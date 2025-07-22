Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Що воно передбачає?

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні".

Відповідний указ №538/2025 від 21 липня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Зокрема, рішенням РНБО Кабміну доручено:

вжити заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу (у місячний строк);

обмежити проведення перевірок Державною податковою службою та Державною митною службою щодо авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику (за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів);

удосконалити методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок та спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди;

проаналізувати застосування заходів державного контролю для мінімізації їхнього можливого негативного впливу на бізнес, вжити заходів для усунення дублювання функцій органів державного контролю, розробити план заходів для впровадження системи управління ризиками у цій сфері та механізму оцінки ефективності діяльності контролюючих органів;

сформувати пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи;

вжити заходів щодо встановлення та ідентифікації активів підсанкційних фізичних і юридичних осіб, та активізувати роботу щодо стягнення їх в дохід держави (у тримісячний строк).

Офісу генпрокурора, Бюро економічної безпеки, Державному бюро розслідувань, Національній поліції та СБУ рекомендовано:

завершити у місячний строк перегляд матеріалів кримінальних проваджень щодо бізнесу, за його результатами переглянути рішення про застосування заходів забезпечення у таких кримінальних провадженнях;

посилити контроль з боку керівників вказаних органів у кримінальних провадженнях щодо бізнесу за законністю слідчих (розшукових) та інших дій, у тому числі, застосування заходів забезпечення, що можуть негативно вплинути на діяльність підприємців.

Крім того, РНБО рекомендувало Верховній Раді прискорити розгляд семи законопроєктів.

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО ухвалила рішення про мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями та контролюючими органами.

"Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових "тіньових" галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових "сірих" схем", – заявив президент.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.