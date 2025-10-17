УКР
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
397 5

Суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою до 15 грудня

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення залишити під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням суду, термін перебування Магамедрасулова у СІЗО продовжено до 15 грудня 2025 року.

суд у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Захист просив суд застосувати до підозрюваного будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою. Водночас прокурор наполягав на продовженні арешту, аргументуючи це ризиками того, що Магамедрасулов може переховуватись або впливати на свідків.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Печерський суд Києва (46) Магамедрасулов Руслан (38)
Це вовка поки не виграє вибори так буде в темою МІН ДІЧі гратися?
показати весь коментар
17.10.2025 17:50 Відповісти
РИГОляччя на гілляччя!!!
показати весь коментар
17.10.2025 17:51 Відповісти
Це дагестанські технічні коноплі?
показати весь коментар
17.10.2025 17:56 Відповісти
прямо неочікуване рішення пещерного суду
показати весь коментар
17.10.2025 18:03 Відповісти
Це той вовк,який вже давно має бути у в'язниці?
показати весь коментар
17.10.2025 18:10 Відповісти
 
 