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Рада проголосовала за увеличение численности СБУ: в особый период – до 41 000 сотрудников
Верховная Рада в целом приняла законопроект №13353, которым предусматривается увеличение общей численности сотрудников Службы безопасности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардеп Ирина Геращенко и нардеп Алексей Гончаренко.
За это решение проголосовали 311 депутатов.
Что предлагает законопроект?
- предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны;
- создать вместо подразделения борьбы с терроризмом Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность;
- увеличить общую численность СБУ: в мирное время - с 27 000 до 37 000, в особый период - с 31 000 до 41 000. Центр спецопераций "А" должен составлять до 10 000 человек.
Цель законопроекта
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является усиление функциональных возможностей Службы безопасности Украины для обеспечения ее готовности противодействовать актуальным и будущим угрозам государственной безопасности.
Также отмечается, что принятие этого Закона будет способствовать:
- Масштабирование одного из самых эффективных подразделений по количеству уничтоженных сил и средств врага будет способствовать увеличению показателей поражений живой силы и техники противника на поле боя;
- увеличение количества должностей будет способствовать повышению уровня вовлеченности профессиональной и мотивированной молодежи к военной службе;
- повышению эффективности деятельности Службы безопасности Украины и противодействия имеющимся и новым угрозам государственной безопасности Украины, в частности в послевоенный период;
- оптимизации деятельности Службы безопасности Украины в соответствии с возложенными на нее Законом задачами, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.
Топ комментарии
+7 Герхард
показать весь комментарий16.07.2025 16:15 Ответить Ссылка
+5 Ярослав Кийко
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+5 Robert Roberts
показать весь комментарий16.07.2025 16:26 Ответить Ссылка
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Краще б на ці $12 500 000 купували щомісячно 25 000 fpv-шок.
значно посилити фахово та кадрово контррозвідувальну роботу,
оперативно-бойові підрозділи потребують постійного запровадження та вдосконалення технологічних світових новацій та відповідних спеців
закріпити законодавчо розвідддіяльність, яка за факто здійснються на території ворога, забезпечити фаховість та відповідні кадри
у вб буде менше роботи, можна задіяти на контррозвідці
гарний трігер для визначення бачення керівництва Служби