Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського: Свириденко пояснила, як він працюватиме

Уряд затвердив план реалізації рішення РНБО, який передбачає радикальне зменшення адміністративного тиску на підприємців.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі.

За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів.

Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Паралельно силові відомства до 21 жовтня мають узгодити механізм виявлення санкційних активів і спрямувати їх до бюджету на потреби оборони та відновлення. Також передбачено запуск цифрової системи моніторингу й щоквартальний перегляд ефективності прийнятих рішень, додала вона.

Свириденко пообіцяла, що додатково Кабмін підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно яких порушувати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур.

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Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.