Справа Магамедрасулова: свідку Мамешеву повідомлено про підозру за неправдиві свідчення

Свідок у справі детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова — Юсуф Мамешев — отримав підозру за нібито надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Там не називають імен, однак за даними ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться саме про Юсуфа Мамешева.

Деталі підозри

За даними слідства, чоловік, якого допитували як свідка у кримінальному провадженні щодо Магамедрасулова, умисно надав неправдиві відомості, спрямовані на введення в оману слідства і суду.

"Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом", - стверджує Офіс Генпрокурора.

Таким чином, своїми діями він умисно ввів в оману орган досудового розслідування та суд, намагаючись допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному, додали прокурори.

Так, Мамешеву оголосили підозру у наданні завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду (ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років виправних робіт або пробаційний нагляд, або обмеженням волі на той самий термін.

Нагадаємо, один з пунктів обвинувачення на адресу детектива Магамедрасулова стосується того, що він нібито допомагав своєму батькові (який має паспорт РФ) продавати технічні коноплі до Дагестану.

Раніше син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

