С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев. ВИДЕО
Свидетель по делу детектива НАБУ Магамедрасулова - Юсуф Мамешев заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.
Об этом он заявил во время заседания в Печерском райсуде, передает Цензор.НЕТ.
"Я Руслану рассказывал раз или два, что имею друзей в Узбекистане. Разговор начался с того, что в детстве мы с отцом Руслана познакомились в Центральной Азии, в Туркменистане, в то время - СССР", - сказал Мамешев.
Свидетель рассказал, что бывал в Узбекистане на свадьбе друзей.
"По этому поводу он обратился ко мне, чтобы я помог в нерабочее время, по возможности спросил у своих узбекских друзей, интересны ли им семена технической конопли. Что и я сделал. Я позвонил своему другу, спросил, а перед этим я эти семена в глаза не видел. Я даже не знаю, что это такое. Такой же ответ был у моего друга из Узбекистана: что это такое и для чего? Мне он (друг. - Ред.) сказал, что это ему неинтересно. С другой стороны, даже при возможности, как вообще из Украины что-то едет туда? Какая там сейчас логистика? Я не знаю. Ни в Узбекистане, ни в Дагестане я бизнеса не имею. Поэтому на этом разговор закончился. Больше мы никогда к этой теме не возвращались", - подытожил Мамешев.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
сєкундочку!
це все в україні відбувається?
а, що каже коханка, манамедбджунперова?
свідок Мамешев, здається цілком "по темі", а не "таваріщь майор Опанас Микололайович"
хоча, для печорського суда "какая разніца"_
Дагестан,
Узбекистан,
Туркменістан,
Киргистан,
Казахстан,
Афганістан,
Пакістан....
Turkmaniston
Qirg'iziston
Qozog'iston
