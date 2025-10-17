Із Магамедрасуловим двічі спілкувалися про Узбекистан, про Дагестан не йшлося, - свідок Мамешев (оновлено)

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова - Юсуф Мамешев заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Про це він заявив під час засідання у Печерському райсуді, передає Цензор.НЕТ.

"Я Руслану розповідав раз чи два, що маю друзів в Узбекистані. Розмова почалася з того, що в дитинстві ми з батьком Руслана познайомились у Центральній Азії, в Туркменістані, на той час - СРСР", - сказав Мамешев.

Свідок розповів, що бував в Узбекистані на весіллі друзів.

"З цього приводу він звернувся до мене, щоб я допоміг в неробочий час, за можливості запитав у своїх узбецьких друзів, чи цікаві їм насіння технічних конопель. Що і я зробив. Я подзвонив своєму другу, запитав, а перед цим я це насіння в очі не бачив. Я навіть не знаю, що це таке. Така ж відповідь була у мого друга з Узбекистану: що це таке і для чого? Мені він (друг. - Ред.) сказав, що це йому нецікаво. З іншого боку, навіть за можливості, як взагалі з України щось їде туди? Яка там зараз логістика? Я не знаю. Ні в Узбекистані, ні в Дагестані я бізнесу не маю. Тому на цьому розмова закінчилася. Більше ми ніколи до цієї теми не поверталися", - підсумував Мамешев.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На суді – під присягою – Мамешев повідомив про черговий прояв тиску на нього.

Прямо під судом йому вручили кілька нових повісток на допит в СБУ у новій справі.

Причому слідчі СБУ вже тричі його допитували у рамках цієї справи.

Нову справу Служба безпеки відкрила вчора, 16 жовтня, за день до сьогоднішнього судового засідання. Яких обставин стосується нова справа — невідомо.

На судовому засіданні, під час допиту Мамешева, прокурори ставили йому питання, що не стосуються суті справи.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Також дивіться: Магамедрасулов: На зміну запобіжного заходу не очікую, бо знаю специфіку Печерського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж