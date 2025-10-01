УКР
СБУ використовує подвійні стандарти у справі проти детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

ЦПК: Справа Руслана Магамедрасулова є політичною розправою

Служба безпеки України інкримінує детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову "пособництво державі-агресору" у той час, коли в інших провадженнях Служба навмисно "не бачить" співпрацю фігурантів з Росією.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо ще один доказ, що справа Руслана Магамедрасулова –– ніщо інше, як політична розправа Офісу президента і СБУ. Відбулося чергове судове засідання у справі Магамедрасулова. На ньому оскаржували ще першу ухвалу з обрання запобіжного заходу, яку суд ухвалив ще в липні", - йдеться у дописі.

У ЦПК нагадали: через те, що це засідання неодноразово переносили, розгляд тільки розпочали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила про тиск з боку влади на її родину: "Найближчим часом очікуємо провокацій"

Так, на засіданні адвокатка детектива Тетяна Мельник зацитувала один із нещодавніх дописів СБУ про підозру миколаївському підприємцю, який нібито намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони.

"Важливо те, що СБУ інкримінує йому готування до контрабанди зброї. Жодного пособництва країні агресору у можливому продажі зброї ворогу СБУ не побачила. Водночас розмова детектива НАБУ про продаж технічної коноплі в Узбекистан тільки через те, що СБУ там почула "Дагестан" – це, на думку спецслужби, пособництво державі-агресору.

Такі подвійні стандарти СБУ доводять: справа Магамедрасулова є політичною. І саме через це детектив вже третій місяць перебуває у СІЗО", - наголошує ЦПК.

Читайте також: Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози своїй родині від СБУ. ВIДЕО

Там додали, що показовим також є, як СБУ комунікує справу про можливий продаж артилерії (ліворуч, навіть без фото підозрюваного) і як затримували Магамедрасулова (праворуч):

ЦПК: Справа Руслана Магамедрасулова є політичною

ЦПК: Справа Руслана Магамедрасулова є політичною

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про показання свідка у справі Магамедрасулова: Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу

Автор: 

А чи не директор ЦПК Шабунін знаходиться "під слідством" за шахрайство та незаконне отримання військових виплат? Типу один злочинець "відмазує" іншого? Слідство покаже хто з вас "білий і пухнастий".
показати весь коментар
01.10.2025 18:08 Відповісти
Яке слідство покаже, портновсько- татарівське?
показати весь коментар
01.10.2025 18:11 Відповісти
Це питання до платного троля.
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
А що жОПі ще робити, щоб вже сьогодні не пересадили всіх їхніх і щоб самим не присісти. Та й краденими в ЗСУ і всіх решта українців грошима вже запезпечили собі чудове життя на островах. Не буде ж добро пропадати. Ще трошки - і втечуть. Треба ото "трошки" протриматись у владі. То й пресують патріотів.
показати весь коментар
01.10.2025 18:13 Відповісти
100%

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
01.10.2025 18:21 Відповісти
Хіба ці ганебники можуть бути корисні на фронті ?
показати весь коментар
01.10.2025 18:50 Відповісти
 
 