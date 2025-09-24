В законопроекте №14057 говорится, что до решения суда все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению, - Шалайский

В законопроекте №14057, который предусматривает изменения в Гражданском кодексе, сказано, что пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению.

Об этом в соцсети фейсбук написал соучредитель портала "Наші гроші" Алексей Шалайский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в котором тот выступил в защиту законопроекта, который убивает расследовательскую журналистику.

"Остановлюсь только на одном тезисе - самом важном. В законопроекте №14057 есть такая новелла: "Недостоверной считается информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица ... не установлена обвинительным приговором суда". Стефанчук утверждает, что журналисты все неправильно поняли и обосновывает это тремя аргументами: Конституцией, несколькими решениями ЕСПЧ и Этическим кодексом ПАСЕ. Так вот. Статья Констуции, на которую ссылается Стефанчук, говорит об уголовном преследовании Властью невиновного лица; Решения ЕСПЧ, на которые ссылается Стефанчук, касаются неправомерных высказываний о личности из уст высших представителей власти", - написал Шалайский.

Читайте также: За публичное связывание адвоката с клиентом в медиа могут оштрафовать: ВР поддержала во втором чтении законопроект

Журналист отметил, что Этический кодекс ПАСЕ советует журналистам учитывать презумпцию невиновности.

"Подчеркиваю: не приказывает, а советует. Так здесь никто и не спорит. Но в скандальном законопроекте написано совсем другое. Там написано, что, пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются НЕПРАВДИВЫМИ. А значит подлежат опровержению. Ну, и дальше - десяток новых статей, как это опровержение надо делать. Я не знаю, кто писал ответ Стефанчуку, но уверовать в то, что журналисты не прочитают еще раз статью Конституции и не ознакомятся с решениями ЕСПЧ - это надо быть уже совсем оторванным от реальности",- добавил Шалайский.

Ранее сообщалось, что 21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект №14057, который может ограничить работу журналистов