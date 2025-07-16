Рада проголосовала за увеличение численности СБУ: в особый период – до 41 000 сотрудников

Верховная Рада в целом приняла законопроект №13353, которым предусматривается увеличение общей численности сотрудников Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардеп Ирина Геращенко и нардеп Алексей Гончаренко.

За это решение проголосовали 311 депутатов.

Что предлагает законопроект?

предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны;

создать вместо подразделения борьбы с терроризмом Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность;

увеличить общую численность СБУ: в мирное время - с 27 000 до 37 000, в особый период - с 31 000 до 41 000. Центр спецопераций "А" должен составлять до 10 000 человек.

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Цель законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является усиление функциональных возможностей Службы безопасности Украины для обеспечения ее готовности противодействовать актуальным и будущим угрозам государственной безопасности.

Также отмечается, что принятие этого Закона будет способствовать:

Масштабирование одного из самых эффективных подразделений по количеству уничтоженных сил и средств врага будет способствовать увеличению показателей поражений живой силы и техники противника на поле боя;

увеличение количества должностей будет способствовать повышению уровня вовлеченности профессиональной и мотивированной молодежи к военной службе;

повышению эффективности деятельности Службы безопасности Украины и противодействия имеющимся и новым угрозам государственной безопасности Украины, в частности в послевоенный период;

оптимизации деятельности Службы безопасности Украины в соответствии с возложенными на нее Законом задачами, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

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