До Ради надійшла Програма дій Уряду, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшла Програма діяльності Уряду.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В установленому порядку Парламент розгляне документ, який визначає 12 основних пріоритетів: національна безпека й оборона, євроінтеграція, боротьба з корупцією, підтримка ветеранів, добробут громадян, макрофінансова стабільність та реформи, розвиток бізнесу, освіта й наука, охорона здоров’я та спорт, відбудова, культура та енергетична стабільність", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

