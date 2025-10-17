УКР
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
704 11

Батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою до 15 грудня

Батька Магамедрасулова залиши під вартою. Що відомо?

Печерський райсуд залишив батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, він залишиться у СІЗО до 15 грудня. 

Адвокати просили будь-який запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою.

Читайте: Суд продовжив на 6 місяців розслідування у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

суд (11909) запобіжний захід (562) Магамедрасулов Руслан (38)
Топ коментарі
+6
зате Крупу випустили
17.10.2025 13:30 Відповісти
17.10.2025 13:30 Відповісти
+6
Це катування, чи ні? Як думають мудрі виборці Боневтіка 73%? Яка дрібничка - переплутали назву країни Узбекистан із кацапським Дагестаном. Так хто злочинець, той хто сидить, чи ті що сфальшували?
17.10.2025 13:31 Відповісти
17.10.2025 13:31 Відповісти
+3
Цікаво, а ця влада вже створила авторитарію, чи какістократію, чи охлократію? Як це назвати?
17.10.2025 13:33 Відповісти
17.10.2025 13:33 Відповісти
17.10.2025 13:30 Відповісти
17.10.2025 13:31 Відповісти
Можна було б запитати міндіча, але він кажуть десь виїхав. Думаю,що мар'яна безугла нам пояснить, коли прийде час.
17.10.2025 13:35 Відповісти
17.10.2025 13:35 Відповісти
Ні, це демонстрація можливостей.
17.10.2025 14:21 Відповісти
17.10.2025 14:21 Відповісти
17.10.2025 13:33 Відповісти
Сподіваюсь, побачити на місціцього чоловіка, всю трупу 95квартала, із звукооператарами і художниками-оформлювачами...
показати весь коментар
17.10.2025 13:44 Відповісти
КРАВЧЕНКО ригогенпрокурор рулить судами не гірше Портнова - Татаров добре впорався!
17.10.2025 13:50 Відповісти
17.10.2025 13:50 Відповісти
не зрозуміла, а що зелень інкримінує батьку?
показати весь коментар
17.10.2025 13:53 Відповісти
Здається прослухали телефонний дзвінок, де батько детектива телефонував до Узбекистану, щоб купити насіння коноплі для вирощування в промислових масштабах. А представники "закону - правоохоронних органів", змінили назву Узбекистан на Дагестан і зробили так, що ніби детектив і його батько пов'язані з країною агресором. А все за того, що детектив прослуховував на законних підставах по рішенню суду квартиру - хазу міндічів.
показати весь коментар
17.10.2025 14:35 Відповісти
Коли загроза нависла над інституціями набу-сап, країна повстала і відбила атаку. Коли знущаються з конкретних людей з тих самих інституцій, країна мовчки терпляче спостерігає. А повинно бути навпаки.
показати весь коментар
17.10.2025 14:44 Відповісти
Має бути те+інше!
показати весь коментар
17.10.2025 14:55 Відповісти
 
 