а також майже 1,7 тисячі інших типів безпілотників. Загальна сума коштів, зібраних його спільнотою на підтримку армії, перевищує 3,2 мільярда гривень.
А шо там зграя ЗЕбанутих тварюк? Хоч десять гривень задонатили на допомогу ЗСУ? Не для цього вони прийшли до влади. Беня і ЗЕля поставили їх не кормленіє, ні одне гривня не проходить мимо цих тварюк, вони все контролюють