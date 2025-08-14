Угода про копалини із США: Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин

Мінекономіки та Держгеонадр доручено провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали спецдозволи на вивчення та розробку родовищ корисних копалин стратегічного значення.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", – написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

Оновлені умови свідчать, що ці конкурси відбуватимуться у межах угоди про корисні копалини із США.

"Умови оновили – з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це – виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – додала Свириденко.

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції. Зокрема, до них увійшли 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 – критичного.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.