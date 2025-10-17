Отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 15 декабря

Печерский райсуд оставил отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, он останется в СИЗО до 15 декабря.

Адвокаты просили любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Читайте: Суд продлил на 6 месяцев расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ