1 197 28

В законопроекте №14057 говорится, что до решения суда все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению, - Шалайский

В законопроекте №14057, который предусматривает изменения в Гражданском кодексе, сказано, что пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению.

Об этом в соцсети фейсбук написал соучредитель портала "Наші гроші" Алексей Шалайский

Он обратил внимание на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в котором тот выступил в защиту законопроекта, который убивает расследовательскую журналистику.

"Остановлюсь только на одном тезисе - самом важном. В законопроекте №14057 есть такая новелла: "Недостоверной считается информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица ... не установлена обвинительным приговором суда". Стефанчук утверждает, что журналисты все неправильно поняли и обосновывает это тремя аргументами: Конституцией, несколькими решениями ЕСПЧ и Этическим кодексом ПАСЕ. Так вот. Статья Констуции, на которую ссылается Стефанчук, говорит об уголовном преследовании Властью невиновного лица; Решения ЕСПЧ, на которые ссылается Стефанчук, касаются неправомерных высказываний о личности из уст высших представителей власти", - написал Шалайский.

Читайте также: За публичное связывание адвоката с клиентом в медиа могут оштрафовать: ВР поддержала во втором чтении законопроект

Журналист отметил, что Этический кодекс ПАСЕ советует журналистам учитывать презумпцию невиновности.

"Подчеркиваю: не приказывает, а советует. Так здесь никто и не спорит. Но в скандальном законопроекте написано совсем другое. Там написано, что, пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются НЕПРАВДИВЫМИ. А значит подлежат опровержению. Ну, и дальше - десяток новых статей, как это опровержение надо делать. Я не знаю, кто писал ответ Стефанчуку, но уверовать в то, что журналисты не прочитают еще раз статью Конституции и не ознакомятся с решениями ЕСПЧ - это надо быть уже совсем оторванным от реальности",- добавил Шалайский.

Ранее сообщалось, что 21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект №14057, который может ограничить работу журналистов

+7
Ніззя злодіїв злодіями називать!
24.09.2025 19:56
+5
ведмеді різні бувають....

24.09.2025 20:07
+3
Дуже цікаво.
У ЄС після статті у ЗМІ чиновники подають у відставку, а у нас зачароване коло - суди під ОП, а корупцію довести можна тільки у судах Татарова.

"Своїм все. Ворогам закон" Беніто Муссоліні

ЗЄ не диктатор. Але це не точно...
24.09.2025 20:01
Ніззя злодіїв злодіями називать!
24.09.2025 19:56
ДБР ПРОВЕЛО ОБШУКИ У ЕКСГОЛОВИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ВАЛЕРІЯ КОНДРАТЮКА. ОДНАК ВІН ЛИШЕ ПЕРШИЙ У У тому числі правоохоронці можуть прийти і до генерала Наєва, який ще місяць тому написав рапорт про звільнення із служби.

Державне бюро розслідувань провело обшуки будинку https://zn.ua/ukr/internal/relaks-ne-na-chasi.html колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Інформацію https://zn.ua/ ZN.UA підтвердили компетентні джерела.

«Обшуки уже відбулися», - зазначив співрозмовник.

Джерело в ДБР дало зрозуміти, що «привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли закупівлі програмного забезпечення для ОСІНТ».

За даними ZN.UA, Валерій Кондартюк має власні джерела комунікації із Заходом, як з посадовцями, так і з https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html?unlocked_article_code=1.oU8.-VXy.************&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare журналістами, які ставляться до нього з повагою. Банкова не може контролювати ці контакти і сильно через це нервує. Зокрема, в офісі президента генерала Кондратюка розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова із західними партнерами. Такі непідконтрольні канали комунікацій особливо не влаштовують Банкову.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zakhid-zminiv-dumku-pro-ukrajinski-spetssluzhbi-koli-pochav-otrimuvati-vazhlivu-informatsiju-pro-natsbezpeku-rosiji-ekshlava-szr.html Захід змінив думку про українські спецслужби, коли почав отримувати важливу інформацію про нацбезпеку Росії - ексглава СЗР

Водночас напередодні обшуків журналістка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/al.ona.ahno.2025/posts/pfbid033xf7qPAQmt75R4RaRWng6X7cJ4jx3bxBaBuzSzNfmofEYbAxjwEhKdL4won8p2yYl написала, що Державне бюро розслідувань отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців».

«Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка», - перелічила вона коло осіб, які можуть стати цілями «слідства».

Яхно додала, що причин розгорнути кампанію з дискредитації військових високопосадовців є дві - офісу президента не подобається їх незалежність (зокрема і медійна), авторитет та вплив, у тому числі на міжнародному рівні, а також підготовка до виборів та «зачистка поля від будь-яких можливих конкурентів. Відтак головна мета «слідства» не довести ймовірність якихось правопорушень, а очорнити генералів в очах суспільства.

https://zn.ua/ ZN.UA підтверджує, що правоохоронці концентрують зараз увагу на цих прізвищах, але з різних причин. Вказівку «розпочати роботу» отримали ще два місяці тому.

Зокрема, за інформацією ZN.UA, генерал-лейтенат Сергій Наєв ще місяць тому написав рапорт про звільнення з військової служби, однак заяву і досі не погодив міністр оборони Денис Шмигаль. Одна із можливих причин, чому генералу не погоджують звільнення, - на Банковій Наєва бачать як можливого керівника виборчого штабу потенційного кандидата в президенти Валерія Залужного.

Що ж стосується генералів Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса, то вони пов'язані із експрезидентом Петром Порошенком, з яким у Володимира Зеленського триває протистояння.

Причини «уваги» ДБР до генерала Кондратюка ми виклали вище.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/bankova-zminila-taktiku-ale-ne-stratehiju-shchodo-znishchennja-nezalezhnosti-nabu-ta-sap.html Банкова змінила тактику, але не стратегію щодо знищення незалежності НАБУ та САП

Нагадаємо, що Валерій Кондратюк свого часу був військовим аташе при Посольстві України в США, займав керівні посади в Службі безпеки України, у 2015-2016 роках обіймав пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2016-2019 був заступником голови Адміністрації президента України, а у 2020-2021 роках головою Служби зовнішньої розвідки України.

Кондратюк учасник бойових дій на території Іраку та з 2014 року бойових дій на сході України. Має значний досвід роботи, зокрема міжнародної співпраці з представниками спецслужб. У тому числі допомагав президенту Володимиру Зеленському креативно налагоджувати його контакти із партнерами (під час першого візиту ексдержсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва підготував для американського посадовця альбом із документами та світлинами про його предків та родичів, які походили з України).

В https://www.radiosvoboda.org/a/eksgolova-gur-szr-interview/32476741.html інтерв'ю «Радіо Свобода» у 2023 році Кондратюк заявив, що не встиг зробити багато на посаді голови СЗР, бо у 2021 році його «просто попросили написати рапорт». Причин звільнення йому не надали.
24.09.2025 20:09
На другому фото "Дєнь опрічніка"
24.09.2025 20:19
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
24.09.2025 20:11
Насирова уже 10 лет судят!
24.09.2025 20:16
А Генпрокурора сПРваді Кравченко ,а не крИавченко ПРізвище?
24.09.2025 20:00
А СУДИ ПОРТНОВА ВІЧНІ ! ТА ще "інвалідів" ПРокуроврів позвільняли, ТА ЩЕ УСІ ПРОКУРОРИ ПРацюють у типу ЗАХИІСТІ МІН-ДІЧ справи... то да здравстуєтвєт ТАТАРОВ умєлєц ізобрєтатєль вочиноЄрмаківсього кривосуддя!
24.09.2025 20:01
Виходить, що Зелені, все ж- Ах, які ...аси!
показать весь комментарий
24.09.2025 19:59
24.09.2025 20:33
Дуже цікаво.
У ЄС після статті у ЗМІ чиновники подають у відставку, а у нас зачароване коло - суди під ОП, а корупцію довести можна тільки у судах Татарова.

"Своїм все. Ворогам закон" Беніто Муссоліні

ЗЄ не диктатор. Але це не точно...
24.09.2025 20:01
Якщо вже світ трясуть статті найстаріших поважніших ЗМІ про гнилу систему Буратіни , а вони ТАК зараз себе рятують , поки вовка з себе корчить вміючого читати тексти лідера країни... То уявіть які кепські у них сПРави!
24.09.2025 20:04
Кріпаки повинні мовчки терпіти, а то мають нахабство висловлювати невдоволенням своїми господарями, десяток батогів їм!
24.09.2025 20:01
Краще сотню - десяток це мало !
24.09.2025 20:04
ведмеді різні бувають....

24.09.2025 20:07
До речі, цікаво чи жирний кабан знає про таке надбання цивілізації як whistleblower protection. Хоча навіщо йому будь-що, що заважає красти.
24.09.2025 20:08
вообще по логике доля жирного кабана пойти на ливерную колбасу
24.09.2025 20:28
Цікаво, як така ***** пройде скрінінг законодавства для вступу у ЄС.

Як на мене, то це прямий доказ, що диктатор ЗЄ та його партія нфіфіга не збираються у ЄС, а тільки замилюють очі гаслами та обіцянками.
Бо з таким законодавством нас тільки у Роісю приймуть.
24.09.2025 20:10
Яке ЄС? ЗЄкодлу не треба. ЗЄ кодлу потрібно шото тіпа лукашевської вотчини. УССР - голуба мрія ЗЄвлади
24.09.2025 20:16
24.09.2025 20:17
Цей закон вбиває не тільки правосуддя, яке буде відбуватися не публічним та не прозорим способом, а й журналістику як таку і свободу слова в принципі. Всі мають мовчати. Всі без винятку стають винними вже за обгрунтовану підозру, за яку в нормальних країнах, навпаки, відразу відсторонюють скомпроментованого обгрунтованою підозрою посадовця до закінчення слідства. А у нас хочуть створити справжній рай для всіх корупціонерів. Це прагнуть зробити зєлєнскій, єрмак і татаров. Правоохоронці, як бачимо, обома руками "за" - це ж скільки грошей можна злупити!
показать весь комментарий
24.09.2025 20:18
24.09.2025 20:28
вони не отдупляють шо з ними ніхто судитись не буде
як діти, ептель!
24.09.2025 20:28
Зелений непотріб заховався за силові структури однак на все свій час . Що посієш те-й пожнеш...
24.09.2025 20:31
Крупа з шуфричем і коломойським, чирнишов з міндічем і шурмою, дали команду ГАДИТИ законодавство України, руками народних засранців у ВРУ!?!? Умеров з шмигалем і резніков з бакановим, сміхом давляться від таких лжепроектів у ВРУ!!
24.09.2025 20:31
А судді хто?, питання риторичне, якщо - їх вибирали-б у кожному районі на 1 рік то це відповідальність виборців, а якщо їх призначають не відомо хто, то це такіж провладні корупціонери як і виконавча і законодавча влада. Так що можете ціми законами підтертися.
24.09.2025 20:33
назву новини писав йода напевно
24.09.2025 20:39
 
 