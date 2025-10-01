Директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила про тиск з боку влади на її родину: "Найближчим часом очікуємо провокацій"

Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила про тиск з боку влади на її родину.

За словами активістки, її чоловіка Ореста, який має законне право на відстрочку від мобілізації через виховання 9-річного сина з інвалідністю, безпідставно намагаються представити як ухилянта, інформує Цензор.НЕТ.

Каленюк зазначила, що її чоловік виконав усі законні вимоги: оновив дані в застосунку "Резерв+", став на військовий облік та подав документи на відстрочку до територіального центру комплектування. Однак відповіді на заяву він не отримав. Натомість, три дні тому статус Ореста в "Резерв+" змінився на "в розшуку".

Активістка пов’язує ці дії з помстою за свою публічну критику влади та роботу ЦПК. Вона також повідомила про стеження за чоловіком і можливі провокації.

"Наша родина, як і команда ЦПК, свідомо готова до всіх атак влади. Це ціна, яку ми вже більше ніж десятиліття платимо за те, щоб називати речі своїми іменами, викривати топ-корупцію та просувати реформи. Залякати нас особистими атаками на рідних не вийде", - наголосила Каленюк.

