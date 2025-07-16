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Новости Численность СБУ
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Рада проголосовала за увеличение численности СБУ: в особый период – до 41 000 сотрудников

СБУ увеличит численность сотрудников

Верховная Рада в целом приняла законопроект №13353, которым предусматривается увеличение общей численности сотрудников Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардеп Ирина Геращенко и нардеп Алексей Гончаренко.

За это решение проголосовали 311 депутатов.

Что предлагает законопроект?

  • предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны;
  • создать вместо подразделения борьбы с терроризмом Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность;
  • увеличить общую численность СБУ: в мирное время - с 27 000 до 37 000, в особый период - с 31 000 до 41 000. Центр спецопераций "А" должен составлять до 10 000 человек.

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Цель законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является усиление функциональных возможностей Службы безопасности Украины для обеспечения ее готовности противодействовать актуальным и будущим угрозам государственной безопасности.

Также отмечается, что принятие этого Закона будет способствовать:

  • Масштабирование одного из самых эффективных подразделений по количеству уничтоженных сил и средств врага будет способствовать увеличению показателей поражений живой силы и техники противника на поле боя;
  • увеличение количества должностей будет способствовать повышению уровня вовлеченности профессиональной и мотивированной молодежи к военной службе;
  • повышению эффективности деятельности Службы безопасности Украины и противодействия имеющимся и новым угрозам государственной безопасности Украины, в частности в послевоенный период;
  • оптимизации деятельности Службы безопасности Украины в соответствии с возложенными на нее Законом задачами, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

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Автор: 

ВР (29314) СБУ (20188) война в Украине (5229)


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Топ комментарии
+7
Якщо СБУ не сможе обілечувати та кошмарити бізнес, то більшості його співробітників там одразу стане не цікаво.
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16.07.2025 16:15 Ответить
+5
"...сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою" - а хіба ЗСУ не тим самим займаються? То нахіба нарощувати службу безпеки? Не вистачає посад для "бронювання елітних ухилянтів"? Синок Баканова, доречі, теж сбу-шник. Як і синок сволоти Борисова.
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16.07.2025 16:20 Ответить
+5
Из 21 тысячи никто не замечает агента сивковича в раде,из 41 тысячи наверное тоже все будут подслеповатые.
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16.07.2025 16:26 Ответить
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Пенсіонерів теж покличуть?
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16.07.2025 16:08 Ответить
У нас також бухгалтерію комунального господарства за час війни роздули майже в тричі.....шо броня животворящая робить
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16.07.2025 16:38 Ответить
+10 000 служак, плюс/мінус по 50 000 зряплати = 500 000 000 грн щомісячно.
Краще б на ці $12 500 000 купували щомісячно 25 000 fpv-шок.
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16.07.2025 17:47 Ответить
забрати у Служби невластиве їй слідство,
значно посилити фахово та кадрово контррозвідувальну роботу,
оперативно-бойові підрозділи потребують постійного запровадження та вдосконалення технологічних світових новацій та відповідних спеців
закріпити законодавчо розвідддіяльність, яка за факто здійснються на території ворога, забезпечити фаховість та відповідні кадри
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16.07.2025 16:13 Ответить
Якщо СБУ не сможе обілечувати та кошмарити бізнес, то більшості його співробітників там одразу стане не цікаво.
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16.07.2025 16:15 Ответить
от і добре
у вб буде менше роботи, можна задіяти на контррозвідці
гарний трігер для визначення бачення керівництва Служби
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16.07.2025 16:18 Ответить
Навіщо дріб'язуватися,скоро й 100 т. ************...Провалля за проваллям..
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16.07.2025 16:15 Ответить
СБУ - жах кацапні
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16.07.2025 16:18 Ответить
"...сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою" - а хіба ЗСУ не тим самим займаються? То нахіба нарощувати службу безпеки? Не вистачає посад для "бронювання елітних ухилянтів"? Синок Баканова, доречі, теж сбу-шник. Як і синок сволоти Борисова.
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16.07.2025 16:20 Ответить
Из 21 тысячи никто не замечает агента сивковича в раде,из 41 тысячи наверное тоже все будут подслеповатые.
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16.07.2025 16:26 Ответить
их бы в одну клетку вместе с судьями и прокурорами, не кормить и наблюдать
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16.07.2025 16:34 Ответить
абвгдейки гадейки шапіто...
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16.07.2025 16:36 Ответить
Несколько тысяч физически здоровых людей. Им надо платить зарплату, и получать они будут больше, чем в ЗСУ. Их надо одеть, обуть, вооружить. А армию держава скинула на волонтёров? Это государство обречено.
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16.07.2025 16:56 Ответить
 
 