Отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 15 декабря
Печерский райсуд оставил отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, он останется в СИЗО до 15 декабря.
Адвокаты просили любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
