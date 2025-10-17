РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9707 посетителей онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
564 10

Отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 15 декабря

Отца Магамедрасулова оставили под стражей. Что известно?

Печерский райсуд оставил отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, он останется в СИЗО до 15 декабря.

Адвокаты просили любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Читайте: Суд продлил на 6 месяцев расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (25265) мера пресечения (528) Магамедрасулов (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
зате Крупу випустили
показать весь комментарий
17.10.2025 13:30 Ответить
+5
Це катування, чи ні? Як думають мудрі виборці Боневтіка 73%? Яка дрібничка - переплутали назву країни Узбекистан із кацапським Дагестаном. Так хто злочинець, той хто сидить, чи ті що сфальшували?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:31 Ответить
+2
Цікаво, а ця влада вже створила авторитарію, чи какістократію, чи охлократію? Як це назвати?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зате Крупу випустили
показать весь комментарий
17.10.2025 13:30 Ответить
Це катування, чи ні? Як думають мудрі виборці Боневтіка 73%? Яка дрібничка - переплутали назву країни Узбекистан із кацапським Дагестаном. Так хто злочинець, той хто сидить, чи ті що сфальшували?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:31 Ответить
Можна було б запитати міндіча, але він кажуть десь виїхав. Думаю,що мар'яна безугла нам пояснить, коли прийде час.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:35 Ответить
Ні, це демонстрація можливостей.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:21 Ответить
Цікаво, а ця влада вже створила авторитарію, чи какістократію, чи охлократію? Як це назвати?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:33 Ответить
Сподіваюсь, побачити на місціцього чоловіка, всю трупу 95квартала, із звукооператарами і художниками-оформлювачами...
показать весь комментарий
17.10.2025 13:44 Ответить
КРАВЧЕНКО ригогенпрокурор рулить судами не гірше Портнова - Татаров добре впорався!
показать весь комментарий
17.10.2025 13:50 Ответить
не зрозуміла, а що зелень інкримінує батьку?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:53 Ответить
Здається прослухали телефонний дзвінок, де батько детектива телефонував до Узбекистану, щоб купити насіння коноплі для вирощування в промислових масштабах. А представники "закону - правоохоронних органів", змінили назву Узбекистан на Дагестан і зробили так, що ніби детектив і його батько пов'язані з країною агресором. А все за того, що детектив прослуховував на законних підставах по рішенню суду квартиру - хазу міндічів.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:35 Ответить
Коли загроза нависла над інституціями набу-сап, країна повстала і відбила атаку. Коли знущаються з конкретних людей з тих самих інституцій, країна мовчки терпляче спостерігає. А повинно бути навпаки.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:44 Ответить
 
 