УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10397 відвідувачів онлайн
Новини Чисельність СБУ
2 079 15

Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ: в особливий період – до 41 000 співробітників

СБУ збільшить чисельність співробітників

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепка Ірина Геращенко та нардеп Олексій Гончаренко.

За це рішення проголосували 311 депутатів.

Що пропонує законопроєкт?

  • надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
  • створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
  • збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має становити до 10 000 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала податкові пільги на 10 років для таємного переліку підприємств Defence City

Мета законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.

Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:

  • Масштабування одного з найефективніших підрозділів за кількістю знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою;
  • збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;
  • підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;
  • оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволила особам старше 60 років служити у ЗСУ за контрактом

Автор: 

ВР (15091) СБУ (13124) війна в Україні (5268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Якщо СБУ не сможе обілечувати та кошмарити бізнес, то більшості його співробітників там одразу стане не цікаво.
показати весь коментар
16.07.2025 16:15 Відповісти
+5
"...сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою" - а хіба ЗСУ не тим самим займаються? То нахіба нарощувати службу безпеки? Не вистачає посад для "бронювання елітних ухилянтів"? Синок Баканова, доречі, теж сбу-шник. Як і синок сволоти Борисова.
показати весь коментар
16.07.2025 16:20 Відповісти
+5
Из 21 тысячи никто не замечает агента сивковича в раде,из 41 тысячи наверное тоже все будут подслеповатые.
показати весь коментар
16.07.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пенсіонерів теж покличуть?
показати весь коментар
16.07.2025 16:08 Відповісти
У нас також бухгалтерію комунального господарства за час війни роздули майже в тричі.....шо броня животворящая робить
показати весь коментар
16.07.2025 16:38 Відповісти
+10 000 служак, плюс/мінус по 50 000 зряплати = 500 000 000 грн щомісячно.
Краще б на ці $12 500 000 купували щомісячно 25 000 fpv-шок.
показати весь коментар
16.07.2025 17:47 Відповісти
забрати у Служби невластиве їй слідство,
значно посилити фахово та кадрово контррозвідувальну роботу,
оперативно-бойові підрозділи потребують постійного запровадження та вдосконалення технологічних світових новацій та відповідних спеців
закріпити законодавчо розвідддіяльність, яка за факто здійснються на території ворога, забезпечити фаховість та відповідні кадри
показати весь коментар
16.07.2025 16:13 Відповісти
Якщо СБУ не сможе обілечувати та кошмарити бізнес, то більшості його співробітників там одразу стане не цікаво.
показати весь коментар
16.07.2025 16:15 Відповісти
от і добре
у вб буде менше роботи, можна задіяти на контррозвідці
гарний трігер для визначення бачення керівництва Служби
показати весь коментар
16.07.2025 16:18 Відповісти
Навіщо дріб'язуватися,скоро й 100 т. ************...Провалля за проваллям..
показати весь коментар
16.07.2025 16:15 Відповісти
СБУ - жах кацапні
показати весь коментар
16.07.2025 16:18 Відповісти
"...сприятиме збільшенню показників уражень живої сили й техніки противника на полі бою" - а хіба ЗСУ не тим самим займаються? То нахіба нарощувати службу безпеки? Не вистачає посад для "бронювання елітних ухилянтів"? Синок Баканова, доречі, теж сбу-шник. Як і синок сволоти Борисова.
показати весь коментар
16.07.2025 16:20 Відповісти
Из 21 тысячи никто не замечает агента сивковича в раде,из 41 тысячи наверное тоже все будут подслеповатые.
показати весь коментар
16.07.2025 16:26 Відповісти
их бы в одну клетку вместе с судьями и прокурорами, не кормить и наблюдать
показати весь коментар
16.07.2025 16:34 Відповісти
абвгдейки гадейки шапіто...
показати весь коментар
16.07.2025 16:36 Відповісти
Несколько тысяч физически здоровых людей. Им надо платить зарплату, и получать они будут больше, чем в ЗСУ. Их надо одеть, обуть, вооружить. А армию держава скинула на волонтёров? Это государство обречено.
показати весь коментар
16.07.2025 16:56 Відповісти
Ти "за наше государство" не переживай, якось і без москальських порад обійдемось.
показати весь коментар
16.07.2025 19:24 Відповісти
 
 