Суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей до 15 декабря
Следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение оставить под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда, срок пребывания Магамедрасулова в СИЗО продлен до 15 декабря 2025 года.
Защита просила суд применить к подозреваемому любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В то же время, прокурор настаивал на продлении ареста, аргументируя это рисками того, что Магамедрасулов может скрываться или влиять на свидетелей.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль