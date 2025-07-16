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Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ: в особливий період – до 41 000 співробітників
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепка Ірина Геращенко та нардеп Олексій Гончаренко.
За це рішення проголосували 311 депутатів.
Що пропонує законопроєкт?
- надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
- створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
- збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має становити до 10 000 осіб.
Мета законопроєкту
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.
Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:
- Масштабування одного з найефективніших підрозділів за кількістю знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою;
- збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;
- підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;
- оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України.
Топ коментарі
+7 Герхард
показати весь коментар16.07.2025 16:15 Відповісти Посилання
+5 Ярослав Кийко
показати весь коментар16.07.2025 16:20 Відповісти Посилання
+5 Robert Roberts
показати весь коментар16.07.2025 16:26 Відповісти Посилання
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Краще б на ці $12 500 000 купували щомісячно 25 000 fpv-шок.
значно посилити фахово та кадрово контррозвідувальну роботу,
оперативно-бойові підрозділи потребують постійного запровадження та вдосконалення технологічних світових новацій та відповідних спеців
закріпити законодавчо розвідддіяльність, яка за факто здійснються на території ворога, забезпечити фаховість та відповідні кадри
у вб буде менше роботи, можна задіяти на контррозвідці
гарний трігер для визначення бачення керівництва Служби