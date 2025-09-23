УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Програма дій Уряду
529 11

До Ради надійшла Програма дій Уряду, - Стефанчук

Програма дій Уряду надійшла до Ради

До Верховної Ради надійшла Програма діяльності Уряду.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В установленому порядку Парламент розгляне документ, який визначає 12 основних пріоритетів: національна безпека й оборона, євроінтеграція, боротьба з корупцією, підтримка ветеранів, добробут громадян, макрофінансова стабільність та реформи, розвиток бізнесу, освіта й наука, охорона здоров’я та спорт, відбудова, культура та енергетична стабільність", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

Читайте: Буде відкрита дискусія щодо законопроєкту про виїзд за кордон чоловіків до 22 років, - Стефанчук

Програма дій Уряду надійшла до Ради

Автор: 

ВР (15235) Кабмін (14385) Стефанчук Руслан (782)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Шось вони втрачають хватку. Повинно називатися "Геніальна Програма Потужних дій Найкращого за всі часи Уряду"
показати весь коментар
23.09.2025 11:37 Відповісти
+4
«До Ради надійшла Програма дій Уряду» - список передвиборних популістичних обіцянок - копія з 2019 року. Від кого надійшла ота програма дій Уряду від Козиря Борисовича, чи від Пу..на додумайте самі.
показати весь коментар
23.09.2025 11:40 Відповісти
+4
"Програма дій уряду":

Пункт 1.
Америга, дай грошів!
Пункт 2.
Єуропа, дай зброю, закрий небо!
Пункт 3.
Во всьому винуватий Порошенко!
показати весь коментар
23.09.2025 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось вони втрачають хватку. Повинно називатися "Геніальна Програма Потужних дій Найкращого за всі часи Уряду"
показати весь коментар
23.09.2025 11:37 Відповісти
«До Ради надійшла Програма дій Уряду» - список передвиборних популістичних обіцянок - копія з 2019 року. Від кого надійшла ота програма дій Уряду від Козиря Борисовича, чи від Пу..на додумайте самі.
показати весь коментар
23.09.2025 11:40 Відповісти
Після їх "потужних" програм, пересічним українцям жити стає дедалі гірше і гірше! 🤬
показати весь коментар
23.09.2025 12:03 Відповісти
За попердню Програму дій Уряду та витрачені кошти, шмигаль чомусь ухиляється звітувати у ВРУ!?!? «Наслідки» його перебування з командою та купою держсекретарів, ОЧЕВИДНІ в Україні для Українців!! Але ж записи, у їх трудовій книжці, не скасовані кадровиками Секретаріату КМУ, за такі «криваві НАСЛІДКИ цих мудрил» для Українців!!?!?
Ось такий він Регламент КМУ щодо безвідповідальності та кругової поруки!! Кради і убивай, нічого не буде, бо Регламент КМУ….
показати весь коментар
23.09.2025 11:44 Відповісти
З ким боротись? - кого не торкнись - корупціонер
показати весь коментар
23.09.2025 11:44 Відповісти
Міндічі і шурми, глибоко захвильовані, разом з стефанчуками-зеленським???
показати весь коментар
23.09.2025 11:45 Відповісти
"Програма дій уряду":

Пункт 1.
Америга, дай грошів!
Пункт 2.
Єуропа, дай зброю, закрий небо!
Пункт 3.
Во всьому винуватий Порошенко!
показати весь коментар
23.09.2025 11:53 Відповісти
Додатково треба кормушку-ясла ставити бо апетити у свиней - мамо, не горюй.
показати весь коментар
23.09.2025 12:26 Відповісти
ну слава Богу!
показати весь коментар
23.09.2025 12:59 Відповісти
 
 