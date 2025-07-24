БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Перевірки бізнесу
1 284 12

Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського: Свириденко пояснила, як він працюватиме

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Уряд затвердив план реалізації рішення РНБО, який передбачає радикальне зменшення адміністративного тиску на підприємців.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі.

За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів.

Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Паралельно силові відомства до 21 жовтня мають узгодити механізм виявлення санкційних активів і спрямувати їх до бюджету на потреби оборони та відновлення. Також передбачено запуск цифрової системи моніторингу й щоквартальний перегляд ефективності прийнятих рішень, додала вона.

Свириденко пообіцяла, що додатково Кабмін підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно яких порушувати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур.

Читайте також: Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Що воно передбачає?

Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.

Автор: 

бізнес (1241) мораторій (126) перевірка (658) Свириденко Юлія (184)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Для своїх - працюватиме, для не своїх - ні. От і все. І не треба розписувати аж на цілу статтю.
показати весь коментар
24.07.2025 12:51 Відповісти
+5
Цивілізований світ створює законодавство функціонування бізнесу на тривалий період, а не популістські трюки.
показати весь коментар
24.07.2025 12:50 Відповісти
+3
Морато́рій (від лат. moratorius - що уповільнює, відстрочує) - відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій (наприклад, війни, стихійних лих).

але ж, зелена дегенератка мародерка свириденко зараз пояснить, що таке мораторій!

я, так розумію переляк від 12414 пройшов і зелені істоти з здвоєною силою прийнялися за старе улюблене, грабувати та нищити україну.
показати весь коментар
24.07.2025 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Морато́рій (від лат. moratorius - що уповільнює, відстрочує) - відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій (наприклад, війни, стихійних лих).

але ж, зелена дегенератка мародерка свириденко зараз пояснить, що таке мораторій!

я, так розумію переляк від 12414 пройшов і зелені істоти з здвоєною силою прийнялися за старе улюблене, грабувати та нищити україну.
показати весь коментар
24.07.2025 12:49 Відповісти
Цивілізований світ створює законодавство функціонування бізнесу на тривалий період, а не популістські трюки.
показати весь коментар
24.07.2025 12:50 Відповісти
100%. Це ж треба мати такі правоохоронні органи, яких треба, як скажених псів стримувати?! Замість створення умов, якісь мораторії. А через рік знову команда: Фас!
показати весь коментар
24.07.2025 13:45 Відповісти
Для своїх - працюватиме, для не своїх - ні. От і все. І не треба розписувати аж на цілу статтю.
показати весь коментар
24.07.2025 12:51 Відповісти
Як, як ? - через зелену сраку!
показати весь коментар
24.07.2025 12:58 Відповісти
Крупный бизнес и так не трогают,там все платят хабари за крышевание,целые торговые сети работают на левых кассаппаратах и без оформлений,от перевиряльщиков страдает мелкий бизнес.
показати весь коментар
24.07.2025 13:02 Відповісти
якщо бізнес зельоних гнид - перевірок не буде )))
показати весь коментар
24.07.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 13:25 Відповісти
почалася епоха зельоних злиднів
показати весь коментар
24.07.2025 13:29 Відповісти
Щойно її призначили, а вона вже обкакалась, заявивши що "проблема корупції в Україні сильно перебільшена"
показати весь коментар
24.07.2025 14:07 Відповісти
Весь кабінет міністрів обрано з порушенням закон "Про Воєнний Стан" (Стаття 10.1). Яким чином цей уряд отримав легітимність? Де-факто? Держава вже за принципом самозахвату працює?
показати весь коментар
24.07.2025 14:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 