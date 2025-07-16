За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт

За публічне пов’язування адвоката та клієнта у засобах масової інформації можуть оштрафувати. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 12320.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні парламент підтримав у другому читанні законопроект №12320 із абсолютною ганебною можливістю тиску на журналістів. Тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи. Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк - адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року - то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", - заявила депутатка.

За словами Радіної, такі положення закону не мають нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядають як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.

"Готуємо із колегами блокуючу постанову до законопроєкту", - додала депутатка.

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