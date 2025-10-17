Магамедрасулов: На зміну запобіжного заходу не очікую, бо знаю специфіку Печерського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов вважає версію слідства, що він щось продавав у Російську Федерацію, огидною.

"Під час сьогоднішнього ознайомлення з матеріалами я не побачив допиту, як стверджують, що я можу використати свою посаду або погрожував комусь використанням своєї посади. Тобто це прокурор знову припускає або вигадує, це не є реальністю, яка підтверджується матеріалами", - пояснив він.

Магамедрасулов зазначив, що є учасником бойових дій і в 2022 році був у Києві, охороняв Офіс Президента, а пізніше був у Запорізькій області.

"Як в мене, як у патріота України, є мета продавати щось у Російську Федерацію? Це смішно. Навіть сама версія мені дуже огидна", - додав він.

"Я не очікую на зміну запобіжного заходжу, адже я знаю специфіку Печерського суду", - додав він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

