Справа Магамедрасулова: свідку Мамешеву повідомлено про підозру за неправдиві свідчення
Свідок у справі детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова — Юсуф Мамешев — отримав підозру за нібито надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Там не називають імен, однак за даними ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться саме про Юсуфа Мамешева.
Деталі підозри
За даними слідства, чоловік, якого допитували як свідка у кримінальному провадженні щодо Магамедрасулова, умисно надав неправдиві відомості, спрямовані на введення в оману слідства і суду.
"Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом", - стверджує Офіс Генпрокурора.
Таким чином, своїми діями він умисно ввів в оману орган досудового розслідування та суд, намагаючись допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному, додали прокурори.
Так, Мамешеву оголосили підозру у наданні завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду (ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років виправних робіт або пробаційний нагляд, або обмеженням волі на той самий термін.
Нагадаємо, один з пунктів обвинувачення на адресу детектива Магамедрасулова стосується того, що він нібито допомагав своєму батькові (який має паспорт РФ) продавати технічні коноплі до Дагестану.
Раніше син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
Сирійці, з такими швидко впоралися, майже за два тижня після втечі башара асада!!!
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid02Wi1EaSNybdphqBWGpJYAJT3iKoCk7Rm3NqSLhdTZKq2VnjBtNw2oczckrEXBYbmRl?__cft__[0]=AZVcK7KddlJWTs4R1WBJCdHsF1uRLc4gGMVrQNK-Zk9g0EqKuz4C4Q5yxj1cSZr_DkrBFsWKAA3oA6m2dhQoyUfRMIpI_RqP6ea1-KesNDQGwhOU-wh94xhl-LfSdTjHjwpUmG-ZLylx2z83YQk5jzVX33pBZ1QCZpQgPaEMcaQYG8xxlzQUx3O52jmOnekaeH7P06wpv0H2-QWzELX0wEDQiyz5BTeZZ_exj_2mb5PQeQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·
Діаманти на крові. Доки зелені годували народ фейками про ліпєцку фабрику, друг Зеленського і співвласник 95 кварталу Тімур Міндіч 10 років війни вів бізнес на московії і з московією, часто в обхід санкцій.
Колега Железняк розкопав діамантовий бізнес Тімура Міндіча. Тимур Міндіч побудував міжнародну мережу компаній, які займаються виробництвом і продажем лабораторних діамантів: створення діамантів у спеціальних камерах під тиском і високою температурою. Робить це на заводі, який віджав у Коломойського, коли того запроторили в СІЗО.
В роздрібній торгівлі діаманти Міндіча можна впізнати за брендом SOLO for diamonds. Модні журнали писали про міжнародні нагороди українських синтетичних діамантів, їх носять українські зірки та перша леді Олена Зеленська..
Але у всьому цьому "успіху" є чорна сторона: звʼязок з московською федерацією.
ЗГІДНО З РОЗСЛІДУВАННЯМ:
1. Спільний бізнес у московській федерації
•У 2014 році, поблизу Санкт-Петербурга створюється компанія New Diamond Technology (NDT) лабораторія з вирощування синтетичних алмазів.. Через кілька місяців NDT переходить у власність люксембурзького офшору Mineral Asset Corporation, співвласником якої на 50% був Тимур Міндіч.
• Міндіч залишався офіційним бенефіціаром московського бізнесу аж до грудня 2024 року
2. Податки до бюджету країни-агресора:
•Компанія New Diamond Technology за 2024 рік сплатила близько $500 000 податків і зборів у московських бюджет.
•Судячи з документів, цей бізнес досі приносить прибутки по обидві сторони фронту.
3. Єдина міжнародна мережа бізнесу
•Міндіч побудував об'єднану схему з українського, британського та московського бізнесів у галузі лабораторних діамантів.
•Після 2022 року на офіційних сайтах все ще зазначалося, що Mailer Global була дистриб'ютором московської NDT.
4. Можливе обходження санкцій
•Через Mailer Diamonds DMCC (Дубай) Міндіч міг проводити операції з клієнтами Близького Сходу та Азії.
•Емірати стали головним каналом обходу санкцій для московчьких алмазів.
•Це створює підстави вважати, що через дубайські компанії Міндіч міг допомагати московському камінню обходити міжнародні санкції.
Для детальнішої інформації, варто ознайомитись з самим розслідуванням, посилання залишу у коментарях.
І я хочу нагадати, що атакою на НАБУ, Зеленський рятував Міндіча від правосуддя (в іншій справі), внаслідок чого Україна недоотримала фінансування від ЄС...
Це не просто треш, тотальне дно і моральна деградація.
Це дзеркало системи, у якій безкарність стала нормою, а цинізм - основою державної політики.
То вот доказательства ,что пленки существуют !!!!!!!!!!!
И что на них записана такая СРАНЬ !!!!!!
Ну согласитесь - на фига прессовать детектива , его отца и свидетеля
Если МИНДИЧ ЧИСТ!!!!!!
ЕСЛИ ПЛЕНОК НЕ СУЩЕСТВУЮТ????????
Значит они точно есть!!!!!!!!!
И твари боятся их публикации!!!!
У меня вопрос
Почему ХРИСТО ГРОЗЕВ ,снявший фильм про Вагнергейт
Так и не опубликовал его?
Его бы СБУ УКРАИНЫ не закатала бы в СИЗО
Не смогла бы ему пришить всякую лажу
Журналист Грозев должен понимать
Если ты не рассказал миру правду про преступление президента Украины
Скрыл от мира по неизвестным причинам эту правду
То президент Украины уверовал в то
Что ему ВСЕ ПОЗВОЛЕНО
И ВСЕ СОЙДЕТ С РУК!
Вот так это работает !!!
То
Якщо слідчі "завідомо знали" саме "правдиві обставини", на біса вони допитували свідка?
Чи в них є належно підтверджене засвідчення "правдивих обставин"? І тоді від кого ж?