УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини
2 134 17

Директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила про тиск з боку влади на її родину: "Найближчим часом очікуємо провокацій"

Каленюк заявила про переслідування її родини

Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила про тиск з боку влади на її родину.

За словами активістки, її чоловіка Ореста, який має законне право на відстрочку від мобілізації через виховання 9-річного сина з інвалідністю, безпідставно намагаються представити як ухилянта, інформує Цензор.НЕТ.

Каленюк зазначила, що її чоловік виконав усі законні вимоги: оновив дані в застосунку "Резерв+", став на військовий облік та подав документи на відстрочку до територіального центру комплектування. Однак відповіді на заяву він не отримав. Натомість, три дні тому статус Ореста в "Резерв+" змінився на "в розшуку".

Активістка пов’язує ці дії з помстою за свою публічну критику влади та роботу ЦПК. Вона також повідомила про стеження за чоловіком і можливі провокації.

"Наша родина, як і команда ЦПК, свідомо готова до всіх атак влади. Це ціна, яку ми вже більше ніж десятиліття платимо за те, щоб називати речі своїми іменами, викривати топ-корупцію та просувати реформи. Залякати нас особистими атаками на рідних не вийде", - наголосила Каленюк.

Також читайте: СБУ бреше про обшук в ексдетектива НАБУ в рамках зловживань на "Укрзалізниці", - Шабунін

Автор: 

Україна (6213) Центр протидії корупції (299) Каленюк Дар’я (27) ТЦК та СП (816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Хай буде цікаво, але для того вони і є щоб викривати корупцію.
показати весь коментар
01.10.2025 09:59 Відповісти
+11
тцк вже давно каральний орган в руках зеленого змія.яка перемога і кого в цьому керованому банабаками бардаку ?
показати весь коментар
01.10.2025 10:02 Відповісти
+5
Translator

Жабогадюкінг 100%
показати весь коментар
01.10.2025 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Translator

Жабогадюкінг 100%
показати весь коментар
01.10.2025 09:54 Відповісти
Якщо пошкребти цих борцунів, там завжди знайдеться багато цікавого.
показати весь коментар
01.10.2025 09:55 Відповісти
Хай буде цікаво, але для того вони і є щоб викривати корупцію.
показати весь коментар
01.10.2025 09:59 Відповісти
Викривають потроху за грошики, а задарма - немає дурних
показати весь коментар
01.10.2025 10:03 Відповісти
Вони непогано себе почувають. Живуть у Кончах Заспах, на хороших авто розсікают. - Де гроші, Зін?!
показати весь коментар
01.10.2025 12:01 Відповісти
тцк вже давно каральний орган в руках зеленого змія.яка перемога і кого в цьому керованому банабаками бардаку ?
показати весь коментар
01.10.2025 10:02 Відповісти
Корітше, ммм, еее Дарйа, вас варто привітати. Маєте проблеми, і мало хто від цієї новини буде сумувати. А хто винний?
показати весь коментар
01.10.2025 10:04 Відповісти
Особливо, якщо декларацію глянути
показати весь коментар
01.10.2025 10:06 Відповісти
Як бидло хоче знищити громадське суспільство ,дивно вони хочуть щоб грабувати Україну ніхто не заважав ,це корисні ідіоти чи рашиські агенти ?
показати весь коментар
01.10.2025 10:35 Відповісти
Яка така влада безіменна?Може то влада америки чи франції на цпк тисне?То трамп чи макрон?Ось раніше в бігуса заголовки нучні були-"Підсумки дна: де той Порошенко?","Заступника генпрокурора Назара Холодницького, який керує антикорупційною прокуратурою, вже другий рік охороняє Управління державної охорони. Відповідне розпорядження підписав президент Петро Порошенко 19 листопада 2016 р. За законом, президент не має права надавати охорону УДО заступнику генпрокурора.""«Бронедрузі»: президентське керівництво Укроборонпрому злило 100 мільйонів на «прокладку» менеджера Порошенка" а тепер бігус дзявкає акуратно щоб господаря з оп не образити
показати весь коментар
01.10.2025 10:35 Відповісти
Ну, а сама Каленюк із Шабініним займалися тим самим же.Шабунін у інтерв'ю " Порошенко у політичному плані гірший за Януковича..".
Тепер Шабунін і Каленюк мають бути задоволені результатами своєї агітації..
Що саме погане, що "ЖОДЕН ЛОМ, так і не покаявся, не заявив- "я вгітував за цю владу, я помилився.."
А якщо немає подібних заяв- " ці чуваки із чувіхами звичайні ...боли.." і щиро довіряти їм?
показати весь коментар
01.10.2025 12:09 Відповісти
В мама не справляється? Хай би чоловік трішки повоював.
показати весь коментар
01.10.2025 10:43 Відповісти
мама готується стати ще раз мамою.... Їй не до цього!
показати весь коментар
01.10.2025 12:12 Відповісти
Борцуни до того часу борцуни, доки їх або їхніх родичів не запросять виконати конституційний обов'язок. Після того вони жертви свавілля
показати весь коментар
01.10.2025 11:10 Відповісти
Думають, що трактористи із села на танках Леопард будуть захищати нажите....
показати весь коментар
01.10.2025 12:11 Відповісти
Зато питань до яйцеглового мамояна бакланова міндіча с чебуреком питань немає у лідора
показати весь коментар
01.10.2025 12:30 Відповісти
Дар'я Каленюк - і є самою найбільшою провокацією в Україні.
показати весь коментар
01.10.2025 12:36 Відповісти
 
 