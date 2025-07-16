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Новости Штраф за оглашение связи адвоката с клиентом Давление на СМИ
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За публичное оглашение связи адвоката с клиентом в СМИ могут оштрафовать: ВР поддержала во втором чтении законопроект

рада,украина,верховная

За публичное оглашение связи адвоката и клиента в средствах массовой информации могут оштрафовать. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 12320.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320 с абсолютной позорной возможностью давления на журналистов. Теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности просто за упоминание того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица. То есть, если этот законопроект вступит в силу, то за фразу вроде "Виктор Сердюк - адвокат Виктора Януковича", журналист будет наказан штрафом от 1700 грн до 3400 грн, а если это "нарушение" произойдет повторно в течение года - то от 6800 грн до 10200 грн. Инициировать штрафы будут сами адвокаты", - заявила депутат.

По словам Радиной, такие положения закона не имеют ничего общего со свободой слова и прессы, и выглядят как новый инструмент давления на неугодных журналистов.

"Готовим с коллегами блокирующее постановление к законопроекту", - добавила депутат.

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ВР (29314) СМИ (3849) штраф (1291)


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Самі пропонують, самі спростовують. Круговерть бабла в ВРУ
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16.07.2025 16:34 Ответить
🤣🤣отож.... Правова держава🤣🤣🤣йпта
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16.07.2025 16:34 Ответить
То що, тепер фільм "Адвокат диявола" заборонять в Україні?
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16.07.2025 16:35 Ответить
навпаки, така практика не заборонена,
проте заборонено про неї розповідати "у засобах масової інформації"
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16.07.2025 16:39 Ответить

тепер можна?
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16.07.2025 16:37 Ответить
Это явно работа адвоката портнова,следующий закон - расстрел тому кто скажет "это бывший помощник сивковича","а это бывшая звезда корпоративов".
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16.07.2025 16:38 Ответить
Закон прийняли на замовлення Татарова, адвоката Портнова, Новинського та іншої нечисті ?

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16.07.2025 16:55 Ответить
 
 