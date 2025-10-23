Дело Магамедрасулова: свидетелю Мамешеву сообщено о подозрении за ложные показания

Свидетель по делу детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова - Юсуф Мамешев - получил подозрение за якобы предоставление заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Там не называют имен, однако по данным СМИ в правоохранительных органах, речь идет именно о Юсуфе Мамешеве.

Детали подозрения

По данным следствия, мужчина, которого допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении Магамедрасулова, умышленно предоставил ложные сведения, направленные на введение в заблуждение следствия и суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей до 15 декабря

"Несмотря на то, что он был дважды предупрежден об уголовной ответственности за ложные показания - во время допросов органом досудебного расследования и во время судебного заседания в Печерском районном суде города Киева - сообщил ложные обстоятельства относительно содержания и контекста своего разговора с подозреваемым в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием", - утверждает Офис Генпрокурора.

Таким образом, своими действиями он умышленно ввел в заблуждение орган досудебного расследования и суд, пытаясь помочь избежать уголовной ответственности знакомому подозреваемому, добавили прокуроры.

В частности, Мамешеву объявили подозрение в предоставлении заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду (ч. 1 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двух лет исправительных работ или пробационный надзор, или ограничением свободы на тот же срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев (обновлено)

Напомним, один из пунктов обвинения в адрес детектива Магамедрасулова касается того, что он якобы помогал своему отцу (имеющему паспорт РФ) продавать техническую коноплю в Дагестан.

Ранее сын свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявил об угрозах своей семье со стороны Службы безопасности Украины.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Также читайте: Дело Магамедрасулова: В суде свидетель Мамешев заявил о давлении. ФОТО