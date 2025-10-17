УКР
Із Магамедрасуловим двічі спілкувалися про Узбекистан, про Дагестан не йшлося, - свідок Мамешев (оновлено)

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова - Юсуф Мамешев заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Про це він заявив під час засідання у Печерському райсуді, передає Цензор.НЕТ.

"Я Руслану розповідав раз чи два, що маю друзів в Узбекистані. Розмова почалася з того, що в дитинстві ми з батьком Руслана познайомились у Центральній Азії, в Туркменістані, на той час - СРСР", - сказав Мамешев.

Свідок розповів, що бував в Узбекистані на весіллі друзів. 

"З цього приводу він звернувся до мене, щоб я допоміг в неробочий час, за можливості запитав у своїх узбецьких друзів, чи цікаві їм насіння технічних конопель. Що і я зробив. Я подзвонив своєму другу, запитав, а перед цим я це насіння в очі не бачив. Я навіть не знаю, що це таке. Така ж відповідь була у мого друга з Узбекистану: що це таке і для чого? Мені він (друг. - Ред.) сказав, що це йому нецікаво. З іншого боку, навіть за можливості, як взагалі з України щось їде туди? Яка там зараз логістика? Я не знаю. Ні в Узбекистані, ні в Дагестані я бізнесу не маю. Тому на цьому розмова закінчилася. Більше ми ніколи до цієї теми не поверталися", - підсумував Мамешев.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На суді – під присягою – Мамешев повідомив про черговий прояв тиску на нього.

свідок Мамешев у суді

Прямо під судом йому вручили кілька нових повісток на допит в СБУ у новій справі.

Причому слідчі СБУ вже тричі його допитували у рамках цієї справи.

Нову справу Служба безпеки відкрила вчора, 16 жовтня, за день до сьогоднішнього судового засідання. Яких обставин стосується нова справа — невідомо.

Магамедрасулов виступив у суді. Що відомо?

На судовому засіданні, під час допиту Мамешева, прокурори ставили йому питання, що не стосуються суті справи.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Також дивіться: Магамедрасулов: На зміну запобіжного заходу не очікую, бо знаю специфіку Печерського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (11909) Магамедрасулов Руслан (38)
Топ коментарі
+3
після 2019 року ми живемо не в Україні, а в Шапітостані. Яка там Європа та вступ в ЄС? В Європі будуть жити ті хто чкурнув звідси, а тут буде вічно падішах Шапітостану Боневтік та його візирь Єрмак
показати весь коментар
17.10.2025 16:20 Відповісти
+1
Чтобы спасти рядового Миндича любой ценой -власть фальсифицирует даже географию. Узбекистан и Дагестан это оказывается одна страна. )) Судя по кейсу Магамедрасулова, генпрокуроратура - это портовый бордель, новый генпрокурор - бесприципное *******, а судьи -реально однодолларовые шлюхи.
показати весь коментар
17.10.2025 16:13 Відповісти
+1
значить детективам торгувати "травкою" з Узбекистаном можна???
показати весь коментар
17.10.2025 16:17 Відповісти
свідок Мамешев

сєкундочку!
це все в україні відбувається?
а, що каже коханка, манамедбджунперова?
показати весь коментар
17.10.2025 15:59 Відповісти
шановний, йдяться про якийсь там "-стан".
свідок Мамешев, здається цілком "по темі", а не "таваріщь майор Опанас Микололайович"

хоча, для печорського суда "какая разніца"_
Дагестан,
Узбекистан,
Туркменістан,
Киргистан,
Казахстан,
Афганістан,
Пакістан....

.
показати весь коментар
17.10.2025 16:08 Відповісти
O'zbekiston
Turkmaniston
Qirg'iziston
Qozog'iston
......
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
після 2019 року ми живемо не в Україні, а в Шапітостані. Яка там Європа та вступ в ЄС? В Європі будуть жити ті хто чкурнув звідси, а тут буде вічно падішах Шапітостану Боневтік та його візирь Єрмак
показати весь коментар
17.10.2025 16:20 Відповісти
То не свідок, то фігурант справи, який відмазується, я не я і хата не моя.
показати весь коментар
17.10.2025 17:08 Відповісти
Жєлєзно, парніша, чи поболтать?😟
показати весь коментар
17.10.2025 17:18 Відповісти
Не обсмикуйте стіжки?
показати весь коментар
17.10.2025 17:21 Відповісти
значить детективам торгувати "травкою" з Узбекистаном можна???
показати весь коментар
17.10.2025 16:17 Відповісти
Їм усе можна, вони "незалежні" від усього, і нікому непідзвітні, нова каста недоторканих.
показати весь коментар
17.10.2025 17:09 Відповісти
Травка у зепрезидента!
показати весь коментар
17.10.2025 17:23 Відповісти
Да явный японский шпион. Делал подкоп под Банковую!
показати весь коментар
17.10.2025 17:16 Відповісти
 
 