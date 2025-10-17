Магамедрасулов: Изменения меры пресечения не ожидаю, потому что знаю специфику Печерского суда. ВИДЕО+ФОТО

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов считает версию следствия, что он что-то продавал в Российскую Федерацию, отвратительной.

"Во время сегодняшнего ознакомления с материалами я не увидел допроса, как утверждают, что я могу использовать свою должность или угрожал кому-то использованием своей должности. То есть это прокурор снова предполагает или выдумывает, это не является реальностью, которая подтверждается материалами", - пояснил он.

Магамедрасулов отметил, что является участником боевых действий и в 2022 году был в Киеве, охранял Офис Президента, а позже был в Запорожской области.

"Как у меня, как у патриота Украины, есть цель продавать что-то в Российскую Федерацию? Это смешно. Даже сама версия мне очень противна", - добавил он.

"Я не ожидаю изменения меры пресечения, ведь я знаю специфику Печерского суда", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

