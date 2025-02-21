Нардеп Камельчук використав Дослідницьку службу ВР в приватних інтересах, що є корупційним злочином, - Рада адвокатів

Рада адвокатів України заявила про використання народним депутатом Юрієм Камельчуком Дослідницької служби Верховної Ради у приватних інтересах, що містить ознаки корупційних злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України.

Висновки Ради адвокатів України стосуються ситуації навколо парламентського дослідження "щодо актуальних проблем правових засад організації і діяльності адвокатури в Україні та адвокатського самоврядування, гарантованого державою", яке було підготовлене Дослідницькою службою Верховної Ради.

Як зазначили в РАУ, Лариса Криворучко, чиє право на зайняття адвокатською діяльністю у минулому році припинила КДКА Закарпатської області, 30 січня звернулася до народного депутата Юрія Камельчука з проханням ініціювати парламентське дослідження актуальної проблеми державної політики в сфері діяльності адвокатури. Нардеп звернувся до Дослідницької служби, яка в цей же день виготовила 15-сторінкове дослідження.

На підставі цього екс-адвокатка висунула вимогу про припинення діяльності органів адвокатури, в тому числі, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (КДКА), а. також направила парламентське дослідження до всіх апеляційних судів, Верховного та Конституційного судів для врахування при прийнятті судових рішень.

Члени РАУ відзначили, що оскільки, реєстрація звернення особи, його передача до Дослідницької служби, а також опрацювання та виготовлення об’ємного матеріалу відбулися в один день, це дає підстави вважати, що народний депутат лише формально зареєстрував звернення Л.Криворучко та передав його до державної установи, аби легалізувати завчасно підготовлений висновок у редакції, необхідній зацікавленим особам. Надзвичайна швидкість виконання дослідження викликає обґрунтовані сумніви його об’єктивності, вважають адвокати, й може свідчити про попереднє узгодження дій, про узгоджену схему, що створює ризики корупційного характеру та використання парламентських механізмів для забезпечення приватних інтересів.

На неприпустимості використання Дослідницької служби Верховної Ради у приватних інтересах також наголошує ряд народних депутатів.

Нардеп Юлія Яцик зауважила, що робота Дослідницької служби ВР не допускає втручання в діяльність існуючих органів, а лише спрямована на надання допомоги депутатам, підготовку аналітики з певної проблематики для внутрішнього використання. Більше того, у Положенні про службу чітко зазначено, що висновки не є офіційною позицією Верховної Ради. "В такому разі ми можемо вести мову про перевищення повноважень народного депутата", - відзначила Яцик.

Член Комітету ВР з питань правової політики, голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Володимир Ватрас наголосив, що парламентське дослідження по своїй суті є комплексною аналітичною добіркою, яка пов’язана з опрацюванням законопроєктів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді, інших актуальних проблем державної політики, оцінкою ефективності реалізації прийнятого законодавчого акта.

"Зважаючи на встановлені обставини, Національної асоціації адвокатів України подала до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національного агентства з питань запобігання корупції та Офісу Генпрокурора відповідне звернення про вчинення низки кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб", - ідеться у повідомленні.