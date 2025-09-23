До Ради надійшла Програма дій Уряду, - Стефанчук
До Верховної Ради надійшла Програма діяльності Уряду.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"В установленому порядку Парламент розгляне документ, який визначає 12 основних пріоритетів: національна безпека й оборона, євроінтеграція, боротьба з корупцією, підтримка ветеранів, добробут громадян, макрофінансова стабільність та реформи, розвиток бізнесу, освіта й наука, охорона здоров’я та спорт, відбудова, культура та енергетична стабільність", - зазначив він.
Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.
Ось такий він Регламент КМУ щодо безвідповідальності та кругової поруки!! Кради і убивай, нічого не буде, бо Регламент КМУ….
Пункт 1.
Америга, дай грошів!
Пункт 2.
Єуропа, дай зброю, закрий небо!
Пункт 3.
Во всьому винуватий Порошенко!