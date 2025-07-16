Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ: в особливий період – до 41 000 співробітників

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепка Ірина Геращенко та нардеп Олексій Гончаренко.

За це рішення проголосували 311 депутатів.

Що пропонує законопроєкт?

надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;

створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;

збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має становити до 10 000 осіб.

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Мета законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.

Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:

Масштабування одного з найефективніших підрозділів за кількістю знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою;

збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;

підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;

оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України.

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