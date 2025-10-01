СБУ використовує подвійні стандарти у справі проти детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

Служба безпеки України інкримінує детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову "пособництво державі-агресору" у той час, коли в інших провадженнях Служба навмисно "не бачить" співпрацю фігурантів з Росією.

"Маємо ще один доказ, що справа Руслана Магамедрасулова –– ніщо інше, як політична розправа Офісу президента і СБУ. Відбулося чергове судове засідання у справі Магамедрасулова. На ньому оскаржували ще першу ухвалу з обрання запобіжного заходу, яку суд ухвалив ще в липні", - йдеться у дописі.

У ЦПК нагадали: через те, що це засідання неодноразово переносили, розгляд тільки розпочали.

Так, на засіданні адвокатка детектива Тетяна Мельник зацитувала один із нещодавніх дописів СБУ про підозру миколаївському підприємцю, який нібито намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони.

"Важливо те, що СБУ інкримінує йому готування до контрабанди зброї. Жодного пособництва країні агресору у можливому продажі зброї ворогу СБУ не побачила. Водночас розмова детектива НАБУ про продаж технічної коноплі в Узбекистан тільки через те, що СБУ там почула "Дагестан" – це, на думку спецслужби, пособництво державі-агресору.

Такі подвійні стандарти СБУ доводять: справа Магамедрасулова є політичною. І саме через це детектив вже третій місяць перебуває у СІЗО", - наголошує ЦПК.

Там додали, що показовим також є, як СБУ комунікує справу про можливий продаж артилерії (ліворуч, навіть без фото підозрюваного) і як затримували Магамедрасулова (праворуч):

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

