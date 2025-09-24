В законопроекте №14057 говорится, что до решения суда все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению, - Шалайский
В законопроекте №14057, который предусматривает изменения в Гражданском кодексе, сказано, что пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению.
Об этом в соцсети фейсбук написал соучредитель портала "Наші гроші" Алексей Шалайский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он обратил внимание на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в котором тот выступил в защиту законопроекта, который убивает расследовательскую журналистику.
"Остановлюсь только на одном тезисе - самом важном. В законопроекте №14057 есть такая новелла: "Недостоверной считается информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица ... не установлена обвинительным приговором суда". Стефанчук утверждает, что журналисты все неправильно поняли и обосновывает это тремя аргументами: Конституцией, несколькими решениями ЕСПЧ и Этическим кодексом ПАСЕ. Так вот. Статья Констуции, на которую ссылается Стефанчук, говорит об уголовном преследовании Властью невиновного лица; Решения ЕСПЧ, на которые ссылается Стефанчук, касаются неправомерных высказываний о личности из уст высших представителей власти", - написал Шалайский.
Журналист отметил, что Этический кодекс ПАСЕ советует журналистам учитывать презумпцию невиновности.
"Подчеркиваю: не приказывает, а советует. Так здесь никто и не спорит. Но в скандальном законопроекте написано совсем другое. Там написано, что, пока нет решения суда, все намеки на коррупционера являются НЕПРАВДИВЫМИ. А значит подлежат опровержению. Ну, и дальше - десяток новых статей, как это опровержение надо делать. Я не знаю, кто писал ответ Стефанчуку, но уверовать в то, что журналисты не прочитают еще раз статью Конституции и не ознакомятся с решениями ЕСПЧ - это надо быть уже совсем оторванным от реальности",- добавил Шалайский.
Ранее сообщалось, что 21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.
Державне бюро розслідувань провело обшуки будинку https://zn.ua/ukr/internal/relaks-ne-na-chasi.html колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Інформацію https://zn.ua/ ZN.UA підтвердили компетентні джерела.
«Обшуки уже відбулися», - зазначив співрозмовник.
Джерело в ДБР дало зрозуміти, що «привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли закупівлі програмного забезпечення для ОСІНТ».
За даними ZN.UA, Валерій Кондартюк має власні джерела комунікації із Заходом, як з посадовцями, так і з https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html?unlocked_article_code=1.oU8.-VXy.************&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare журналістами, які ставляться до нього з повагою. Банкова не може контролювати ці контакти і сильно через це нервує. Зокрема, в офісі президента генерала Кондратюка розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова із західними партнерами. Такі непідконтрольні канали комунікацій особливо не влаштовують Банкову.
Водночас напередодні обшуків журналістка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/al.ona.ahno.2025/posts/pfbid033xf7qPAQmt75R4RaRWng6X7cJ4jx3bxBaBuzSzNfmofEYbAxjwEhKdL4won8p2yYl написала, що Державне бюро розслідувань отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців».
«Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка», - перелічила вона коло осіб, які можуть стати цілями «слідства».
Яхно додала, що причин розгорнути кампанію з дискредитації військових високопосадовців є дві - офісу президента не подобається їх незалежність (зокрема і медійна), авторитет та вплив, у тому числі на міжнародному рівні, а також підготовка до виборів та «зачистка поля від будь-яких можливих конкурентів. Відтак головна мета «слідства» не довести ймовірність якихось правопорушень, а очорнити генералів в очах суспільства.
https://zn.ua/ ZN.UA підтверджує, що правоохоронці концентрують зараз увагу на цих прізвищах, але з різних причин. Вказівку «розпочати роботу» отримали ще два місяці тому.
Зокрема, за інформацією ZN.UA, генерал-лейтенат Сергій Наєв ще місяць тому написав рапорт про звільнення з військової служби, однак заяву і досі не погодив міністр оборони Денис Шмигаль. Одна із можливих причин, чому генералу не погоджують звільнення, - на Банковій Наєва бачать як можливого керівника виборчого штабу потенційного кандидата в президенти Валерія Залужного.
Що ж стосується генералів Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса, то вони пов'язані із експрезидентом Петром Порошенком, з яким у Володимира Зеленського триває протистояння.
Причини «уваги» ДБР до генерала Кондратюка ми виклали вище.
Нагадаємо, що Валерій Кондратюк свого часу був військовим аташе при Посольстві України в США, займав керівні посади в Службі безпеки України, у 2015-2016 роках обіймав пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2016-2019 був заступником голови Адміністрації президента України, а у 2020-2021 роках головою Служби зовнішньої розвідки України.
Кондратюк учасник бойових дій на території Іраку та з 2014 року бойових дій на сході України. Має значний досвід роботи, зокрема міжнародної співпраці з представниками спецслужб. У тому числі допомагав президенту Володимиру Зеленському креативно налагоджувати його контакти із партнерами (під час першого візиту ексдержсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва підготував для американського посадовця альбом із документами та світлинами про його предків та родичів, які походили з України).
В https://www.radiosvoboda.org/a/eksgolova-gur-szr-interview/32476741.html інтерв'ю «Радіо Свобода» у 2023 році Кондратюк заявив, що не встиг зробити багато на посаді голови СЗР, бо у 2021 році його «просто попросили написати рапорт». Причин звільнення йому не надали.
У ЄС після статті у ЗМІ чиновники подають у відставку, а у нас зачароване коло - суди під ОП, а корупцію довести можна тільки у судах Татарова.
"Своїм все. Ворогам закон" Беніто Муссоліні
ЗЄ не диктатор. Але це не точно...
Як на мене, то це прямий доказ, що диктатор ЗЄ та його партія нфіфіга не збираються у ЄС, а тільки замилюють очі гаслами та обіцянками.
Бо з таким законодавством нас тільки у Роісю приймуть.
як діти, ептель!