УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10397 відвідувачів онлайн
Новини Штраф за пов’язування адвоката з клієнтом Тиск на ЗМІ
1 369 7

За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт

рада,україна,верховна

За публічне пов’язування адвоката та клієнта у засобах масової інформації можуть оштрафувати. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 12320.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні парламент підтримав у другому читанні законопроект №12320 із абсолютною ганебною можливістю тиску на журналістів. Тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи. Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк - адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року - то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", - заявила депутатка.

За словами Радіної, такі положення закону не мають нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядають як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.

"Готуємо із колегами блокуючу постанову до законопроєкту", - додала депутатка.

Читайте також: Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ: в особливий період – до 41 000 співробітників

Автор: 

ВР (15091) ЗМІ (1374) штраф (1897)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі пропонують, самі спростовують. Круговерть бабла в ВРУ
показати весь коментар
16.07.2025 16:34 Відповісти
🤣🤣отож.... Правова держава🤣🤣🤣йпта
показати весь коментар
16.07.2025 16:34 Відповісти
То що, тепер фільм "Адвокат диявола" заборонять в Україні?
показати весь коментар
16.07.2025 16:35 Відповісти
навпаки, така практика не заборонена,
проте заборонено про неї розповідати "у засобах масової інформації"
показати весь коментар
16.07.2025 16:39 Відповісти

тепер можна?
показати весь коментар
16.07.2025 16:37 Відповісти
Это явно работа адвоката портнова,следующий закон - расстрел тому кто скажет "это бывший помощник сивковича","а это бывшая звезда корпоративов".
показати весь коментар
16.07.2025 16:38 Відповісти
Закон прийняли на замовлення Татарова, адвоката Портнова, Новинського та іншої нечисті ?

показати весь коментар
16.07.2025 16:55 Відповісти
 
 