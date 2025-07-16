За публичное оглашение связи адвоката с клиентом в СМИ могут оштрафовать: ВР поддержала во втором чтении законопроект

За публичное оглашение связи адвоката и клиента в средствах массовой информации могут оштрафовать. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 12320.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320 с абсолютной позорной возможностью давления на журналистов. Теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности просто за упоминание того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица. То есть, если этот законопроект вступит в силу, то за фразу вроде "Виктор Сердюк - адвокат Виктора Януковича", журналист будет наказан штрафом от 1700 грн до 3400 грн, а если это "нарушение" произойдет повторно в течение года - то от 6800 грн до 10200 грн. Инициировать штрафы будут сами адвокаты", - заявила депутат.

По словам Радиной, такие положения закона не имеют ничего общего со свободой слова и прессы, и выглядят как новый инструмент давления на неугодных журналистов.

"Готовим с коллегами блокирующее постановление к законопроекту", - добавила депутат.

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