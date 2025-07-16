Рада підтримала податкові пільги на 10 років для таємного переліку підприємств Defence City

Верховна Рада схвалила за основу два законопроєкти про запровадження пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу, що увійдуть до ініціативи Defence City.

Відповідні законопроєкти №13420 та №13421 у першому читанні підтримали 283 та 284 народних депутатів відповідно, повідомив їх співавтор, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

Зокрема, законопроєкт №13420 передбачає внесення змін до Податкового, а №13421 – до Митного кодексу, а також інших законів.

Ці зміни передбачають запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони. Сам перелік засекретять.

Водночас для учасників Defence City до 2036 року діятиме низка податкових пільг:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухомість;

звільнення від екологічного податку.

Також зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників, зауважив Гетманцев.

Серед додаткових інструментів підтримки він вказав:

спрощення митних процедур;

спрощений експортний контроль для військових технологій;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій;

підтримка у процесі релокації.

Читайте також: "Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, – ЦПК

Як повідомлялося, загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів.

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко вказував, що три з чотирьох законопроєктів (№13420, №13421, №13422) є "умовно робочими", але вимагають серйозного доопрацювання, оскільки містять "відверто корупціогенні моменти", які можуть призвести до перетворення цієї ініціативи на "клуб обраних".

Водночас найбільше зауважень викликав законопроєкт №13423, який передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку голови ГАР МО, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.